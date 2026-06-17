ખાતર માટે ઓનલાઇન FSAS એપ્લિકેશન સામે ખેડૂતોનો પ્રચંડ વિરોધ, સાબરકાંઠાના ખેડૂતોએ આપી આંદોલનની ચિમકી
સાબરકાંઠા અને નવસારી જિલ્લામાં ટ્રાયલ બેઝ પર શરૂ કરાયેલી ખાતર માટેની ઓનલાઇન નોંધણી પ્રક્રિયા ખેડૂતો માટે માથાનો દુખાવો બની ગઈ છે.
Published : June 17, 2026 at 3:49 PM IST|
Updated : June 17, 2026 at 4:12 PM IST
સાબરકાંઠા: રાજ્ય સરકારના વધુ એક ઓનલાઇન પ્રયોગ સામે ખેડૂતોમાં ભારે આક્રોશ ફાટી નીકળ્યો છે. સાબરકાંઠા અને નવસારી જિલ્લામાં ટ્રાયલ બેઝ પર શરૂ કરાયેલી ખાતર માટેની ઓનલાઇન નોંધણી પ્રક્રિયા ખેડૂતો માટે માથાનો દુખાવો બની ગઈ છે. સરકારની નવી FSAS એપ્લિકેશન સામે ખેડૂત સંગઠનોએ મોરચો માંડ્યો છે. ખેડૂતોને ડર છે કે હવે તેમની જમીનમાં કેટલું ખાતર નાખવું તે ખેડૂત નહીં પણ વૈજ્ઞાનિકો નક્કી કરશે, સ્માર્ટફોનના અભાવે અને ઓનલાઇન હાલાકીથી કંટાળેલા ખેડૂતોએ હવે આ એપ્લિકેશન બંધ ન થાય તો ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી આપી છે..
ડિજિટલ ઇન્ડિયાના યુગમાં સરકાર બધું જ ઓનલાઇન કરવા જઈ રહી છે, પરંતુ ધરતીપુત્રો માટે આ 'ડિજિટલ' વ્યવસ્થા આફત બનીને આવી છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા ખાતરના વિતરણ માટે એક વિશેષ ઓનલાઇન પ્રક્રિયા ટ્રાયલ બેઝ પર શરૂ કરવામાં આવી છે. આ પાયલોટ પ્રોજેક્ટ માટે સાબરકાંઠા અને નવસારી જિલ્લાની પસંદગી કરાઈ છે. પરંતુ આ સરકારી પ્રયોગે ખેડૂતોની ચિંતાની લકીરો ખેંચી દીધી છે.
ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન કરાવવામાં ખેડૂતોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે, ગામડાના મોટાભાગના ગરીબ અને સામાન્ય ખેડૂતો પાસે એન્ડ્રોઇડ એટલે કે સ્માર્ટફોન જ નથી, તો પછી આ ઓનલાઇન નોંધણી કઈ રીતે કરવી, કિસાન સંઘ અને સ્થાનિક ખેડૂતોમાં સરકાર સામે ભારે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે, ખેડૂતોએ સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે, રાજ્યમાં દારૂબંધી હોવા છતાં જો દારૂ મળી રહેતો હોય, તો ખેડૂતોને હક્કનું ખાતર કેમ નથી મળતું...
ખેડૂતોએ સરકારને ખુલ્લી ચેતવણી આપી દીધી છે કે જો આવનારા દિવસોમાં આ FSAS એપ્લિકેશન પાછી ખેંચવામાં નહીં આવે અને ઓનલાઇન હાલાકીમાંથી મુક્તિ નહીં મળે, તો રાજ્યભરમાં સરકાર સામે એક નવું અને મોટું આંદોલન છેડવામાં આવશે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે જગતના તાતનો આ આક્રોશ જોઈને સરકાર પોતાના નિર્ણય પર પુનઃવિચાર કરે છે કે પછી ખેડૂતોએ ફરી એકવાર રસ્તા પર ઉતરવું પડશે.