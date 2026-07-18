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ઇડર ભાજપ ધારાસભ્ય રમણ વોરાની દાવડ ગામની જમીન 'શ્રી-સરકાર', ખોટા ખેડૂત ખાતેદાર કેસમાં કાર્યવાહી

અરજદારે ગણોતધારા હેઠળ કાર્યવાહીની માંગ કરતાં કલેક્ટર કચેરીએ ઈડરના નાયબ કલેક્ટરને તપાસ કરી અહેવાલ આપવા માંગણી કરી હતી. ત્યારબાદ મામલતદાર કચેરીમાં તપાસ શરૂ થઈ.

ભાજપ ધારાસભ્ય રમણ વોરા
ભાજપ ધારાસભ્ય રમણ વોરા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 18, 2026 at 2:52 PM IST

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સાબરકાંઠા: ખોટા ખેડૂત ખાતેદાર બની જમીન હડપ કરવાના મામલે ઈડરના મામલતદાર પૂજા જોશીએ ઐતિહાસિક ચુકાદો આપતા ધારાસભ્ય રમણ વોરા સહિત તેમના પરિવારને મોટો ફટકો પડ્યો છે. દાવડ ગામની સીમમાં આવેલી જમીનને 'શ્રી-સરકાર'માં ફેરવી દેવામાં આવી છે.

ધારાસભ્ય રમણ વોરા, પત્ની કુસુમ વોરા, પુત્ર સુહાગ વોરા અને ભૂષણ વોરા ખેડૂત ખાતેદાર ન હોવા છતાં ખોટા દસ્તાવેજો આધારે ખેડૂત તરીકે નામ દાખલ કરાવ્યું હતું. જૂના સર્વે નંબર-૭૯૨ (નવા સર્વે નંબર-૫૪૮)ની જમીનને સરકારી મિલકતમાં ફેરવવામાં આવી છે.

મામલાની વિગતો

ફરિયાદીએ લેખિત રજૂઆત કરીને આક્ષેપ કર્યો હતો કે, ઈડર તાલુકાના દાવડ ગામની સીમમાં આવેલ સર્વે જમીનોમાં ધારાસભ્ય રમણ વોરા સહિત અન્ય બિનખેડૂતોને ખોટી રીતે ખેડૂત ખાતેદાર તરીકે દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.

અરજદારે ગણોતધારા હેઠળ કાર્યવાહીની માંગ કરતાં કલેક્ટર કચેરીએ ઈડરના નાયબ કલેક્ટરને તપાસ કરી અહેવાલ આપવા માંગણી કરી હતી. ત્યારબાદ મામલતદાર કચેરીમાં તપાસ શરૂ થઈ.

સમગ્ર કાર્યવાહી દરમિયાન ધારાસભ્ય રમણ વોરા સહિત તેમના પરિવારજનો સતત ગેરહાજર રહ્યા હતા. મુદતો પતી જવા છતાં તેઓ હાજર ન થતા મામલતદારે ઉપલબ્ધ પુરાવાઓ અને દસ્તાવેજોના આધારે ઐતિહાસિક ચુકાદો આપ્યો છે.

ખેડૂતોના લાભાર્થે અને સરકારી જમીનના રક્ષણ માટે આવા ચુકાદાઓને સ્થાનિક લોકોમાં સકારાત્મક અસર જોવા મળી રહી છે. આ કાર્યવાહીથી ધારાસભ્ય રમણ વોરા માટે મુશ્કેલીઓ વધી શકે તેમ છે.

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SABARKANTHA
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