ETV Bharat / state

સાબરકાંઠા: મજરા ગામમાં બે જૂથો વચ્ચે થયેલી અથડામણમાં 10 લોકો ઘાયલ, 120 લોકો સામે ફરિયાદ

10 ફોર-વ્હીલર અને 20 ટુ-વ્હીલર સહિત 30 થી વધુ વાહનોમાં તોડફોડ અને આગચંપી કરવામાં આવી હતી.

સાબરકાંઠા: મજરા ગામમાં બે જૂથો વચ્ચે થયેલી અથડામણમાં 10 લોકો ઘાયલ, 120 લોકો સામે ફરિયાદ
સાબરકાંઠા: મજરા ગામમાં બે જૂથો વચ્ચે થયેલી અથડામણમાં 10 લોકો ઘાયલ, 120 લોકો સામે ફરિયાદ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 18, 2025 at 2:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સાબરકાંઠા: શુક્રવારે રાત્રે ગુજરાતના સાબરકાંઠા જિલ્લાના મજરા ગામમાં બે જૂથો વચ્ચે થયેલી અથડામણમાં 10 લોકો ઘાયલ થયા હતા. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે બે જૂથો વચ્ચેના વિવાદને કારણે આ અથડામણ થઈ હતી, જેના કારણે 10 ફોર-વ્હીલર અને 20 ટુ-વ્હીલર સહિત 30 થી વધુ વાહનોમાં તોડફોડ અને આગચંપી કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ પોલીસે કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી અને 20 લોકોની ધરપકડ કરી હતી.

સાબરકાંઠાના નાયબ પોલીસ અધિક્ષક (DySP) અતુલ પટેલે જણાવ્યું હતું કે આ ઘટના રાત્રે 10:30 વાગ્યે બની હતી જ્યારે બે જૂથોએ પથ્થરમારો કર્યો હતો અને વાહનોને આગ ચાંપી હતી.

તેમણે કહ્યું, "ગઈકાલે રાત્રે 10:30 વાગ્યે મજરા ગામમાં બે જૂથો વચ્ચે પથ્થરમારો અને આગચંપી થઈ હતી. આ મામલે FIR નોંધવામાં આવી છે, અને લગભગ 110 થી 120 લોકો સામે કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે."

તેમણે કહ્યું કે 20 થી વધુ ટુ-વ્હીલર, 10 થી વધુ ફોર-વ્હીલર અને અનેક ઘરોની બારીઓમાં તોડફોડ કરવામાં આવી હતી. તેમણે કહ્યું, "અત્યાર સુધી, લગભગ 20 લોકોની અટકાયત કરવામાં આવી છે અને તેમની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. અથડામણમાં લગભગ 10 લોકો ઘાયલ થયા છે."

પોલીસ અધિક્ષકે જણાવ્યું હતું કે હિંસા બે જૂથો વચ્ચે લાંબા સમયથી ચાલી આવતી દુશ્મનાવટને કારણે થઈ હતી. કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે વિસ્તારમાં ભારે પોલીસ દળ તૈનાત કરવામાં આવ્યું છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

SABARKANTHA
CLASH BETWEEN TWO GROUPS
COMPLAINT FILED
PEOPLE INJURED
CLASH IN MAJRA VILLAGE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.