Rural Women's Day 2026: મળો જૂનાગઢની પ્રગતિશીલ મહિલા ખેડૂતને જેણે ખેતીથી પરિવારને આર્થિક પગભર કર્યો
જૂનાગઢનાં ચોકી ગામના શારદાબેન ડોબરીયા 5 વર્ષથી પાંચ વીઘામાં પ્રાકૃતિક ખેતી કરે છે, ગૃહિણી તરીકે સફળ રહી ખેડૂત તરીકે પણ છાપ ઊભી કરી છે.
Published : October 15, 2026 at 7:03 AM IST
મનિષ ડોડીયા, જૂનાગઢ: ગ્રામીણ મહિલા દિવસ એ ગામડાંની મહિલાઓના પરિશ્રમ, કૌશલ્ય અને યોગદાનને ઓળખવાનો અવસર છે. ખેતી હોય, પશુપાલન હોય કે ઘરનું સંચાલન - ગ્રામીણ મહિલાઓ પરિવાર અને ગામના જીવનમાં મહત્ત્વનો ફાળો આપે છે. જૂનાગઢ તાલુકાના ચોકી ગામનાં શારદાબેન ડોબરિયા તેનું એક પ્રેરણાદાયી ઉદાહરણ છે. પ્રાકૃતિક ખેતીને વ્યવસાય તરીકે અપનાવીને તેઓ પરિવારની આવકમાં મદદ કરી રહ્યાં છે અને પોતાની ઓળખ એક ખેડૂત તરીકે પણ ઊભી કરી છે.
ગૃહિણીમાંથી ખેડૂત બનવાની સફર
શારદાબેન પહેલાં મુખ્યત્વે ઘર અને પરિવારની જવાબદારીઓ સંભાળતાં હતાં. તેમની પાસે ખેતીલાયક વારસાગત જમીન હતી, પરંતુ ખેતીમાં સક્રિય રીતે જોડાવાનો નિર્ણય તેમણે પછી લીધો. 2018 પહેલાં તેઓ ખેતીમાં આ રીતે કામ કરતાં નહોતાં. કોરોનાના સમયગાળા દરમિયાન પરિવારને આર્થિક રીતે મદદરૂપ થવાની ઇચ્છા અને મહિલા સશક્તિકરણની ભાવનાથી તેમણે પોતાની જમીનનો ઉપયોગ કરવાનો વિચાર કર્યો.
આ રીતે તેમણે લગભગ પાંચ વીઘા જમીનમાં પ્રાકૃતિક ખેતી શરૂ કરી. શરૂઆતથી જ ખેતીમાં સફળતા મળી જ ગઈ એવું નહોતું. જમીન, પાક, ઋતુ અને બજારને સમજતાં-સમજતાં અનુભવ વધ્યો. આજે શારદાબેન પાકની પસંદગીથી લઈને વાવેતર, દેખભાળ અને વેચાણ સુધીનાં અનેક કામ જાતે સંભાળે છે.
પાંચ વીઘામાં વિવિધ પાક
શારદાબેન ઋતુ પ્રમાણે શાકભાજી ઉગાડે છે. તેની સાથે બાજરી, જુવાર, સોયાબીન અને મગફળી જેવા પાકોનું પણ વાવેતર કરે છે. અલગ-અલગ પાક ઉગાડવાથી ખેતરમાં વિવિધતા રહે છે અને પરિવારને પણ જુદા પાકોનો લાભ મળે છે.
તેમની ખેતીમાં શાકભાજી ખાસ આવક આપે છે. પ્રાકૃતિક રીતે ઉગાડેલા શાકભાજીનું વેચાણ તેઓ બજારમાં કરે છે. પાક ઉગાડવા ઉપરાંત તેને સમયસર તૈયાર કરવો, તોડવો અને વેચાણ માટે પહોંચાડવો - આ બધાં કામમાં મહેનત અને આયોજન જરૂરી છે. શારદાબેન આ જવાબદારીઓ નિભાવીને ખેતીને આવકનું સાધન બનાવી રહ્યાં છે.
ખેતીથી મળતી આવક
શારદાબેનના જણાવ્યા મુજબ, તેમના પ્રાકૃતિક શાકભાજી બજારમાં અંદાજે પ્રતિ કિલો 80થી 100 રૂપિયાના ભાવે વેચાય છે. શાકભાજીના વેચાણમાંથી તેમને સરેરાશ દરરોજ 2,000થી 3,000 રૂપિયા જેટલો ચોખ્ખો નફો થતો હોવાનું જણાવાયું છે. આ હિસાબે મહિને આશરે 30થી 40 હજાર રૂપિયા અને વર્ષે લગભગ સાડા ચારથી પાંચ લાખ રૂપિયા સુધીની આવક મળે છે.
