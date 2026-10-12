અમદાવાદમાં 'સાચી નવરાત્રી'ના આયોજકોની ઘોર બેદરકારી, ફાયર NOC વગર પહેલા નોરતે ગરબા યોજતા અપાઈ નોટિસ
આ મામલે અમદાવાદ ફાયર વિભાગના અધિકારીઓ સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા સ્થળનું નિરીક્ષણ કરીને જરૂરી ફાયર સેફ્ટીની વ્યવસ્થા પૂર્ણ કરવા માટે આયોજકોને નોટિસ આપવામાં આવી હતી.
Published : October 12, 2026 at 9:40 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં નવરાત્રીના પર્વને લઈને શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં મોટા-મોટા ડોમ બનાવવામાં આવ્યા છે, જ્યાં હજારોની સંખ્યામાં ખેલૈયાઓ ગરબા રમવા માટે ઉમટી રહ્યા છે. જોકે, નવરાત્રીના પ્રથમ નોરતે જ અમદાવાદના ન્યુ સાયન્સ સિટી રોડ પર આયોજિત જીગરદાન ગઢવીના ‘સાચી નવરાત્રી’ ગરબા કાર્યક્રમને લઈને મોટો વિવાદ સામે આવ્યો છે. ફાયર વિભાગનું NOC મેળવ્યા વિના અને પોલીસની પૂર્વ મંજૂરી અંગે પ્રશ્નો વચ્ચે ગરબા શરૂ કરવામાં આવતાં આયોજકોની કામગીરી સામે સવાલો ઊભા થયા છે.
આ મામલે અમદાવાદ ફાયર વિભાગના અધિકારીઓ સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા. ત્યારબાદ 12 ઓક્ટોબરના રોજ ફરીથી સ્થળનું નિરીક્ષણ કરીને જરૂરી ફાયર સેફ્ટીની વ્યવસ્થા પૂર્ણ કરવા માટે આયોજકોને નોટિસ આપવામાં આવી હતી. સાથે જ મંજૂરી વિના કાર્યક્રમનું આયોજન ન કરવા માટે તાકીદ કરવામાં આવી છે.
ફાયર વિભાગે અગાઉ પણ આપી હતી સૂચના
આ સમગ્ર મામલે અમદાવાદના ચીફ ફાયર ઓફિસર એમ.પી. મિસ્ત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, ન્યુ સાયન્સ સિટી રોડ પર ‘સાચી નવરાત્રી’ના નામે AC ડોમ બનાવવામાં આવ્યો હતો, જેમાં ગાયક જીગરદાન ગઢવીના ગરબા કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમ માટે ફાયર NOC મેળવવા અરજી કરવામાં આવી હતી. ખૈમિન નામના વ્યક્તિ દ્વારા આ અરજી કરવામાં આવી હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું.
ચીફ ફાયર ઓફિસરના જણાવ્યા અનુસાર, ફાયર વિભાગ દ્વારા 8, 9 અને 10 ઓક્ટોબરના રોજ સતત ત્રણ દિવસ સ્થળની મુલાકાત લેવામાં આવી હતી. 10 ઓક્ટોબરના રોજ રૂબરૂ નિરીક્ષણ દરમિયાન આયોજકોને સ્પષ્ટ સૂચના આપવામાં આવી હતી કે ફાયર સેફ્ટી સંબંધિત તમામ બાકી કામગીરી તાત્કાલિક પૂર્ણ કરવામાં આવે અને ત્યારબાદ જ ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, “જ્યાં સુધી ફાયર વિભાગનું NOC ન મળે ત્યાં સુધી ગરબાનું આયોજન ન કરવા માટે સૂચના આપવામાં આવી હતી. તેમ છતાં 11 ઓક્ટોબરના રોજ નવરાત્રીના પ્રથમ નોરતે ગરબા શરૂ કરવામાં આવ્યા હતા.”
રાત્રે તપાસ છતાં કામગીરી અધૂરી
ફાયર વિભાગના જણાવ્યા પ્રમાણે, 11 ઓક્ટોબરની રાત્રે આશરે 10 વાગ્યે અધિકારીઓ ફરીથી સ્થળ પર તપાસ માટે પહોંચ્યા હતા. તે સમયે પણ જરૂરી કામગીરી સંપૂર્ણ થઈ ન હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આથી 12 ઓક્ટોબરના રોજ સવારે 11 વાગ્યે ફરીથી સ્થળનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું.
નિરીક્ષણ દરમિયાન ફાયર સેફ્ટીની જરૂરી વ્યવસ્થાઓ અને બાકી રહેલી કામગીરી અંગે તપાસ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ ફાયર વિભાગ દ્વારા આયોજકોને નોટિસ આપીને તમામ જરૂરી વ્યવસ્થાઓ પૂર્ણ કરવા અને મંજૂરી મળ્યા પહેલાં કાર્યક્રમ ન યોજવા સૂચના આપવામાં આવી હતી.
પોલીસ વિભાગને પણ નોટિસની નકલ મોકલી
આ મામલે ફાયર વિભાગે લાઇસન્સ વિભાગ અને પોલીસ કમિશનર કચેરીને પણ નોટિસની નકલ મોકલવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી હોવાનું ચીફ ફાયર ઓફિસર એમ.પી. મિસ્ત્રીએ જણાવ્યું હતું. નવરાત્રી જેવા મોટા જાહેર કાર્યક્રમમાં ફાયર સેફ્ટી અને જરૂરી મંજૂરીઓનું પાલન થયું હતું કે નહીં તે મુદ્દે હવે સંબંધિત તંત્રની કામગીરી સામે સવાલો ઊભા થયા છે.
બીજી તરફ, ચીફ ફાયર ઓફિસરના જણાવ્યા મુજબ, આયોજકો દ્વારા તમામ જરૂરી પ્રક્રિયાઓ પૂર્ણ કરીને ફાયર વિભાગનું NOC મેળવવાની ખાતરી આપવામાં આવી છે.
ખેલૈયાઓની સુરક્ષા સામે સવાલ
નવરાત્રી દરમિયાન મોટા ડોમમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો એકત્રિત થતા હોય છે. આવી સ્થિતિમાં આગ જેવી કોઈ દુર્ઘટના સર્જાય તો જાનમાલનું મોટું નુકસાન થઈ શકે છે. તેથી ફાયર સેફ્ટીની વ્યવસ્થા અને જરૂરી મંજૂરીઓ વિના કાર્યક્રમ શરૂ થયો હોવાના આક્ષેપને ગંભીરતાથી જોવામાં આવી રહ્યો છે.
હવે જોવાનું એ રહેશે કે આયોજકો બાકી રહેલી કામગીરી ક્યારે પૂર્ણ કરે છે અને ફાયર વિભાગની જરૂરી મંજૂરી મેળવ્યા બાદ જ કાર્યક્રમ યોજાય છે કે નહીં. આ ઘટનાએ અમદાવાદમાં નવરાત્રીના મોટા આયોજનોમાં મંજૂરી પ્રક્રિયા અને સુરક્ષાના નિયમોના પાલન અંગે ચર્ચા જગાવી છે.
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