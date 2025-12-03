સાબરકાંઠા: HUDAનો વિરોધ કરી રહેલા ખેડૂતોના સમર્થનમાં આવ્યા ભાજપના નેતાઓ, દિગ્ગજ નેતાઓનો ખેડૂતોને ટેકો
ખેડૂતોની માંગને હવે અનેક અગ્રણીઓ, રાજકીય નેતાઓ અને સામાજિક સંસ્થાઓનું ખુલ્લું સમર્થન મળવા લાગ્યું છે.
Published : December 3, 2025 at 6:41 PM IST
સાબરકાંઠા: સાબરકાંઠા જિલ્લામાં હિંમતનગર અને આસપાસના 11 ગામોના ખેડૂતો છેલ્લા 95 દિવસથી હૂડા (હિંમતનગર અર્બન ડેવલપમેન્ટ) મામલે સતત અને તીવ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. શરૂઆતમાં માત્ર સ્થાનિક સ્તર પર ચાલતી આ લડત હવે મોટી આંદોલન રૂપ ધારણ કરી રહી છે, કારણ કે ખેડૂતોની માંગને હવે અનેક અગ્રણીઓ, રાજકીય નેતાઓ અને સામાજિક સંસ્થાઓનું ખુલ્લું સમર્થન મળવા લાગ્યું છે.
હિંમતનગરના ખેડૂતો હૂડા રદ કરવાની માંગ સાથે છેલ્લા ઘણા દિવસોથી રેલીઓ, ધરણાં અને જાહેર સભાઓ દ્વારા પોતાનો અવાજ ઉઠાવી રહ્યા છે. આ લડતને વધુ વેગ પ્રાપ્ત થયો છે, કારણ કે ભાજપના યુવા મોરચાના પ્રમુખ, માર્કેટયાર્ડના ચેરમેન અને તાલુકા તથા જિલ્લા પંચાયતના અનેક સદસ્યો ખુલ્લેઆમ ખેડૂતોના સમર્થનમાં આગળ આવ્યા છે. સાથે જ નાગરિક બેંકના પૂર્વ ચેરમેન હિરેન ગોર અને સાબરડેરીના ચાર ડિરેક્ટરો સહિતના અગ્રણીઓ પણ હવે ખેડૂતોની સાથે ખભે ખભા મિલાવીને ઉભા રહ્યા છે.
કહેવામાં આવે છે કે, 95 દિવસથી હૂડા હટાવો સમિતિ દ્વારા ચાલુ આંદોલન હવે નવા તબક્કામાં પ્રવેશી રહ્યું છે. સામાજિક નેતાઓ, ખેડૂત આગેવાનો અને વિવિધ સંસ્થાઓના પ્રતિનિધિઓની ઉપસ્થિતિ સાથે યોજાયેલી મહત્વપૂર્ણ બેઠકમાં હૂડા મુદ્દા પર એક સ્વરથી વિરોધ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો. ખેડૂતોના જણાવ્યા મુજબ, હૂડા સંબંધિત નીતિ તેમને નુકસા નદાયક છે, અને આ કારણે તેમની જીવનશૈલી તથા ખેતીના ભવિષ્ય પર સીધી અસર પડે છે. આ કારણે આંદોલન માત્ર નીતિનો વિરોધ નહિ પરંતુ અસ્તિત્વની લડત બની ગયું છે. ભાજપના સ્થાનિક હોદેદારો દ્વારા આપવામાં આવેલું સમર્થન સરકાર માટે પણ ચિંતાનો વિષય બની રહ્યું છે, કારણ કે પક્ષના જ આગેવાનો હવે ખુલ્લેઆમ આંદોલનને ટેકો આપી રહ્યા છે.
આ સમગ્ર પરિસ્થિતિ વચ્ચે આગામી 12 ડિસેમ્બરના રોજ હિંમતનગર બંધનું એલાન કરવામાં આવ્યું છે, જેના લીધે રાજકીય વાતાવરણ ગરમાયું છે. બંધને સફળ બનાવવા ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં મીટિંગો, જાગૃતિ અભિયાનો અને સંકલન બેઠકઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. હૂડા હટાવો સમિતિએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે સરકાર તેમની માંગને ન સ્વીકારે ત્યાં સુધી આંદોલન વધુ ઉગ્ર બનાવવામાં આવશે. ખેડૂતોના સમર્થનમાં ઊતરેલા અગ્રણીઓ, શિક્ષણ સમિતિના પૂર્વ ચેરમેન, સાબરડેરીના ડિરેક્ટરો સહિતના લોકોની હાજરી આંદોલનને વધુ પ્રભાવશાળી બનાવે છે. પરિસ્થિતિ હવે એ દિશામાં આગળ વધી રહી છે કે આંદોલન સમગ્ર સાબરકાંઠા જિલ્લામાં વ્યાપક અસર પાડી શકે છે. ખેડૂતોએ સ્પષ્ટ સંદેશો આપ્યો છે ‘હૂડા હટાવો, નહીં તો સંઘર્ષ ચાલુ રહેશે.’
જોકે ઉડા મામલે રાજ્ય લેવલે કોઈ મોટા નિર્ણયો આવ્યા નથી. સ્થાનિક ધારાસભ્ય સાંસદ સુધીના મુખ્યમંત્રી સુધી બેઠકો કરી ચૂક્યા છે પણ HUDA મામલે હજી સુધી કોઈને ના આવતા અમારો વિરોધ યથાવત રહેશે તેવું જણાવ્યું હતું. જોકે સમગ્ર મામલે રૂડા 11 ગામ સહિત આજુબાજુના ખેડૂતો પણ હવે વિરોધમાં જોડાય છે ત્યારે હવે રાજકીય પણ જોડાવાથી મામલો ઉગ્ર બન્યો છે.
આ પણ વાંચો: