સાબરકાંઠા: ડીઝલની અછતથી ખેડૂતોમાં ચિંતા, પાકની સીઝન વચ્ચે ટ્રેક્ટરો ઘરઆંગણે ઉભા

ઈડરના રતનપુર સહિતના અનેક ગામોમાં ખેડૂતોને પૂરતા પ્રમાણમાં ડીઝલ ન મળતાં ચિંતા વ્યાપી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 21, 2026 at 3:03 PM IST

સાબરકાંઠા: યુદ્ધ જેવી વૈશ્વિક પરિસ્થિતિની અસર હવે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ જોવા મળી રહી છે. સરકાર અછત ન સર્જાય તે માટે પ્રયત્નશીલ હોવા છતાં સાબરકાંઠાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ડીઝલની કમી સર્જાઈ છે.

ઈડરના રતનપુર સહિતના અનેક ગામોમાં ખેડૂતોને પૂરતા પ્રમાણમાં ડીઝલ ન મળતાં ચિંતા વ્યાપી છે. ડીઝલના અભાવે ગામોમાં ટ્રેક્ટરો ઘરઆંગણે ઉભા રહી જતાં ખેતીકામ પર અસર પડી રહી છે. ચોમાસું નજીક આવતાં ખેડૂતો ખેતરો તૈયાર કરવામાં વ્યસ્ત છે, પરંતુ ડીઝલની અછત મોટી સમસ્યા બની ગઈ છે.

પેટ્રોલ પંપ પર ખેડૂતોને માત્ર પાંચ લિટરથી મહત્તમ એક હજાર રૂપિયાનું જ ડીઝલ મળતું હોવાના આક્ષેપ ઉઠ્યા છે. ખનન સાથે જોડાયેલા ડમ્પર અને મોટા ટ્રકોમાં મોટા પ્રમાણમાં ડીઝલ ભરાતું હોવાના પણ આરોપ લાગ્યા છે. અન્નદાતાઓ લાંબી લાઈનમાં ઊભા રહેવા છતાં પૂરતો સ્ટોક ન મળતાં ખેડૂતોમાં ભારે નારાજગી જોવા મળી રહી છે.

આધુનિક ખેતી સંપૂર્ણપણે ટ્રેક્ટર અને ડીઝલ આધારિત બનતાં હાલાકી વધી રહી છે. ખેડૂતોનો આરોપ છે કે પુરવઠા વિભાગના અધિકારીઓ મેદાનમાં જઈ વાસ્તવિક સ્થિતિ જાણવાને બદલે ઓફિસ સુધી મર્યાદિત રહી ગયા છે.

સમયસર ડીઝલ ન મળે તો વાવણી મોડી પડવાની અને પાક ઉત્પાદન પર અસર થવાની ભીતિ ખેડૂતોમાં વ્યાપી છે. ખેડૂતોની માંગ છે કે કૃષિ માટે અલગ ડીઝલ ક્વોટા નક્કી કરી ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પુરવઠો વધારવામાં આવે. સરકાર અને પુરવઠા વિભાગે તાત્કાલિક યોગ્ય વ્યવસ્થા ઉભી કરવી જોઈએ.

યુદ્ધ જેવી વૈશ્વિક પરિસ્થિતિની અસર હવે ગ્રામ્ય ભારત સુધી પહોંચી રહી હોવાના દૃશ્યો સાબરકાંઠાના ઈડર પંથકમાં જોવા મળી રહ્યા છે. સરકાર દ્વારા પૂરતો ઈંધણ પુરવઠો જળવાઈ રહે તે માટે પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા હોવા છતાં ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ડીઝલની અછત ઉભી થઈ છે. ખાસ કરીને ટ્રક, ડમ્પર અને ખનન સાથે જોડાયેલા ભારે વાહનોમાં મોટા પ્રમાણમાં ડીઝલ ભરાઈ જતાં ખેડૂતોને પૂરતા પ્રમાણમાં ડીઝલ ન મળતું હોવાની વ્યાપક ફરિયાદો ઉઠી રહી છે. ચોમાસું માથે હોય ત્યારે આ સંકટ ખેડૂતોમાં ભારે ચિંતા ઉભી કરી રહ્યું છે.

