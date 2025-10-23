વર્ષના પહેલા જ દિવસે પીધેલા પોલીસકર્મીએ સર્જ્યો ત્રિપલ અકસ્માત, 8 લોકો ઈજાગ્રસ્ત, કારમાંથી દારૂની 2 બોટલ મળી
ભિલોડા રોડ પર મોહનપુરા પાટિયા નજીક રાત્રિના સમયે સ્વિફ્ટ કાર, ઓટો રિક્ષા અને એક્ટિવા વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો હતો.
Published : October 23, 2025 at 4:22 PM IST
સાબરકાંઠા: સાબરકાંઠા જિલ્લામાં નવા વર્ષની શરૂઆત પોલીસ વિભાગ માટે શરમજનક સાબિત થઈ છે. કાયદાનું પાલન કરાવનાર જ ખાખીધારી કર્મીએ કાયદાનું ઉલ્લંઘન કર્યું હોવાનું બહાર આવ્યું છે. ભિલોડા રોડ પર મોહનપુરા પાટિયા નજીક રાત્રિના સમયે સ્વિફ્ટ કાર, ઓટો રિક્ષા અને એક્ટિવા વચ્ચે થયેલા ભયાનક અકસ્માતે વિસ્તારમાં હાહાકાર મચાવ્યો. અકસ્માત એટલો ગંભીર હતો કે સાતથી વધુ લોકો ઘાયલ થયા હતા, જેમાંથી કેટલાકને ઇડર સિવિલ અને બાદમાં હિંમતનગર સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા. તપાસ દરમિયાન પોલીસે અકસ્માત કરનાર કારમાંથી વોડકાની બોટલો અને દારૂના ગ્લાસ મળી આવતા ચોંકાવનારી હકીકત સામે આવી. આ સ્વિફ્ટ કાર ચલાવતો વ્યક્તિ ચેતન અંસારી હોવાનું જાણવા મળ્યું, જે વડાલી પોલીસ મથકે કોન્સ્ટેબલ તરીકે ફરજ બજાવે છે.
નશામાં ધૂત પોલીસકર્મીએ અકસ્માત સર્જ્યો
મિળેલી માહિતી મુજબ, ચેતન અન્સારી દારૂના નશામાં ધૂત થઈને ગાડી ચલાવતો હતો અને તેના કારણે આ ત્રિપલ અકસ્માત સર્જાયો હતો. ઘટનાસ્થળેથી ખાખી વર્ધી અને દારૂનો મુદ્દામાલ સગેવગે કરવાના પ્રયાસો પણ કરવામાં આવ્યા હોવાનું કહેવામાં આવે છે. પ્રોહીબિશન એક્ટ હેઠળ ચેતન અન્સારી સામે ઇડર પોલીસ મથકે ગુનો નોંધાયો છે, પરંતુ ઘટના બાદ પણ વિભાગીય કાર્યવાહી ન થવા અંગે અનેક પ્રશ્નો ઉઠી રહ્યા છે. દારૂબંધીવાળા સાબરકાંઠા જિલ્લામાં પોલીસકર્મી દ્વારા દારૂ પીધેલી હાલતમાં અકસ્માત સર્જાતા રાજ્યની દારૂબંધી નીતિ સામે સવાલ ઉઠી રહ્યા છે.
પોલીસકર્મી સામે થઈ કાર્યવાહી
ઇડર ડીવાયએસપી દ્વારા તપાસ હાથ ધરાતાં બે દારૂની બોટલ સાથેનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે અને ચેતન અન્સારી સામે કાયદાની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. હવે જોવાનું એ છે કે ખાખી પર કલંક લાવનાર આ કર્મી સામે કાયદો કેટલી કડક કાર્યવાહી કરે છે.
ઘટના અંગે DySP સ્મિત ગોહિલે જણાવ્યું કે, કાલે ઈડર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના મોહનપુરાથી બડોલી જતા રોડ પર એક સ્વિફ્ટ કારે અકસ્માત કર્યો હતો, જેમાં એક એક્ટિવા અને રિક્ષાને ટક્કર મારી હતી. તેમાં કુલ 8 લોકોને સામાન્ય અને ગંભીર ઈજા પહોંચી હતી. તેમાં તરત જ ઈડર પોલીસની ટીમ સ્થળ પર પહોંચી હતી. કાર ચાલકને પોલીસ સ્ટેશન લવાયો હતો. તેમાં કાર ચાલક વડાલી પોલીસ સ્ટેશનનો પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અંસારી ચેતનકુમાર છે તે વડાલી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરજ બજાવે છે. અને તેની વિરુદ્ધ ઈડર પોલીસ સ્ટેશનમાં બે ગુના નોંધવામાં આવ્યા છે. કારમાંથી દોઢ બોટલ વોડકાની મળી છે તેનો કેસ નોંધાયો છે.
