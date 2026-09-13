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સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લાના પશુપાલકોના માથે વધુ એક બોજ, સાબરડેરીએ પશુદાણના ભાવમાં મોટો વધારો ઝિંક્યો

ડેરી દ્વારા ઈરાન-અમેરિકાના યુદ્ધને પગલે કાચા માલના ભાવમાં વધારો અને રાજ્યમાં ઓછા વરસાદને કારણે દાણ માટે જરૂરી પ્રોડક્ટ્સના ભાવમાં થયેલ વધારાનું કારણ અપાયું

ડેરી દ્વારા ઈરાન-અમેરિકાના યુદ્ધને પગલે કાચા માલના ભાવમાં વધારો અને રાજ્યમાં ઓછા વરસાદને કારણે દાણ માટે જરૂરી પ્રોડક્ટ્સના ભાવમાં થયેલ વધારાનું કારણ અપાયું
ડેરી દ્વારા ઈરાન-અમેરિકાના યુદ્ધને પગલે કાચા માલના ભાવમાં વધારો અને રાજ્યમાં ઓછા વરસાદને કારણે દાણ માટે જરૂરી પ્રોડક્ટ્સના ભાવમાં થયેલ વધારાનું કારણ અપાયું (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 13, 2026 at 8:59 PM IST

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સાબરકાંઠા: સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લાના પશુપાલકોના માથે વધુ એક આર્થિક બોજ આવી પડ્યો છે. સતત વધતી મોંઘવારી વચ્ચે હવે સાબરડેરી દ્વારા પશુઓ માટેના 'સાબરદાણ'ના ભાવમાં મોટો વધારો ઝીંકી દેવામાં આવ્યો છે. સાબરડેરી દ્વારા 12 સપ્ટેમ્બરથી સાબરદાણની પ્લાસ્ટિક બેગના નવા વધારેલા ભાવ લાગુ કરી દેવાયા છે. 220 રૂપિયાના સીધા ભાવ વધારાના કારણે પશુપાલકોનું બજેટ ખોરવાઈ ગયું છે અને સાબરડેરીના આ નિર્ણય સામે પશુપાલકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.

અત્યાર સુધી પશુપાલકોને સાબરદાણની 70 કિલોની જે પ્લાસ્ટિક બેગ 1530 રૂપિયામાં મળતી હતી, તે જ બેગ ખરીદવા માટે હવે પશુપાલકોએ 1750 રૂપિયા ચૂકવવા પડશે. એકસાથે 220 રૂપિયાનો ભડકો થતાં પશુપાલકોની આર્થિક સ્થિતિ પર સીધી અસર પડી રહી છે. એક તરફ લીલા-સૂકા ઘાસચારાના ભાવ આસમાને છે, ત્યારે બીજી તરફ સાબરદાણના ભાવ વધતાં પશુપાલન કરવું હવે ખોટનો ધંધો બની રહ્યું હોવાની લાગણી પશુપાલકો વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.

ડેરી દ્વારા ઈરાન-અમેરિકાના યુદ્ધને પગલે કાચા માલના ભાવમાં વધારો અને રાજ્યમાં ઓછા વરસાદને કારણે દાણ માટે જરૂરી પ્રોડક્ટ્સના ભાવમાં થયેલ વધારાનું કારણ અપાયું (ETV Bharat Gujarat)

સાબર ડેરીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટરે આ મુદ્દે જણાવ્યું કે, ઈરાન-અમેરિકા વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધને પગલે કાચા માલ અને નબળા વરસાદને કારણે મકાઈ સહિતની અન્ય ખેતપેદાશો જેમાંથી પશુદાણ બને છે તેના ભાવમાં અતિશય વધારો થવાને કારણે અમારે પશુદાણના ભાવમાં વધારો કરવો પડી રહ્યો છે. અન્ય સંધોએ તો 5 મહિના પહેલાથી પ્રતિ બેગ 200 રૂપિયા જેટલો વધારો કરી દીધો છે. સાબર ડેરી દ્વારા પશુપાલકોની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખી ભાવવધારો છેક હવે કરવામાં આવ્યો છે. ભવિષ્યમાં સ્થિતિમાં સુધારો થશે અને પશુદાણ બનાવાવાના પદાર્થોના ભાવ ઘટશે તો અમે તે પ્રમાણે ભાવ ઘટાડીશું.

બીજી તરફ, સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લાના હજારો પશુપાલકો આ નિર્ણયથી ભારે નારાજ છે. મોંઘવારીના આ યુગમાં પશુપાલન ચલાવવું મુશ્કેલ બની ગયું છે ત્યારે સાબરડેરી પોતાના આ નિર્ણય પર પુનઃવિચાર કરે અને ભાવવધારો પાછો ખેંચે તેવી પશુપાલકો ઉગ્ર માંગ કરી રહ્યા છે. એક તરફ મોંઘવારી સામાન્ય માણસનું ખિસ્સું કાપી રહી છે, ત્યારે સાબરડેરીના સાબરદાણમાં કરાયેલા રૂ. 220 ના સીધા ભાવવધારાએ સાબરકાંઠા અને અરવલ્લીના પશુપાલકોની મુશ્કેલીમાં બેવડો વધારો કર્યો છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, હાલ રાજ્યભરના દૂધ ઉત્પાદક સંઘો દ્વારા પશુઆહારની કિંમતોમાં વધારો કરવામાં આવી રહ્યો છે. થોડા દિવસો પહેલા જ સુરતની સુમુલ ડેરીએ પણ પશુદાણના ભાવમાં પ્રતિ બેગ 165 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો.

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