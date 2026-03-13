ETV Bharat / state

સાબરકાંઠા: ઇડરના ડુંગર પર લાગી આગ; હિંમતનગર ફાયરની મદદ લેવાઈ, સ્થાનિકોનો ફોરેસ્ટ વિભાગ સામે રોષ

આગના ધુમાડાના ગોટેગોટા હાઈવે રોડ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં ફેલાતા વાહન ચાલકોને પણ ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 13, 2026 at 12:01 PM IST

સાબરકાંઠા: સાબરકાંઠા જિલ્લામાં ઉનાળાની શરૂઆત સાથે આગની ઘટનાઓમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. ઈડર તાલુકાના ગંભીરપુરા નજીક ડુંગર વિસ્તારમાં અચાનક ભીષણ આગ લાગતા આસપાસના રહેણાંક વિસ્તારોમાં ભયનું વાતાવરણ સર્જાયું હતું. આગના ધુમાડાના ગોટેગોટા હાઈવે રોડ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં ફેલાતા વાહન ચાલકોને પણ ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.

સ્થાનિક લોકોએ તરત જ ઈડર ફાયર બ્રિગેડને જાણ કરતા ફાયર ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી આગ પર કાબુ મેળવવા માટે પ્રયાસ શરૂ કર્યા હતા. ડુંગર વિસ્તાર વન્યજીવન માટે મહત્વપૂર્ણ ગણાય છે, જ્યાં દીપડા, મોર સહિત અનેક પશુ-પક્ષીઓનો વસવાટ હોવાનું જણાવાય છે. આગના કારણે આ વન્યજીવનને પણ નુકસાન થવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

સ્થાનિક લોકોએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે, ડુંગર વિસ્તારના જવાબદાર ફોરેસ્ટ વિભાગના અધિકારીઓ સમયસર સક્રિય ન થતા પરિસ્થિતિ ગંભીર બની હતી. હાલ આગ લાગવાના ચોક્કસ કારણ અંગે કોઈ સ્પષ્ટતા થઈ નથી, છતાં તાપમાન વધતા અને સૂકા વાતાવરણને કારણે આગ ઝડપથી ફેલાઈ હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે.

બીજી તરફ હિંમતનગર તાલુકાના બેરણા ગામે ખેતરમાં લાગેલી આગને કારણે ખેડૂતને ભારે નુકસાન વેઠવું પડ્યું છે. ગામના ખેડૂત સાગર નટવરભાઈ પટેલના ઘઉંના તૈયાર પાકમાં અચાનક આગ લાગી હતી. માહિતી મુજબ ઘઉંના ખેતરમાં વીજ તણખલા પડતા આગ લાગી હોવાનું પ્રાથમિક રીતે સામે આવ્યું છે. થોડા જ સમયમાં આગે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરતા તૈયાર ઘઉંનો મોટો પાક બળી ને ખાખ થઈ ગયો હતો. એક તરફ ઉનાળાની અસહ્ય ગરમી અને બીજી તરફ ખેતરમાં લાગેલી આગને કારણે તેને ઓલવવામાં પણ ભારે મુશ્કેલી ઉભી થઈ હતી. સ્થાનિક ખેડૂતોએ તરત જ એકત્ર થઈ પાણી અને અન્ય સાધનોની મદદથી આગ ઓલવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ ત્યાં સુધીમાં મોટા પ્રમાણમાં પાક બળી ગયો હતો. આ ઘટનાથી ખેડૂતને આર્થિક નુકસાન થયું છે અને મહેનતનો પાક આંખો સામે નષ્ટ થતાં ગામમાં પણ ચિંતા અને દુઃખની લાગણી જોવા મળી રહી છે.

