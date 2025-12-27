ETV Bharat / state

31મી ડિસેમ્બર પહેલાં શામળાજી–અમદાવાદ હાઈવે પર દારૂના જથ્થા સાથે 1 કરોડથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત, બુટલેગર ફરાર જાહેર

ટ્રકના પાછળના ભાગમાં બટાકાના કાંતાનના કોથળાઓની આડમાં અલગ અલગ બ્રાન્ડના ભારતીય બનાવટના વિદેશી દારૂની મોટી માત્રા છુપાવવામાં આવી હતી.

રાજસ્થાનથી ગુજરાતમાં લવાતો 1 કરોડથી વધારેનો દારૂનો જથ્થો જપ્ત કરાયો
રાજસ્થાનથી ગુજરાતમાં લવાતો 1 કરોડથી વધારેનો દારૂનો જથ્થો જપ્ત કરાયો (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 27, 2025 at 6:36 PM IST

|

Updated : December 27, 2025 at 7:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સાબરકાંઠા : જિલ્લામાં 31 ડિસેમ્બર પહેલાં જિલ્લા પોલીસ અને લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ (LCB)ને મોટી સફળતા મળી છે. રાજ્યના પોલીસ મહાનિર્દેશક તથા ઉચ્ચ અધિકારીઓના માર્ગદર્શન હેઠળ ગેરકાયદેસર દારૂની હેરાફેરી રોકવા માટે વિશેષ પ્રોહિબિશન ડ્રાઈવ ચાલી રહી હતી. તે અંતર્ગત તા. 27/12/2025ના રોજ ગાંભોઈ પોલીસ સ્ટેશન હદ વિસ્તારમાં એલસીબીની ટીમ પ્રોહિબિશન દેખરેખમાં હતી.

આ દરમિયાન બાતમી મળી કે રાજસ્થાન તરફથી બટાકાની આડમાં અંગ્રેજી દારૂ ભરેલ એક ટ્રક શામળાજી તરફથી અમદાવાદ દિશામાં જઈ રહ્યો છે. બાતમીના આધારે શામળાજી–અમદાવાદ હાઈવે પર આગીયોલ ગામની સીમમાં નાકાબંધી ગોઠવવામાં આવી હતી, ત્યાં શંકાસ્પદ ટાટા કંપનીનો ટ્રક રોકી તપાસ કરતાં ટ્રક પર ખોટી નંબર પ્લેટ લગાવવામાં આવી હોવાની માહિતી બહાર આવી હતી. ટ્રકના પાછળના ભાગમાં બટાકાના કાંતાનના કોથળાઓની આડમાં અલગ અલગ બ્રાન્ડના ભારતીય બનાવટના વિદેશી દારૂની મોટી માત્રા છુપાવવામાં આવી હતી.

રાજસ્થાનથી ગુજરાતમાં લવાતો 1 કરોડથી વધારેનો દારૂનો જથ્થો જપ્ત કરાયો (ETV Bharat Gujarat)

તપાસ દરમિયાન કુલ 503 પેટીમાંથી 20436 કરતાં વધુ અંગ્રેજી દારૂની બોટલો મળી આવી હતી. જેની કિંમત રૂ. 81 લાખ 6 હજારથી વધુ આંકવામાં આવી છે. આ સાથે ટ્રક, મોબાઈલ ફોન, રોકડ રકમ, બટાકાના કોથળા અને અન્ય સામગ્રી સહિત કુલ રૂ. 1 કરોડ 1 લાખ 76 હજાર કરતાં વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. આ કેસમાં ટ્રક ચલાવતા આરોપી બીરબલનાથ રેખનાથ હૂનતનાથ ચૌહાણ (રહે. લૂનકરણસર, જી. બિકાનેર, રાજસ્થાન)ને ઝડપી લેવામાં આવ્યો છે.

1ની અટકાયત
1ની અટકાયત (ETV Bharat Gujarat)
1ની અટકાયત
1ની અટકાયત (ETV Bharat Gujarat)

જ્યારે દારૂ ભરાવી આપનાર યશવંત નામના બુટલેગરને ફરાર જાહેર કરી છે, તેની શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી છે. દારૂ ક્યાંથી લવાયો હતો અને ગુજરાતમાં ક્યાં પહોંચાડવાનો હતો તે દિશામાં પણ પોલીસ દ્વારા ઊંડાણપૂર્વક તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. ગાંભોઈ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ગુજરાત પ્રોહિબિશન એક્ટ તથા ભારતીય ન્યાય સંહિતા હેઠળ ગુનો નોંધાઈ આગળની કાયદેસર કાર્યવાહી ચાલુ છે.

આ પણ વાંચો...

  1. અંકલેશ્વરમાં LCBનો મોટો દરોડો: ફ્લેટમાંથી લાખોનો વિદેશી દારૂ ઝડપાયો, નિવૃત્ત આર્મીમેનની ધરપકડ
  2. ખેડામાં કટિંગ થઈ રહેલો 22 લાખનો વિદેશી દારૂ ઝડપાયો, દારૂ સહિત 65 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત
Last Updated : December 27, 2025 at 7:12 PM IST

TAGGED:

SABARKANTHA LCB
SHAMLAJI AHMEDABAD HIGHWAY
SABARKANTHA NEWS
SABARKANTHA POLICE
SHAMLAJI HIGHWAY LIQUOR SEIZED

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.