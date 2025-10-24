સાબરકાંઠા: ઈડરમાં 15 વર્ષીય સગીરા પર દુષ્કર્મની ઘટના, બે આરોપીઓ ઝડપાયા
Published : October 24, 2025 at 7:12 PM IST
સાબરકાંઠા: સાબરકાંઠા જિલ્લાના ઈડર તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં માનવતાને શરમાવે તેવી એક હદયવિદારક ઘટના સામે આવી છે. 15 વર્ષની 7 માસની સગીરા પર બે નરાધમોએ દુષ્કર્મ આચર્યું હતું, જેના કારણે સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. પીડિતાના પિતાએ તાત્કાલિક જાદર પોલીસ સ્ટેશનમાં આરોપીઓ સામે ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
પોલીસ દ્વારા મળેલી માહિતી અનુસાર, આરોપી અનિલસિંહ સોલંકી અને જયદીપસિંહ સોલંકીએ સગીરાને લલચાવીને દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. ફરિયાદના આધારે જાદર પોલીસ સ્ટેશનમાં પોક્સો એક્ટ તેમજ સંબંધિત કલમો હેઠળ ગંભીર ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. ઘટનાની જાણ થતાં જ જિલ્લા પોલીસ તંત્ર હરકતમાં આવ્યું અને તાત્કાલિક તપાસ શરૂ કરી. ઈડર ડિવિઝનના ડીવાયએસપી સ્મિત ગોહિલના માર્ગદર્શન હેઠળ પોલીસ ટીમે બંને આરોપીઓને ઝડપી લીધા છે.
આ ઘટનાએ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ભારે રોષ ફેલાવ્યો છે, અને લોકો આરોપીઓને કડક સજાની માંગ કરી રહ્યા છે. ડીવાયએસપી સ્મિત ગોહિલે મીડિયાને આપેલા નિવેદનમાં જણાવ્યું, “સગીરાના પિતાની ફરિયાદના આધારે ગુનો નોંધાયો છે. આરોપી અનિલસિંહ સોલંકી અને જયદીપસિંહ સોલંકીને ઝડપી લઈ જેલહવાલે કરાયા છે. પીડિતાને તાત્કાલિક તબીબી સારવાર આપવામાં આવી છે અને તેની કાઉન્સેલિંગની વ્યવસ્થા પણ કરાઈ છે.”
પોલીસે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આવા ગંભીર ગુનાઓમાં કોઈ સહાનુભૂતિ રાખવામાં નહીં આવે અને કાયદા મુજબ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. ગ્રામજનોમાં આ ઘટનાને લઈને ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે, અને આરોપીઓના વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહીની માંગ ઉઠી છે. સમાજમાં આવા કૃત્યો સામે એકજૂટ થઈને નાબાલિક દીકરીઓની સુરક્ષા માટે જાગૃતિ ફેલાવવાની જરૂરિયાત લોકો દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે અને આરોપીઓ સામે ઝડપથી ચાર્જશીટ રજૂ કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે.
ઈડર તાલુકામાં બનેલી આ દુષ્કર્મની ઘટના સમાજને ફરી એકવાર વિચારવા મજબૂર કરે છે કે સગીરાઓની સુરક્ષા માટે સામાજિક અને કાયદાકીય સ્તરે વધુ કડક પગલાં લેવાની આવશ્યકતા છે.
