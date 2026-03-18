ઈડરનો 3 વર્ષનો ‘લિટલ માસ્ટર’ કાર્તિક: ગેજેટ્સના યુગમાં ધાર્મિક જ્ઞાનની અદ્ભુત પ્રતિભા
કાર્તિકની આ અદ્ભુત પ્રતિભા પાછળ માત્ર કુદરતી બક્ષિસ જ નહીં, પરંતુ પરિવારનું સંસ્કારસભર માર્ગદર્શન પણ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી રહ્યું છે.
Published : March 18, 2026 at 4:52 PM IST
સાબરકાંઠા: આજના સમયમાં જ્યાં બાળકો મોબાઈલ અને ગેજેટ્સમાં વ્યસ્ત થઈ રહ્યા છે, ત્યાં સાબરકાંઠાના ઐતિહાસિક ઈડર શહેરમાંથી એક અદ્ભુત પ્રતિભા સામે આવી છે જે સાંભળીને કોઈ પણ ગૌરવ અનુભવશે.માત્ર ત્રણ વર્ષની ઉંમરે નર્સરીમાં અભ્યાસ કરતો નાનકડો કાર્તિક વિકાસકુમાર મોટવાણી પોતાની અસાધારણ યાદશક્તિ, સ્પષ્ટ વાકછટા અને ધાર્મિક જ્ઞાનથી સૌને આશ્ચર્યચકિત કરી રહ્યો છે. તે હિન્દુ, સિંખ અને સિંધી સમાજના શ્લોકો તથા મંત્રો સાથે રામાયણ અને મહાભારતનો સારાંશ એટલી સરળતા અને આત્મવિશ્વાસથી રજૂ કરે છે કે મોટા લોકો પણ દંગ રહી જાય છે.
સાબરકાંઠાના ઈડર શહેર માટે આ ગૌરવની ક્ષણ છે. નર્સરીમાં ભણતો આ નાનકડો બાળક માત્ર શાળાના પાઠ્યક્રમ સુધી સીમિત નથી, પરંતુ હિન્દુ, સિંખ અને સિંધી સમાજના ધાર્મિક શ્લોકો અને મંત્રોનું સુંદર ઉચ્ચારણ કરે છે. સાથે જ રામાયણ અને મહાભારતના મહત્વપૂર્ણ પ્રસંગોનો સારાંશ એટલી સરળ ભાષામાં રજૂ કરે છે કે સાંભળનાર મંત્રમુગ્ધ થઈ જાય છે. તેની વાણીમાં એક ખાસ તેજ અને આત્મવિશ્વાસ જોવા મળે છે, જે તેની અનોખી ઓળખ બની રહ્યો છે.
કાર્તિકની આ અદ્ભુત પ્રતિભા પાછળ માત્ર કુદરતી બક્ષિસ જ નહીં, પરંતુ પરિવારનું સંસ્કારસભર માર્ગદર્શન પણ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી રહ્યું છે. ખૂબ નાની ઉંમરથી જ ધાર્મિક ગ્રંથો પ્રત્યે તેનો રસ અને લગાવ જોઈને પરિવારજનોએ તેને યોગ્ય દિશા આપી. જેના પરિણામે આજે તે અનેક શ્લોકો, મંત્રો અને ધાર્મિક વાતો સહેલાઈથી યાદ રાખીને સ્પષ્ટ રીતે રજૂ કરી શકે છે.
આજના સમયમાં જ્યાં બાળકો ગેજેટ્સમાં ખોવાઈ રહ્યા છે, ત્યાં કાર્તિકમાં જોવા મળતી ધાર્મિક ભાવના અને ભારતીય સંસ્કૃતિ પ્રત્યેનો પ્રેમ ખરેખર પ્રેરણાદાયી છે. કાર્તિક મોટવાણીની આ સફળતા માત્ર તેના પરિવાર માટે જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર સમાજ માટે ગૌરવની વાત છે. તેની અનોખી વાકછટા, તેજસ્વી બુદ્ધિ અને સંસ્કારોનો સંયોગ આજના યુગમાં એક સકારાત્મક સંદેશ આપે છે કે જો બાળકોને બાળપણથી જ યોગ્ય માર્ગદર્શન અને મૂલ્યો આપવામાં આવે, તો તેઓ અદ્ભુત સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી શકે છે.
ઈડરના આ નાનકડા ‘લિટલ માસ્ટર’એ સાબિત કરી દીધું છે કે પ્રતિભા ઉંમર પર આધારિત નથી અને યોગ્ય દિશામાં પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો નાની ઉંમરે પણ મોટું નામ મેળવી શકાય છે.
