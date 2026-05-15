સાબરકાંઠા: પ્રાંતિજના સલાલ નજીક આવેલી તિરૂપતિ હોટલમાં લાગી આગ, હિંમતનગરના જાહેરાબાદમાં મોબાઈલ ટાવરમાં આગની ઘટના
Published : May 15, 2026 at 8:50 AM IST
સાબરકાંઠા: સાબરકાંઠા જિલ્લામાં આગની ઘટનાઓમાં સતત વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. અમદાવાદ-ઉદેપુર નેશનલ હાઈવે 48 પર પ્રાંતિજના સલાલ નજીક આવેલી તિરૂપતિ હોટલમાં અચાનક આગ લાગતા ભારે અફરાતફરી મચી ગઈ હતી.
અગમ્ય કારણસર લાગેલી આગ પળવારમાં સમગ્ર હોટલમાં ફેલાઈ જતા હોટલ આગના લપેટમાં આવી ગઈ હતી. આગ દરમિયાન હોટલમાં રહેલા ગેસ સિલિન્ડરમાં બ્લાસ્ટ થતાં પરિસ્થિતિ વધુ ગંભીર બની હતી.
ઘટનામાં હોટલ નજીક પાર્ક કરાયેલા ત્રણથી વધુ ટુ-વ્હીલર પણ આગમાં બળી ખાખ થઈ ગયા હતા. સ્થાનિક લોકોએ તાત્કાલિક ફાયર વિભાગને જાણ કરતાં ફાયર ફાઈટરની ટીમે ઘટના સ્થળે પહોંચી આગ પર કાબૂ મેળવવાનો પ્રયાસ હાથ ધર્યો હતો. સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ નોંધાઈ નથી, જોકે આગ લાગવાનું ચોક્કસ કારણ હજુ અકબંધ છે.
બીજી તરફ હિંમતનગરના જાહેરાબાદ વિસ્તારમાં આવેલા મોબાઈલ ટાવરમાં પણ આગ લાગવાની ઘટના સામે આવી છે. ટાવરમાં અચાનક આગ ભભૂકી ઊઠતા આસપાસના લોકોમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો હતો. પ્રાથમિક અનુમાન મુજબ શોર્ટ સર્કિટ અથવા સતત યથાવત રહેલી 43 ડિગ્રીથી વધુ ગરમીના કારણે આગ લાગી હોવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. મોબાઈલ ટાવરની ઊંચાઈ અને ટેકનિકલ પરિસ્થિતિને કારણે ફાયર ફાઈટર માટે આગ બુઝાવવી મુશ્કેલ બની હતી.
ઘટનાનો વિડીયો સ્થાનિકોએ પોતાના મોબાઈલમાં કેદ કરી સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કર્યો હતો. સતત વધી રહેલી ગરમી વચ્ચે જિલ્લામાં આગની આવી ઘટનાઓ ચિંતાનો વિષય બની રહી છે.