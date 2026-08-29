સાબરકાંઠા: વડાલી ખાતે બાબાસાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમા સ્ટેચ્યુના ચશ્મા ચોરી, તંત્ર દોડતું થયું
સ્ટેચ્યુ ઉપરથી ચશ્માની ચોરી થતા લોકોમાં ભારે રોષ, પોલીસને અપાયું 24 કલાકનું અલ્ટીમેટમ
Published : August 29, 2026 at 7:06 PM IST
સાબરકાંઠા: વડાલીમાં ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમા સાથે અસામાજિક તત્વો દ્વારા છેડછાડ કરવામાં આવી હોવાની ઘટના બની છે. ઉમિયા પાર્ક સોસાયટી નજીક આવેલી બાબાસાહેબની પ્રતિમાના ચશ્મા ગત મોડી રાત્રે કોઈ અજાણ્યા શખ્સો ચોરી કરી વાતાવરણ ડહોળવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. ઘટનાની જાણ થતાં જ સ્થાનિક લોકો સહિત ભીમ આર્મી સંગઠન સહિત સમાજોમાં રોષ વ્યાપ્યો છે અને ચશ્માની ચોરી કરનાર અસામાજિક તત્વો સામે કડક કાર્યવાહી સહિત ધરપકડની માંગ કરવામાં આવી છે. ઘટનાને પગલે LCB, SOG સહિત પોલીસની ટીમોએ તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે. સાથે જ ગંભીર ઘટનાને પગલે ભીમ આર્મી સંગઠન સહિત હોદ્દેદારોએ 48 કલાકનું પોલીસને અલ્ટીમેટમ આપ્યું છે.
વડાલીમાં ઉમિયા પાર્ક સોસાયટી નજીક આવેલી ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમાના ચશ્મા ગાયબ થતાં ચકચાર મચી છે. ગત મોડી રાત્રે અસામાજિક તત્વોએ પ્રતિમા પરથી ચશ્માની ચોરી કરી વાતાવરણ દોહડવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, પ્રતિમાના ચશ્મા ગાયબ હોવાનું સામે આવતા દલિત સમાજ સહિત અન્ય સમાજના લોકો અને સ્થાનિક યુવાનોમાં ભારે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે, ઘટનાની જાણ થતાં જ વડાલી મામલતદાર તેમજ પોલીસનો કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો છે. પરિસ્થિતિ વધુ ન વણસે તે માટે તંત્ર દ્વારા લોકોને સમજાવી મામલો શાંત પાડવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યો છે.
આ પ્રકારનું કૃત્ય કરનાર અસામાજિક તત્વો સામે કડકમાં કડક કાર્યવાહી સાથેજ આરોપીઓની તાત્કાલિક ધરપકડ કરવામાં માંગ કરાઈ છે, સ્થાનિક આગેવાનો અને યુવાનોએ પોલીસ સમક્ષ આરોપીઓની તાત્કાલિક ધરપકડની માંગ કરી છે. સાથે જ પોલીસ તંત્રને 48 કલાકનું અલ્ટીમેટમ આપવામાં આવ્યું છે. પોલીસ દ્વારા આરોપીઓની ધરપકડ નહીં થાય તો વિરોધ પ્રદર્શન કરવાની ચીમકી પણ ઉચ્ચારવામાં આવી છે. વડાલીમાં આંબેડકરની પ્રતિમાના ચશ્મા ચોરીની ઘટનાને લઈને હાલ સ્થાનિકોમાં ભારે રોષ વ્યાપ્યો છે. પોલીસ દ્વારા સમગ્ર મામલે ગુનો નોંધવાની તજવીજ હાથ ધરાઈ છે, અને આરોપીઓને ઝડપી પાડવા તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. ત્યારે હવે પોલીસ તપાસમાં આ કૃત્ય કોણે અને કયા ઈરાદે કર્યું તે સામે આવે છે કે કેમ, તે મહત્વનું બની રહે છે.
હાલ પોલીસે ગુનો નોંધવાની તજવીજ હાથધરી છે, સાથેજ આસપાસના વિસ્તારના CCTV ફૂટેજ સહિતની તપાસ શરૂ કરી છે. આરોપીઓને ઝડપી પાડવા પોલીસે અલગ અલગ ટીમો બનાવી છે, વડાલીની આ ઘટનાને પગલે કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે પોલીસ અને વહીવટી તંત્ર દ્વારા પણ સ્થિતિ પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે.
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