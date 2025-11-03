ETV Bharat / state

સાબરકાંઠામાં 60 હજાર હેક્ટર પાક બરબાદ, ખેડૂતોની સ્પષ્ટ માંગ 'પારદર્શક સર્વે અને યોગ્ય વળતર'

કમોસમી વરસાદે સાબરકાંઠાના ખેડૂતોના આર્થિક ભવિષ્ય પર મોટું પ્રશ્નાર્થ ચિન્હ મૂકી દીધું છે. સવાલ એ છે કે શું સરકાર સમયસર ખેડૂતોના આંસુ લૂછી શકશે?

સાબરકાંઠામાં પાક બરબાદ
સાબરકાંઠામાં પાક બરબાદ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 3, 2025 at 11:11 AM IST

|

Updated : November 3, 2025 at 12:00 PM IST

2 Min Read
સાબરકાંઠા : ખેડૂતોના માથે વધુ એક આફત આવીને ઊભી છે. કમોસમી વરસાદે સમગ્ર સાબરકાંઠા જિલ્લામાં ખેતીને મોટું નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. ખેડૂતોએ ભારે ખર્ચ કરીને જે વાવેતર કર્યું હતું, તે હવે નિષ્ફળ ગયું છે. સાબરકાંઠા જિલ્લાના અંદાજે 60 હજાર હેક્ટર વિસ્તારમાં વાવેતર કરેલ મગફળી, કપાસ, સોયાબીન અને ડાંગર જેવા મુખ્ય ચોમાસુ પાકને ભારે નુકસાન થયું છે. આ વરસાદે ખેડૂતોના સપના પર પાણી ફેરવી દીધું છે. આવો જોઈએ શું છે જમીની હકીકત અને ખેડૂતોની વેદના...

ખેડૂતો માટે આફતરૂપ કમોસમી વરસાદ

સાબરકાંઠા જિલ્લામાં આ વર્ષે ચોમાસુ ખેડૂતો માટે પડકારજનક સાબિત થયું છે. સાબરકાંઠા જિલ્લામાં અંદાજે 60 હજાર હેક્ટરમાં ખેતી થઈ હતી. જેમાંથી લગભગ મોટાભાગના પાકને કમોસમી વરસાદે નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે જ્યારે પાક તૈયાર થવાની અણી પર હતો અને થોડા જ દિવસોમાં લણણી થવાની હતી, તે જ સમયે વરસાદ તૂટી પડ્યો.

ખેડૂતોની સ્પષ્ટ માંગ 'પારદર્શક સર્વે અને યોગ્ય વળતર' (ETV Bharat Gujarat)

તૈયાર પાક નાશ પામ્યા : મુખ્ય પાકોની વાત કરીએ તો મગફળી અને સોયાબીનના તૈયાર દાણા ખેતરોમાં જ સડી ગયા છે. કપાસના છોડ પરના જીંડવા ખરી પડ્યા, અને બાકીના કાળા પડી ગયા છે. ડાંગરના પાકને પણ ભારે નુકસાન થયું છે. ખેડૂતોની આશા તૂટી ગઈ છે. ખેતીમાં બિયારણ, ખાતર, દવા અને મજૂરીનો મોટો ખર્ચ થયો હતો, તે માથે પડ્યો છે. ખેડૂતોને ડર છે કે હવે આગામી સિઝનનું વાવેતર કેવી રીતે કરવું અને દેવું કેવી રીતે ચૂકવવું.

તૈયાર પાક નાશ પામ્યા
તૈયાર પાક નાશ પામ્યા (ETV Bharat Gujarat)

ફસલ વીમા યોજના પર ગંભીર સવાલ

આ મહામુસીબત વચ્ચે ખેડૂતો સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલી ફસલ વીમા યોજના પર પણ ગંભીર સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે દર વર્ષે પ્રીમિયમ ભરવા છતાં જ્યારે ખરેખર નુકસાન થાય છે, ત્યારે વીમા કંપનીઓ કે સરકાર કોઈ યોગ્ય વળતર આપતી નથી. યોજના માત્ર કાગળ પર અને જાહેરાતો પૂરતી જ સીમિત હોય તેવું અનુભવાઈ રહ્યું છે. ખેડૂતો સ્પષ્ટ માંગ કરી રહ્યા છે કે વીમા યોજનાની જટિલ પ્રક્રિયાને સરળ બનાવવામાં આવે અને તત્કાળ વળતર ચૂકવવામાં આવે.

તૈયાર પાક નાશ પામ્યા
તૈયાર પાક નાશ પામ્યા (ETV Bharat Gujarat)

પાક નુકસાનના સર્વેની કામગીરી : સાબરકાંઠા જિલ્લા ખેતીવાડી વિભાગે કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. સાબરકાંઠા જિલ્લામાં કુલ 74 ટીમ બનાવીને પાક નુકસાનના સર્વેની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. આ સર્વેમાં ખેતીવાડી વિભાગ સાથે આત્મા પ્રોજેક્ટના કર્મચારીઓની પણ મદદ લેવાઈ રહી છે. વિભાગનો દાવો છે કે ટૂંક સમયમાં સર્વે પૂરો કરીને રિપોર્ટ સરકારને મોકલવામાં આવશે.

સાબરકાંઠામાં 60 હજાર હેક્ટર પાક બરબાદ
સાબરકાંઠામાં 60 હજાર હેક્ટર પાક બરબાદ (ETV Bharat Gujarat)

યોગ્ય અને પૂરતું વળતર આપવા માંગ

જો કે, ખેડૂતોની મુખ્ય ચિંતા એ છે કે સર્વેની ગુણવત્તા અને સમય. તેમનો ભૂતકાળનો અનુભવ સારો ન હોવાથી તેઓ માંગ કરી રહ્યા છે કે આ સર્વે પારદર્શક હોય અને વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી કરવામાં આવે. જેથી ખરેખર જે ખેડૂતને નુકસાન થયું છે તેને યોગ્ય અને પૂરતું વળતર મળી રહે.

Last Updated : November 3, 2025 at 12:00 PM IST

TAGGED:

FARMERS DEMAND FAIR COMPENSATION
UNSEASONAL RAIN
CROP INSURANCE SCHEME
SABARKANTHA CROP DESTROY
CROP DAMAGE SURVEY

