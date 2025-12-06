ETV Bharat / state

વલસાડમાં રસેલ વાઈપર સાપનું દિલધડક રેસ્ક્યૂ, સાપ પ્રેમીએ કોલ્ડ્રિંક પીવાની સ્ટ્રોથી CPR આપીને જીવ બચાવ્યો

આધમરી હાલતમાં અત્યંત ઝેરી ગણવામાં આવતા રસલ વાઇપર સાપને પ્લાસ્ટિકની નળી વડે કૃત્રિમ શ્વાસો શ્વાસ આપી નવજીવન આપ્યું છે.

સાપ પ્રેમીએ CPR આપીને બચાવ્યો જીવ
સાપ પ્રેમીએ CPR આપીને બચાવ્યો જીવ
Published : December 6, 2025 at 3:57 PM IST

વલસાડ : પારડીની નામાંકિત શાળામાં આજે બપોરે અચાનક રસેલ વાઈપર સાપની હાજરીની જાણ થતાં સ્થાનિક સાપ પ્રેમી અને રેસ્ક્યુ કરનાર વ્યક્તિએ તુરંત જ ઘટનાસ્થળે પહોંચીને અનોખું કારનામું કરી દીધું. અધમરી હાલતમાં અત્યંત ઝેરી ગણવામાં આવતા રસલ વાઇપર સાપને પ્લાસ્ટિકની નળી વડે કૃત્રિમ શ્વાસો શ્વાસ આપી નવજીવન આપ્યું છે.

જુના લાકડાના પાટિયામાં દબાયો હતો સાપ

પારડીની એક જાણીતી શાળાના જૂના લાકડાના પાટિયાના થપ્પામાં બે રસેલ વાઈપર સાપ છુપાયેલા હોવાનું નોંધાયું હતું. રેસ્ક્યુ કરનારે એક સાપને પૂંછડીથી સુરક્ષિત રીતે પકડીને બહાર કાઢ્યો, પરંતુ તે જ સમયે શાળાના હેલ્પર દ્વારા પાટિયું હટાવતાં બીજો રસેલ વાઈપર જાડા લાકડા નીચે દબાઈ ગયો અને તેની છાતી તથા હૃદયની આસપાસનો ભાગ ગંભીર રીતે દબાઈ જતાં સાપ એકદમ સ્થિર અને નિર્જીવ થઈ ગયો. તેની હલનચલન શૂન્ય થઈ ગઈ હતી. જેને જોતા રેસ્ક્યુર અલી અન્સારીએ હિંમત દાખવીને કૃત્રિમ શ્વાસ આપ્યા હતા.

સાપ પ્રેમીએ CPR આપીને બચાવ્યો જીવ

રેસ્ક્યુરે ગજબની હિંમત દાખવી ઝેરી સાપને બચાવ્યો

આ જોઈને સાપ રેસ્ક્યુ કરનારે તત્કાળ હિંમત દાખવીને તેમણે સાપના હૃદયની આસપાસના ભાગે હળવી પરંતુ મજબૂત ગ્રીપ કરીને થોડું પંપિંગ કર્યું અને ફ્રૂટીના પ્લાસ્ટિક સ્ટ્રોની મદદથી સાપની શ્વાસનળીમાં બે-ત્રણ વખત હવા ફૂંકીને કૃત્રિમ શ્વાસ (CPR) આપ્યો. આ અનોખી પદ્ધતિથી થોડી જ મિનિટોમાં સાપ પુનઃ સજીવન થયો અને સંપૂર્ણપણે સક્રિય થઈ ગયો. રેસ્ક્યુ કરનારે રાહતનો શ્વાસ લીધો અને જણાવ્યું કે, "જાડું લાકડું પડતાં સાપનું હૃદય અને ફેફસાં દબાઈ ગયાં હતાં, જેના કારણે તેને ગંભીર તકલીફ પડી હતી. સમયસર CPR આપવાથી તેનો જીવ બચી ગયો."

રેસ્ક્યુ કરવામાં આવેલા બંને સાપને જંગલમાં છોડી દેવાયા

બંને સાપને પછી સુરક્ષિત રીતે કેદ કરીને જંગલ વિસ્તારમાં છોડી મૂકવામાં આવ્યા હતા. શાળાના વિદ્યાર્થીઓ અને સ્ટાફે સાપ પ્રેમીની જીવદયા અને હિંમતના વખાણ કર્યા હતા. આ ઘટનાએ ફરી એકવાર સાબિત કર્યું કે જીવદયાની કોઈ સીમા હોતી નથી.

