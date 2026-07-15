સાબરકાંઠા: ઇડરમાં આવતીકાલે જગન્નાથજીની 28મી ભવ્ય રથયાત્રા, પોલીસનો લોખંડી બંદોબસ્ત
આ રથયાત્રાને લઈને ઇડર પોલીસ અને વહીવટી તંત્ર દ્વારા સુરક્ષાની લોખંડી વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે.
Published : July 15, 2026 at 12:04 PM IST
સાબરકાંઠા : જિલ્લાના ઐતિહાસિક નગર ઇડરમાં અષાઢી બીજના પાવન પર્વે ભગવાન જગન્નાથજીની આવતીકાલે 28મી ભવ્ય રથયાત્રા યોજાવા જઈ રહી છે. નગરના નાથ જ્યારે પ્રજાના ખબર-અંતર પૂછવા નગરચર્યાએ નીકળશે, ત્યારે સમગ્ર ઇડર શહેર 'જય રણછોડ, માખણચોર'ના નારા સાથે ગુંજી ઉઠશે. આ રથયાત્રાને લઈને ઇડર પોલીસ અને વહીવટી તંત્ર દ્વારા સુરક્ષાની લોખંડી વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે.
ઇડરના મોટા રામધ્વારા મંદિરથી આ વર્ષે ભગવાન જગન્નાથ, ભાઈ બલભદ્ર અને બહેન સુભદ્રાજી સાથે રથમાં સવાર થઈને ભક્તોને આશીર્વાદ આપવા નીકળશે. અંદાજે 5 કિલોમીટર લાંબા રૂટ પર યોજાનારી આ રથયાત્રામાં આશરે 25 જેટલા આકર્ષક ટેબ્લો અને 500 મીટર લાંબુ ભક્તોનું સરઘસ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનશે. કોઈપણ અનિચ્છનીય ઘટના ન ઘટે અને રથયાત્રા શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં સંપન્ન થાય તે માટે સાબરકાંઠા જિલ્લા પોલીસ વડાએ પોતે મોટા રામધ્વારા મંદિરથી લઈને સમગ્ર રૂટનું બારીકાઈથી નિરીક્ષણ કર્યું છે.
આ વર્ષે સુરક્ષા વ્યવસ્થામાં આધુનિક ટેકનોલોજીનો ભરપૂર ઉપયોગ કરવામાં આવશે. જેમાં સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં ધાબા પોઇન્ટ, પોલીસ જવાનો માટે બોડીવોર્ન કેમેરા અને આકાશમાંથી નજર રાખવા માટે ડ્રોન કેમેરા તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે.
ભગવાન જગન્નાથની 28મી રથયાત્રામાં હિંમતનગર ખાતે આવેલા 'નેત્રમ' કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટર પરથી આ સમગ્ર રથયાત્રાનું લાઈવ મોનિટરિંગ કરવામાં આવશે, જેથી ટ્રાફિક અને સુરક્ષા પર સીધી નજર રાખી શકાય. રથયાત્રામાં કોમી એકતા અને ભાઈચારો જળવાઈ રહે તે હેતુથી પોલીસ પ્રશાસન દ્વારા શાંતિ સમિતિની બેઠક યોજવામાં આવી હતી. જેમાં ઇડર શહેરના વિવિધ સમાજના અગ્રણીઓ અને પ્રબુદ્ધ નાગરિકો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને રથયાત્રાને સફળ બનાવવા માટે વહીવટી તંત્રને પૂર્ણ સહકાર આપવાની ખાતરી આપી હતી.
પોલીસ વિભાગ દ્વારા આવતીકાલે 16મી તારીખે યોજાનાર રથયાત્રાના સમગ્ર રૂટ સહિત વિવિધ સંવેદનશીલ વિસ્તારમાં બંદોબસ્ત ખડકી દેવામાં આવ્યો છે, તેમજ પોલીસ દ્વારા શહેરીજનોને શાંતિ જાળવવા અને ઉત્સાહભેર ભગવાનના આશીર્વાદ લેવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
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