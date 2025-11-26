હિંમતનગર APMCમાં મગફળી આપવા ખેડૂતોની લાંબી કતારો, મગફળીના ભાવમાં થયો મોટો સુધારો
હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં મગફળીના ભાવમાં સુધારો થતા આસપાસના તાલુકાના ખેડૂતો પણ પોતાની મગફળી હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લાવી રહ્યા છે.
Published : November 26, 2025 at 5:39 PM IST
સાબરકાંઠા : જિલ્લા સહિત સમગ્ર ગુજરાતમાં મગફળી પકવનારા ખેડૂતો માટે ભારે વરસાદના પગલી વ્યાપક નુકસાન થયું હતું. જોકે હાલમાં સાબરકાંઠા જિલ્લાના હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં મગફળીના ભાવમાં સુધારો થતા આસપાસના તાલુકાના ખેડૂતો પણ પોતાની મગફળી હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લાવી રહ્યા છે.
જેના પગલે સવારથી જ ત્રણ થી ચાર કિલોમીટર જેટલી લાંબી લાઈનો સાથે ખેડૂતો APMC હિંમતનગર ખાતે લાગી છે, જોકે મગફળીના વેચાણમાં હાલમાં આવેલી તેજીથી ખેડૂતોમાં વ્યાપક ખુશી સર્જાય છે.
હિંમતનગર માર્કેટીંગ યાર્ડમાં મગફળી આપવા માટે ખેડૂતોની લાંબી કતારો
સાબરકાંઠાના હિંમતનગર માર્કેટીંગ યાર્ડમાં વહેલી સવારથી જ મગફળી આપવા માટે ખેડૂતોની લાંબી કતારો લાગી છે. ખેડૂતો પોતપોતાની મગફળી લઈ ટ્રેક્ટર સહિત અન્ય સાધનોમાં લાંબી કતારોમાં ગોઠવાઈ ગયા છે, સાથોસાથ હાલમાં મગફળીના વેચાણમાં તેમ જ આવકમાં વધારો નોંધાય છે, તેવા સમય સંજોગે તેના ભાવમાં પણ ઉછાળો નોંધાતા ખેડૂતોમાં ખુશી વ્યાપી છે. એક તરફ રાજ્ય સરકાર દ્વારા ખેડૂતો માટે દસ હજાર કરોડનું સહયોગ જાહેર કરાયો છે, તો બીજી તરફ હાલમાં વેચાણમાં આવેલી મગફળીમાં ભાવ ઉચકાતા ખેડૂતોમાં પણ હર્ષ ફેલાયો છે.
રાજ્ય સરકાર દ્વારા મગફળીના ટેકાના ભાવથી પણ વધુ હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં નોંધાતા આસપાસના તાલુકા સહિત જિલ્લાના લોકો પણ હવે હિંમતનગર માર્કેટીંગ યાર્ડ તરફ આવી રહ્યા છે. હિંમતનગર શહેરમાં બે થી ત્રણ કિલોમીટર લાંબી કતારો સર્જાય છે, સાથોસાથ વ્યાપક આવક હોવા છતાં ખેડૂતોમાં વધતા જતાં ભાવથી મગફળી ઓછી થવા છતાં ભાવ સુધરવાથી ખુરશી વ્યાપી રહી છે.