આ આંકડા પાક, ઋતુ, ઉપજ, વેચાણના ભાવ અને ખેતીના ખર્ચ પ્રમાણે બદલાતા રહે છે. તેમ છતાં, ખેતીમાંથી મળતી આવક પરિવારને આર્થિક રીતે ટેકો આપે છે. થોડાં વર્ષો પહેલાં જે જમીનનો ઉપયોગ આ રીતે થતો નહોતો, તે આજે પરિવારની આવક વધારવામાં મદદરૂપ બની છે.
પ્રાકૃતિક ખેતીનો અર્થ શું?
પ્રાકૃતિક ખેતીમાં કુદરતી પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરીને પાક ઉગાડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે. તેમાં જમીન અને પાકની જરૂરિયાત પ્રમાણે સ્થાનિક રીતે ઉપલબ્ધ સાધનોનો ઉપયોગ થઈ શકે છે. જોકે દરેક ખેડૂતની પદ્ધતિ અલગ હોઈ શકે છે. શારદાબેનની ખેતી વિશે ઉપલબ્ધ માહિતીમાં ચોક્કસ ખાતર, દવા કે ખેતીની રીતની વિગતો આપવામાં આવી નથી; તેથી તેમની પદ્ધતિ વિશે વધુ ચોક્કસ દાવો કરવો યોગ્ય નથી.
ખેડૂત માટે પ્રાકૃતિક ખેતી અપનાવતાં પહેલાં જમીન, પાણી, પાક, ખર્ચ અને બજારની સ્થિતિ સમજવી જરૂરી છે. યોગ્ય માર્ગદર્શન અને અનુભવથી ખેતીનું આયોજન કરવામાં મદદ મળી શકે છે.
પરિવારને મજબૂત બનાવતી મહિલા ખેડૂત
શારદાબેનની સફળતા માત્ર આવકના આંકડામાં નથી. તેઓ ઘર સંભાળવાની સાથે ખેતરમાં પણ કામ કરે છે અને પરિવારના આર્થિક નિર્ણયોમાં યોગદાન આપે છે. તેમની સફર બતાવે છે કે ગામડાંની મહિલાઓ પાસે ખેતીનું જ્ઞાન અને કામ કરવાની ક્ષમતા હોય છે. યોગ્ય તક મળે તો તેઓ પરિવારની આવક વધારવામાં મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવી શકે છે.
શારદાબેનનું ઉદાહરણ અન્ય મહિલાઓ માટે પ્રેરણા બની શકે છે. જોકે દરેકની જમીન, પાણી અને બજાર સુધી પહોંચવાની સ્થિતિ સરખી હોતી નથી. તેથી કોઈ પણ ખેતી શરૂ કરતાં પહેલાં પોતાની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે યોજના બનાવવી જરૂરી છે.
શારદાબેનની સફરમાંથી શીખવા જેવી બાબતો
- ઉપલબ્ધ જમીનનો ઉપયોગ કરીને આવકનું નવું સાધન ઊભું કરી શકાય છે.
- ઋતુ પ્રમાણે પાક પસંદ કરવાથી ખેતીનું આયોજન કરવામાં મદદ મળે છે.
- ખેતીમાં મહેનતની સાથે બજાર અને વેચાણની સમજ પણ જરૂરી છે.
- મહિલાઓ ઘરકામ અને ખેતી - બંને ક્ષેત્રમાં યોગદાન આપી શકે છે.
- ખેતીની આવક પાક, ખર્ચ અને બજારભાવ પ્રમાણે બદલાઈ શકે છે.
ગ્રામીણ મહિલા દિવસના અવસરે શારદાબેન ડોબરિયાની સફર ગામડાંની મહિલાઓના પરિશ્રમને યાદ કરાવે છે. પાંચ વીઘા જમીનમાં પ્રાકૃતિક ખેતી કરીને તેમણે પોતાની ઓળખ ખેડૂત તરીકે ઊભી કરી છે અને પરિવારને આર્થિક ટેકો આપ્યો છે. તેમની કહાનીનો મુખ્ય સંદેશ સાદો છે: તક, મહેનત અને યોગ્ય આયોજન મળે તો ગામડાંની મહિલાઓ પણ ખેતી દ્વારા આત્મનિર્ભર બની શકે છે.
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