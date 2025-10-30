સાબરકાંઠા: વરસાદ વચ્ચે હિંમતનગરમાં ખેડૂતોનો હૂડા વિરોધ; 130 ગામોની એકતા, જમીન બચાવવાનો અડગ સંકલ્પ
હિંમતનગર અર્બન ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી (હૂડા)ના નોટિફિકેશન સામે ખેડૂતો, પશુપાલકો અને ગ્રામજનોએ ભારે સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહી એકતા દર્શાવી.
સાબરકાંઠા: હિંમતનગરના કાંકણોલ ખાતે આજે ખેડૂત મહાપંચાયતનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. હિંમતનગર અર્બન ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી (હૂડા)ના નોટિફિકેશન સામે ખેડૂતો, પશુપાલકો અને ગ્રામજનોએ ભારે સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહી એકતા દર્શાવી. શરૂઆતથી જ ધોધમાર વરસાદ વચ્ચે પણ હજારોની ભીડ સંમેલન સ્થળે ટકી રહી અને ‘હૂડા હટાવો – જમીન બચાવો’ના નારા ગુંજતા રહ્યા. આંદોલનમાં મહિલાઓએ પણ અગ્રણી ભૂમિકા ભજવી હતી. હાથમાં બેનર અને માથા પર ગાંધી ટોપી પહેરીને તેઓએ પોતાના અધિકારો માટેનો સંકલ્પ વ્યક્ત કર્યો. આંદોલન સંપૂર્ણપણે બિનરાજકીય હોવાની સ્પષ્ટતા સાથે ખેડૂતોએ જાહેર કર્યું કે તેમનો હેતુ માત્ર પોતાની જમીન અને હકનું રક્ષણ કરવાનો છે.
130 ગામોનું સમર્થન અને ઉગ્ર થતો વિરોધ
હૂડા હટાવો સંકલન સમિતિએ જણાવ્યું કે અત્યાર સુધીમાં 130થી વધુ ગામોએ આ વિરોધને ખુલ્લું સમર્થન આપ્યું છે. શરૂઆત અગિયાર ગામોથી થઈ હતી, પરંતુ હવે આ લડત જિલ્લાવ્યાપી બની ગઈ છે. સંકલન સમિતિએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ચેતવણી આપી કે જો 15 દિવસની અંદર હૂડા નોટિફિકેશન રદ ન કરવામાં આવે, તો ખેડૂત મહિલાઓ આગળ રહીને નેતાઓના ઘેરાવ માટે ઉતરશે. વરસાદી વાતાવરણ વચ્ચે પણ લોકોમાં ઉર્જા અને ઉત્સાહ અવિરત રહ્યો. કેટલાક આગેવાનોએ રાજ્ય સરકાર અને સ્થાનિક પ્રતિનિધિઓને આડેહાથ લેતાં જણાવ્યું કે, “જમીન અમારું જીવન છે, અને તેને કસીને બચાવવા માટે અમે કોઈપણ ત્યાગ માટે તૈયાર છીએ.”
નવી દિશામાં લડત – ભગતસિંહના માર્ગે સંકલ્પ
મહાપંચાયતના અંતે સંકલન સમિતિએ ઘોષણા કરી કે હવે આંદોલન વધુ સંગઠિત અને શિસ્તબદ્ધ રીતે આગળ વધારવામાં આવશે. “હવે આ લડત ભગતસિંહના માર્ગે લડીશું,” એમ સમિતિના આગેવાનોએ જણાવ્યું. હિંમતનગરના આંદોલનથી પ્રેરિત થઈને અનેક તાલુકાઓના ખેડૂતોએ પણ સમર્થન આપવાની ખાતરી આપી છે. પોલીસ દ્વારા ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવાયો હોવા છતાં કાર્યક્રમ શાંતિપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ થયો. ભીડના ઉત્સાહ અને સહકારથી સ્પષ્ટ થયું કે ખેડૂતો હવે પાછા ફરવાના નથી. વરસાદ, ઠંડી કે દબાણ — કંઈ પણ હોય, તેમનો સંકલ્પ અડગ છે. આવનારા દિવસોમાં આંદોલન વધુ વ્યાપક સ્વરૂપ ધારણ કરશે અને રાજ્ય સરકાર પર નીતિ પરિવર્તનનો દબાણ વધશે. હિંમતનગરની ધરતી આજે સાક્ષી બની છે ખેડૂતોની સાથે મહિલાઓ, વડીલો, અન્ય ગામોના લોકો તથા પશુપાલકો — તમામની એકતા, સંકલ્પ અને અદમ્ય હિંમતની.
