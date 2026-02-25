સાબરકાંઠા: ઈડરમાં ભાજપ નેતાના કોમ્પ્લેક્સમાંથી ઝડપાયું બોગસ ઇન્ટરનેશનલ કોલ સેન્ટર; 10 આરોપીઓની ધરપકડ, 11 ફરાર
સાબરકાંઠાના ઈડરમાં ભાજપના પૂર્વ જિલ્લા ઉપપ્રમુખ મુકેશ સોલંકીના કોમ્પ્લેક્સ ‘ગંગાજલ’માં ત્રણ વર્ષથી ઇન્ટરનેશનલ કોલ સેન્ટર ચાલતું હતું.
Published : February 25, 2026 at 3:00 PM IST
સાબરકાંઠા: સાબરકાંઠાના ઈડરના બરવાવ રોડ ઉપરથી બોગસ ઇન્ટરનેશનલ કોલ સેન્ટર ઝડપી લેવામાં સ્ટેટ મોનીટરીંગ સેલને સફળતા મળી છે. જોકે છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી ઓનલાઇન ક્લાસીસના નામે 20થી વધારે આરોપીઓએ વિદેશમાં રહેતા લોકો સાથે લાખોની છેતરપિંડી કરાયાનું ખુલ્યું છે. હાલમાં 40 મોબાઇલ, 12 લેપટોપ, ચાર હાઇ સ્પીડ રાઉટર, મોબાઇલ ચાર્જર, હેડફોન, 8 ATM કાર્ડ સહિત મોંઘી કાર અને 10 આરોપીઓને ઝડપી લઇ પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
ભાજપ નેતાના કોમ્પ્લેક્સમાં ચાલતું હતું ફ્રોડ કોલ સેન્ટર
સાબરકાંઠાના ઈડરમાં ભાજપના પૂર્વ જિલ્લા ઉપપ્રમુખ મુકેશ સોલંકીના કોમ્પ્લેક્સ ‘ગંગાજલ’માં ત્રણ વર્ષથી ઇન્ટરનેશનલ કોલ સેન્ટર ચાલતું હતું. આ કોલ સેન્ટરમાં વિદેશમાં વસતા લોકોને લોન આપવાની લાલચ આપી કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી આચરવામાં આવતી હતી. SMCના દરોડામાં 20 લાખથી વધુના મુદ્દામાલ સાથે 10 આરોપીઓ ઝડપી લેવાય છે. આ કેસમાં હજુ 11 જેટલા આરોપીઓ ફરાર છે, જે અમેરિકાના ડેટા આપી તેમના ડોલરને ભારતીય નાણામાં ટ્રાન્સફર કરી કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરાતી હતી. ઓનલાઇન ક્લાસીસના નામે છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી આ કોલ સેન્ટર ચાલતું હતું. તેમજ ત્રણ વર્ષમાં ભાડા કરારને પણ ઓનલાઇન ક્લાસીસના નામે રજીસ્ટ્રેશન કરાવવામાં આવ્યો હતો. પકડાયેલા તમામ આરોપીઓ અમદાવાદના છે.
એક તરફ સાબરકાંઠા જિલ્લા ભાજપના પૂર્વ ઉપપ્રમુખ મુકેશ સોલંકી (MD SOLANKI) ના કોમ્પ્લેક્સમાંથી ઇન્ટરનેશનલ કોલ સેન્ટર ઝડપાયા બાદ પોલીસે ઇડર પોલીસ મથકે તમામ આરોપીઓને રજૂ કર્યા હતા. જોકે આ કેસમાં હજુ પણ 11 જેટલા આરોપીઓ ફરાર છે, જેમને ઝડપી લેવા માટે પોલીસે કમર કસી છે.
પોલીસે નોંધ્યો ગુન્હો
આ મામલે ભારતીય ન્યાય સહિતાની કલમ 316(2), 319(2), 318(4), 61 તથા ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી એક્ટ ની કલમ 66(C) અને 66(D) હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. પ્રાથમિક તપાસ મુજબ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને વિદેશી નાગરિકોને ટાર્ગેટ કરી આર્થિક છેતરપિંડી કરવામાં આવતી હોવાની શંકા છે.
આ સમગ્ર કાર્યવાહી અંગે પીઆઇ આર.કે. કરમાટાએ જણાવ્યું હતું કે, “પોલીસને ચોક્કસ બાતમીના આધારે દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો. પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે વિદેશી નાગરિકોના ડેટાનો ઉપયોગ કરીને છેતરપિંડી કરવામાં આવતી હતી. જપ્ત કરાયેલા ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનો અને ડિજિટલ ડેટાની ફોરેન્સિક તપાસ કરવામાં આવશે. ફરાર આરોપીઓને ઝડપવા અને સમગ્ર નેટવર્કનો ભાંડાફોડ કરવા માટે વધુ તપાસ ચાલુ છે.”
સ્થાનિક પોલીસ સામે શંકાની સોય
સમગ્ર વિશ્વમાં ઓનલાઇન તેમજ સાયબર ફ્રોડથી કેટલાય લોકોના જાત મહેનતથી કરેલી કમાણી બરબાદ થઈ રહી છે. બીજી તરફ ફ્રોડ ઇન્ટરનેશનલ કોલ સેન્ટર થકી કેટલાય ઠગબાજ લોન આપવાના બહાને કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરી રહ્યા છે. એક તરફ વિજિલન્સ વિભાગ દ્વારા ઈડર જેવા શહેરમાં દરોડો કરતા સ્થાનિક પોલીસ સામે પણ શંકાની સોય સેવાય રહી છે. આવનારા સમયમાં પોલીસની એજન્સીઓ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરશે તો વિદેશમાં વસતા લોકો સહિત સ્થાનિક લોકોની પણ મોટી ભૂમિકા બહાર આવે તેવી સંભાવનાઓ છે. અમદાવાદ સહિત સાબરકાંઠાની નજીકના કેટલાય લોકો વિદેશના ડેટા આપી ઇન્ટરનેશનલ કોલ સેન્ટર થકી લોન આપવાના બહાને કેટલાય લોકોને આ છેતરપિંડીનો ભોગ બની ચૂક્યા છે.
માસ્ટર માઈન્ડ સબીરભાઈ કુરેશીને પકડવા પોલીસની તપાસ તેજ
મુખ્ય આરોપી તરીકે ગુલામગોશ ઉર્ફે રાઇડર સબીરભાઈ કુરેશીનું નામ સામે આવ્યું છે. કોલ ડાયલર અને ક્લોઝર્સના સુપરવાઇઝર તરીકે નિસર્ગ અજયભાઈ બારોટની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. વધુ 11 આરોપીઓને વોન્ટેડ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે અને તેમના આંતરરાષ્ટ્રીય કનેક્શન અંગે તપાસ ચાલી રહી છે.
આ પણ વાંચો: