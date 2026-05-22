ગુજરાતમાં શિપ બિલ્ડીંગ, એજ્યુકેશનમાં ભાગીદારી રશિયા ઉત્સુક તત્પરતા, મુખ્યમંત્રીને સેન્ટ પીટર્સબગ બિઝનેસ સમિટ માટે આપ્યું આમંત્રણ
રશિયન ફેડરેશનના મુંબઈ સ્થિત કોન્સ્યુલ જનરલ ઈવાન ફેતિસોવે ગાંધીનગરમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાથે મુલાકાત કરી
Published : May 22, 2026 at 9:57 PM IST
ગાંધીનગર: રશિયન ફેડરેશનના મુંબઈ સ્થિત કોન્સ્યુલ જનરલ ઈવાન ફેતિસોવે ગાંધીનગરમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાથે મુલાકાત કરી જેમાં રશિયન કોન્સ્યુલ જનરલે ગુજરાત સાથે ખાસ કરીને મેરિ ટાઈમ, શિપ બિલ્ડીંગ અને એજ્યુકેશન સેક્ટર્સમાં સહભાગીતા અને સંકલન માટે તત્પરતા દર્શાવી હતી.
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે રશિયન ડેલિગેશનને ગુજરાત વિશાળ સમુદ્ર કિનારા અને તેની સાથે જોડાયેલ ઉદ્યોગો વિશે જાણકારી આપી. તેમણે ચર્ચા-પરામર્શ દરમિયાન કહ્યું કે, દેશના 40 ટકા કાર્ગો હેન્ડલિંગ ગુજરાતના પોર્ટ્સ પરથી થાય છે.
એટલું જ નહીં, શિપ રિસાયકલિંગ અને શિપ બિલ્ડિંગમાં પણ ગુજરાતે અગ્રેસરતા મેળવી છે તથા ગુજરાત મેરિટાઈમ યુનિવર્સિટી સહિત વિવિધ સેક્ટર સ્પેસિફિક યુનિવર્સિટીઝથી ગુજરાત મોર્ડન એજ્યુકેશન હબ બનવા સજ્જ છે.
રશિયન ફેડરેશનના કોન્સ્યુલ જનરલ શ્રીયુત ઈવાને વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ 2024માં રશિયા પાર્ટનર કન્ટ્રી રહ્યું હતું તેનો અને તાજેતરની વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રિજનલ કોન્ફરન્સમાં પણ પાર્ટનર ઓર્ગેનાઇઝેશન તરીકે જોડાયું હતું તેનો આ બેઠક દરમિયાન ઉલ્લેખ કર્યો હતો.
તેમણે મુખ્યમંત્રીને રશિયાના સેન્ટ પીટર્સબગમાં આગામી સમયમાં યોજાનારી બિઝનેસ સમિટમાં ભાગ લેવા આવવાનું આમંત્રણ પણ પાઠવ્યું હતું.
મુખ્યમંત્રીએ પણ વાઇબ્રન્ટ સમિટની આગામી કડીમાં રશિયાનું ડેલિગેશન સહભાગી થાય તેવું નિમંત્રણ આપ્યું હતું.
આ પણ વાંચો: