ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા સ્વાવલંબન યાત્રાનો પ્રારંભ, 14 ટીમો થકી આ યાત્રા ગુજરાતના ગામડાઓમાં ફરશે

મહાત્મા ગાંધી અને સરદારના સ્વદેશી અને સ્વાવલંબનના મૂલ્યોને જન જન સુધી પહોંચાડવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે.

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા સ્વાવલંબન યાત્રાનો પ્રારંભ (ETV Bharat Gujarat)
Published : November 10, 2025 at 7:46 PM IST

સાબરકાંઠા : જિલ્લાના ઇડરના કડિયાદરા ખાતેથી ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા સ્વાવલંબન યાત્રાનો પ્રારંભ થયો છે. લોહપુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે આ અનોખી યાત્રા શરૂ કરવામાં આવી છે. મહાત્મા ગાંધી અને સરદારના સ્વદેશી અને સ્વાવલંબનના મૂલ્યોને જન જન સુધી પહોંચાડવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે.

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા રાજ્યભરમાં 14 ટીમોનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે. આ ટીમોમાં વિદ્યાપીઠના વિદ્યાર્થીઓ અને સેવકો સહિતના સભ્યો જોડાયા છે. આ ટીમો ગામડાંઓ અને શાળાઓમાં જઈ બાળકો, શિક્ષકો અને સ્થાનિકો સાથે સંવાદ સાધી રહી છે.
વિવિધ કાર્યક્રમો દ્વારા સ્વદેશી વસ્તુઓનો ઉપયોગ અને સરદાર-ગાંધીના આદર્શોને ઉજાગર કરી રહ્યા છે.

‘સ્મરણ, સ્નાતક, સન્માન સરદાર અને સંકલ્પ સ્વદેશી’ એ આ યાત્રાનો મુખ્ય મંત્ર છે. આ અભિયાન દ્વારા દરેક ઘરમાં ‘સ્વદેશી નો સંકલ્પ’ પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે. સરદારના રાષ્ટ્રનિર્માણના સ્વપ્નને સાકાર કરવાની દિશામાં ગૂજરાત વિદ્યાપીઠની આ યાત્રા પ્રેરણાદાયી બની છે.

દેશના લોહપુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મ જયંતીની ઉજવણીના ભાગરૂપે ગુજરાતમાં એક અનોખી પહેલ કરવામાં આવી છે. મહાત્મા ગાંધી અને સરદારના મૂલ્યોને જન-જન સુધી પહોંચાડવાના ઉદ્દેશથી ગુજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા એક વિશેષ આયોજન થયું છે: સ્વાવલંબન યાત્રા.

સ્વાવલંબન યાત્રા માટે ગુજરાતમાં કુલ 14 ટીમોનું નિર્માણ

આ યાત્રા દ્વારા સરદારના સ્વદેશીના સંકલ્પને ગુજરાતના દરેક ખૂણે પહોંચાડવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે. ​ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા આયોજિત આ 'સ્વાવલંબન યાત્રા' લોહપુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને સાચી શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવાના ઉદ્દેશથી શરૂ થઈ છે. ઇડરના કડિયાદરા ખાતેથી આ યાત્રાનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો, જે રાજ્યભરમાં સ્વદેશી અને સ્વાવલંબનના સંદેશને લઈ જશે.
​આ યાત્રાનો મુખ્ય હેતુ સ્મરણ, સ્નાતક, સન્માન સરદાર, અને સંકલ્પ સ્વદેશી જેવા ઉમદા આદર્શોને લોકોમાં ઉજાગર કરવાનો છે. આ ભગીરથ કાર્ય માટે વિદ્યાપીઠ દ્વારા આખા ગુજરાતમાં કુલ 14 ટીમોનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે.

સ્વાવલંબન યાત્રાનો મુખ્ય હેતુ

આ 14 ટીમોમાં વિદ્યાપીઠના તમાત વિદ્યાર્થીઓ અને સેવકો સહિતના સભ્યો જોડાયા છે. આ તમામ ટીમો ગુજરાતના ખૂણેખૂણે આવેલી શાળાઓ અને ગામડાંઓમાં પહોંચી રહી છે. ​તેમનો મુખ્ય ધ્યેય બાળકો, શિક્ષકો અને સ્થાનિકો સાથે સંવાદ સાધીને વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવાનો છે.

આ કાર્યક્રમો થકી ટીમો સ્વદેશી વસ્તુઓનો ઉપયોગ, ગાંધી-સરદારના મૂલ્યો, અને સ્વાવલંબનના મહત્વનો સંદેશ આપી રહી છે. આ રીતે, સરદાર પટેલના 150મી જન્મ જયંતીના અવસરે 'સ્વદેશીનો સંકલ્પ દરેક ઘર સુધી' પહોંચાડવાનો એક સરાહનીય પ્રાયસ ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યો છે. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના રાષ્ટ્રનિર્માણના સ્વપ્નને સાકાર કરવા માટેગૂજરાત વિદ્યાપીઠની આ 'સ્વાવલંબન યાત્રા' ખરેખર પ્રેરણાદાયી છે. આ યાત્રા આવનારી પેઢીને દેશ માટે જીવવાની અને પોતાના દેશની વસ્તુઓ અપનાવવાની પ્રેરણા પૂરી પાડશે.

