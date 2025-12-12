સાબરકાંઠા: ત્રણ માસથી ચાલતું HUDA વિરોઘી આંદોલન ચરમસીમાએ, હિંમતનગર શહેર રહ્યું સંપૂર્ણ બંધ
અગાઉથી નક્કી કરાયેલ તારીખ મુજબ આજે હિંમતનગર બંધનું એલાન આપવામાં આવ્યું હતું.
સાબરકાંઠા: સાબરકાંઠાના હિંમતનગરમાં છેલ્લા ત્રણ માસથી ચાલતો HUDA નો વિરોધ આજે ચરણસીમાએ પહોંચ્યો છે. તેમજ અગાઉથી નક્કી કરાયેલ તારીખ મુજબ આજે હિંમતનગર બંધનું એલાન આપવામાં આવ્યું હતું. જે અંતર્ગત વહેલી સવારથી જ હિંમતનગર શહેરના તમામ ધંધા રોજગાર સહિત માર્કેટયાર્ડ અને સહકારી સંસ્થાઓ સહિત કેટલીક ખાનગી અને સરકારી શાળાઓમાં પણ હિંમતનગર બંધના એલાનને સંપૂર્ણ સમર્થન પ્રાપ્ત થયું છે. આવનારા સમયમાં હજુ ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી પણ હૂડા સંકલન સમિતિ ઉચ્ચારી છે.
છેલ્લા ત્રણ માસથી સાબરકાંઠાના હિંમતનગરમાં હુડા સમર્થન મામલે આજે વ્યાપક જન સમર્થન પ્રાપ્ત થયું છે. સાબરકાંઠાના હિંમતનગરમાં વહેલી સવારથી જ માર્કેટયાર્ડ સંપૂર્ણપણે બંધ રહ્યા. સાથોસાથ ખેડૂતો સહિત સ્થાનિક આગેવાનો પણ હૂડાના વિરોધમાં ખુલીને સામે આવ્યા છે. આજે એપીએમસી માર્કેટયાર્ડ સંપૂર્ણપણે બંધ રાખવામાં આવ્યું હતું, જેમાં સ્થાનિક ખેડૂતો અને વેપારીઓ સહિત આગેવાનોની સલાહ સમજૂતી દ્વારા માર્કેટયાર્ડ બંધ રખાતા કેટલાય ખેડૂતોને વ્યાપક નુકસાન ગયું છે. તેમ જ પોતાનો માલ પરત લાવવા લઈ જવાનો ખર્ચ પણ માથે પડે છે.
છેલ્લા ત્રણ માસથી ચાલી આવતું રૂડા વિરોધ પ્રદર્શન હવે વ્યાપક જન સમર્થનમાં બદલાઈ ચૂક્યું છે. હિંમતનગરના 11 ગામડાઓ દ્વારા કરાયેલો વિરોધ આજે સમગ્ર શહેરમાં જોવા મળ્યો હતો. હિંમતનગરમાં વહેલી સવારથી જ તમામ ખાનગી સહકારી તેમજ સરકારી સંસ્થાઓમાં રજાનો માહોલ સર્જાયો હોય તેવું વાતાવરણ ઉભું થયું હતું. મોટાભાગના રોડ-રસ્તાઓ સૂમસામ હતા. હિંમતનગરમાં કર્ફ્યુ જેવો માહોલ સર્જાયો હતો. બીજી તરફ સ્થાનિક 11 ગામના ગ્રામજનોમાં હુડા લગાવવા મામલે રાજ્ય સરકાર સામે ભારે રોજ વ્યક્ત કર્યો છે. તેમ જ આવનારા સમયમાં તાત્કાલિક ધોરણે હુડા રદ કરવામાં નહીં આવે તો રાજ્ય સરકારને સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓમાં ગંભીર ફટકો આપવાની પણ ચીમકી ઉચ્ચારી છે.
સામાન્ય રીતે હુડા લગાવવાના પગલે ધંધા-વ્યાપાર, રોજગાર સહિત ખેડૂતોને વ્યાપક નુકસાન જઈ રહ્યું છે. જોકે હવે રાજકારણને લગતો આ મુદ્દો સ્થાનિક સ્કૂલો સુધી પહોંચ્યો છે. આજે હિંમતનગરની કેટલીક ખાનગી તેમજ સરકારી શાળાઓમાં જાહેર રજા જેવો માહોલ સર્જાયો હતો. મોટાભાગના ખેડૂતો તેમજ પશુપાલકોને સ્થાનિકોને હુડાનો વિરોધ હોવાના પગલે પોતાના બાળકોને સ્કૂલે ન મોકલતા શૈક્ષણિક સ્ટાફ હાજર હોવા છતાં સ્કૂલમાં જાહેર રજા હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા હતા.
સાબરકાંઠાના હિંમતનગરમાં પુડા મામલે ત્રણ મહિનાથી ચાલતો વિરોધ આજે સ્થાનિક કક્ષાએ કેટલાય લોકો સુધી પહોંચ્યો છે, જેમાં 11 ગામમાં થયેલી પદયાત્રા સહિત વિવિધ જનસભાઓની અસરથી હિંમતનગર આજે સ્વયંભૂ બંધ રહ્યું. તેમ જ લોકોમાં પણ ભારેલા અગ્નિ જેવી સ્થિતિ નિર્માણ પામી છે. હુડા સંકલન સમિતિ સહિત સ્થાનિક ખેડૂતો લોકો વેપારીઓ પશુપાલકો સહિત સહકારી આગેવાનો પણ હવે હુડાના વિરોધમાં ખુલીને બોલી રહ્યા છે. તેમજ આવનારા સમયમાં હુડા રદ ન કરવામાં આવે તો રાજ્ય સરકાર સામે ગંભીર પ્રશ્નાર્થ કરવા સુધીની તૈયારીઓ સંકલન સમિતિ દ્વારા કરાય છે.
જોકે આવનારા સમયમાં હુડા સંકલન સમિતિનો આ વિરોધ કેટલે સુધી પહોંચે છે એ તો મહત્વનું છે જ સાથોસાથ રાજ્ય સરકાર સામે થયેલા આક્ષેપો પણ રાજ્યભરનું ધ્યાન ખેંચે તો નવાઈ નહીં.