પારડીની શાળામાંથી રસેલ વાઈપરનો બચાવ
પારડીની શાળામાંથી રસેલ વાઈપરનો બચાવ
ભારતનો સૌથી ખતરનાક સાપ, એક ડંખથી મિનિટોમાં મોત

રસેલ વાઇપર (Russell's Viper – વૈજ્ઞાનિક નામ:Daboia russelii) એ ભારત તેમજ દક્ષિણ એશિયાનો સૌથી ઝેરી અને જાનલેવા સાપોમાંનો એક છે. આ સાપને વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા (WHO) દ્વારા વૈશ્વિક સ્તરે સૌથી ખતરનાક ચાર સાપોની યાદીમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ભારતમાં દર વર્ષે સાપના ડંખથી થતા મોતમાં રસેલ વાઇપરનો હિસ્સો સૌથી વધુ (લગભગ 40-50%) હોવાનું મનાય છે.

સાપ પ્રેમીએ CPR આપીને બચાવ્યો જીવ
સાપ પ્રેમીએ CPR આપીને બચાવ્યો જીવ

ઝેર કેટલું ખતરનાક છે?

  • એક પુખ્ત રસેલ વાઇપર એક વખતના ડંખમાં 150 થી 250 મિ.ગ્રા. સુધી ઝેર છોડી શકે છે.
  • મનુષ્ય માટે મારક માત્રા (Lethal Dose) માત્ર 40-70 મિ.ગ્રા. જ છે. એટલે કે એક જ ડંખથી 3-4 માણસોનો જીવ લઈ શકે તેટલું ઝેર હોય છે.
  • ઝેરની તીવ્રતા: ભારતના મોટા ચાર સાપો (Big Four)માંથી સૌથી ઝડપથી અને સૌથી વધુ નુકસાન કરનાર

ઝેરની અસર શરીરના કયા ભાગો પર થાય છે?

રસેલ વાઇપરનું ઝેર હેમોટોક્સિક (રક્તને નુકસાન કરનાર) અને થોડું ન્યુરોટોક્સિક પણ હોય છે. તેની મુખ્ય અસરો નીચે મુજબ છે:

1.રક્તવાહિની તંત્ર (Blood & Clotting System)

  • ઝેર રક્તને જામવાની પ્રક્રિયાને સંપૂર્ણપણે તોડી નાખે છે આખા શરીરમાંથી રક્તસ્ત્રાવ થવા લાગે છે.
  • નાક, મોઢું, પેશાબ, મળ, આંખોમાંથી લોહી પડે છે.
  • આંતરિક અવયવોમાંથી રક્તસ્રાવ થાય છે.

2. કિડની (Kidneys)

  • સૌથી વધુ નુકસાન કિડનીને થાય છે એક્યુટ કિડની ફેલ્યોર થાય છે.
  • ઘણા કેસોમાં ડાયાલિસિસ કે કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટની જરૂર પડે છે.

3. પેશીઓ અને સ્નાયુઓ

  • ડંખની આસપાસ ભયંકર સોજા, કાળા પડી જવું, ટીસ્યુ નેક્રોસિસ (સડો).

4.મગજ અને ચેતાતંત્ર

  • પીડા ખૂબ તીવ્ર હોય છે, પછી પીટ્યુટરી ગ્લેન્ડને પણ નુકસાન થઈ શકે છે (લાંબા ગાળે હોર્મોનની સમસ્યા).

એન્ટીવેનમ ન મળે તો 6 થી 24 કલાકમાં મોત નિશ્ચિત છે. ગુજરાત, રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ અને ઉત્તર પ્રદેશમાં રસેલ વાઇપરના ડંખના કેસોમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. ખેતરોમાં કામ કરતા ખેડૂતો સૌથી વધુ જોખમમાં છે.

નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે, “ડંખ લાગે તો તરત જ હોસ્પિટલ પહોંચો, ઝેર ચૂસવું કે બાંધવું નહીં. ભારતમાં પોલીવેલન્ટ એન્ટીવેનમ (Big Four માટે) ઉપલબ્ધ છે, જે રસેલ વાઇપરના ઝેર સામે 90% સુધી અસરકારક છે, પરંતુ સમયમર્યાદા મહત્વની છે.”

બે દિવસ પેહલા ધરમપુરમાં પણ એક ઘટના બની

ધરમપુરના મુકેશ વાયડ નામના રેસ્ક્યુરે બે દિવસ પેહલા નિર્જીવ જેવી હાલતમાં પડેલ ધામણ સાપને પોતાના મોઢા વડે કૃત્રિમ શ્વાસ આપીને પૂનઃ જીવન આપ્યું હતું. આ ઘટના અંગેનો વિડિઓ સોશિયલ મીડિયામાં આવ્યા બાદ મંત્રી અર્જુન મોઢવાડીયાએ સીધી રેસ્ક્યુર મુકેશ વાયડ સાથે વાતચીત કરીને તેને અભિનંદન પણ પાઠવ્યા હતા. આમ જીવ દયા માટે રેસ્ક્યુર પોતાના જીવને પણ જોખમમાં નાખીને સાપને બચાવી લેવા મેદાને ઉતરી જાત હોય છે, તેનો આ એક અદ્ભુત અને ઉત્કૃષ્ટ ઉદગાર બન્યું છે.

