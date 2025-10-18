સાબરકાંઠા: મજરા ગામમાં બે જૂથો વચ્ચે થયેલી અથડામણમાં 10 લોકો ઘાયલ, 120 લોકો સામે ફરિયાદ
10 ફોર-વ્હીલર અને 20 ટુ-વ્હીલર સહિત 30 થી વધુ વાહનોમાં તોડફોડ અને આગચંપી કરવામાં આવી હતી.
સાબરકાંઠા: શુક્રવારે રાત્રે ગુજરાતના સાબરકાંઠા જિલ્લાના મજરા ગામમાં બે જૂથો વચ્ચે થયેલી અથડામણમાં 10 લોકો ઘાયલ થયા હતા. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે બે જૂથો વચ્ચેના વિવાદને કારણે આ અથડામણ થઈ હતી, જેના કારણે 10 ફોર-વ્હીલર અને 20 ટુ-વ્હીલર સહિત 30 થી વધુ વાહનોમાં તોડફોડ અને આગચંપી કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ પોલીસે કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી અને 20 લોકોની ધરપકડ કરી હતી.
સાબરકાંઠાના નાયબ પોલીસ અધિક્ષક (DySP) અતુલ પટેલે જણાવ્યું હતું કે આ ઘટના રાત્રે 10:30 વાગ્યે બની હતી જ્યારે બે જૂથોએ પથ્થરમારો કર્યો હતો અને વાહનોને આગ ચાંપી હતી.
તેમણે કહ્યું, "ગઈકાલે રાત્રે 10:30 વાગ્યે મજરા ગામમાં બે જૂથો વચ્ચે પથ્થરમારો અને આગચંપી થઈ હતી. આ મામલે FIR નોંધવામાં આવી છે, અને લગભગ 110 થી 120 લોકો સામે કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે."
તેમણે કહ્યું કે 20 થી વધુ ટુ-વ્હીલર, 10 થી વધુ ફોર-વ્હીલર અને અનેક ઘરોની બારીઓમાં તોડફોડ કરવામાં આવી હતી. તેમણે કહ્યું, "અત્યાર સુધી, લગભગ 20 લોકોની અટકાયત કરવામાં આવી છે અને તેમની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. અથડામણમાં લગભગ 10 લોકો ઘાયલ થયા છે."
પોલીસ અધિક્ષકે જણાવ્યું હતું કે હિંસા બે જૂથો વચ્ચે લાંબા સમયથી ચાલી આવતી દુશ્મનાવટને કારણે થઈ હતી. કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે વિસ્તારમાં ભારે પોલીસ દળ તૈનાત કરવામાં આવ્યું છે.
