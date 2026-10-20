VIDEO: જગતજનની શ્રી વરદાયિની માતાજીની પલ્લીના દર્શન, પાંડવકાળની લોકમાન્યતા અને ઘીના અભિષેકની અનોખી પરંપરા
આસો સુદ નોમના દિવસે મા વરદાયિનીની પલ્લી નીકળે છે; લાખો શ્રદ્ધાળુઓની આસ્થા અને વર્ષો જૂની પરંપરાનું અનોખું સંગમ
Published : October 20, 2026 at 12:40 PM IST
ગાંધીનગર: ગાંધીનગર નજીક આવેલા રૂપાલ ગામની ઓળખ મા વરદાયિનીની પલ્લી અને તેના પર કરવામાં આવતા શુદ્ધ ઘીના અભિષેકને કારણે દેશ-વિદેશમાં પ્રચલિત છે. દર વર્ષે શારદીય નવરાત્રિના આસો સુદ નોમના દિવસે નીકળતી આ પલ્લી ગુજરાતની આગવી ધાર્મિક પરંપરાઓમાં સ્થાન ધરાવે છે. પલ્લીના દર્શન કરવા અને માતાજી પ્રત્યેની શ્રદ્ધા વ્યક્ત કરવા ગુજરાત સહિત અન્ય રાજ્યો અને વિદેશમાંથી પણ મોટી સંખ્યામાં ભક્તો રૂપાલ પહોંચે છે. પલ્લી ગામની શેરીઓમાંથી પસાર થાય ત્યારે ભક્તો દ્વારા કરવામાં આવતા ઘીના ચઢાવાથી માર્ગો પર ઘી વહેતું જોવા મળે છે, જે આ ઉત્સવનું મુખ્ય આકર્ષણ છે.
રૂપાલની પલ્લીની વિશેષતા
- ધાર્મિક પ્રસંગ: આસો સુદ નોમના દિવસે પલ્લીની નગરયાત્રા
- આરાધ્ય દેવી: મા વરદાયિની
- પલ્લીની વિશેષતા: ખીજડાના લાકડામાંથી તૈયાર થતી પરંપરાગત પલ્લી
- ઘીનો અભિષેક: માનતા પૂર્ણ થવા અને સુખાકારી માટે ભક્તો દ્વારા ઘીનો ચઢાવો
- પરંપરાગત માર્ગ: પલ્લીની યાત્રા દરમિયાન 27 સ્થળોએ રોકાવાની પરંપરા
- ધાર્મિક માન્યતા: પાંડવો સાથે જોડાયેલી પૌરાણિક કથા
પાંડવો સાથે જોડાયેલી પૌરાણિક માન્યતા
રૂપાલની પલ્લીનો ઇતિહાસ મહાભારતકાળ સાથે જોડાયેલી લોકમાન્યતાઓમાં જોવા મળે છે. માન્યતા અનુસાર, પાંડવોએ અજ્ઞાતવાસ દરમિયાન મા વરદાયિનીની આરાધના કરી હતી. આ સમયગાળા દરમિયાન તેમણે પોતાનાં અસ્ત્ર-શસ્ત્રો ખીજડાના વૃક્ષ નીચે સુરક્ષિત રાખ્યાં હતાં. માતાજીના આશીર્વાદથી અજ્ઞાતવાસ પૂર્ણ થયા બાદ મહાભારતના યુદ્ધમાં વિજય મેળવવા માટેની કથા પણ આ પરંપરા સાથે જોડાયેલી છે.
લોકવાયકા અનુસાર, યુદ્ધમાં વિજય બાદ પાંડવો, ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ અને દ્રૌપદીએ માતાજીની આરાધના કરી હતી. આ પ્રસંગને પલ્લીની પરંપરાની શરૂઆત સાથે સાંકળવામાં આવે છે. જોકે, આ વિગતો ધાર્મિક લોકમાન્યતા પર આધારિત છે અને તેને પ્રમાણિત ઐતિહાસિક તથ્ય તરીકે જોવાને બદલે પરંપરા સાથે જોડાયેલી પૌરાણિક કથા તરીકે સમજવી જરૂરી છે.
ઘીનો અભિષેક પલ્લીનું મુખ્ય આકર્ષણ
રૂપાલની પલ્લીને અન્ય ધાર્મિક ઉત્સવોથી અલગ ઓળખ આપતી સૌથી મોટી વિશેષતા તેના પર કરવામાં આવતો શુદ્ધ ઘીનો ચઢાવો છે. ભક્તો પોતાની માનતા પૂર્ણ થવા બદલ, પરિવારની સુખાકારી માટે તેમજ માતાજી પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવા પલ્લી પર ઘી ચઢાવે છે.
પલ્લી ગામના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી પસાર થાય ત્યારે લોકો ઘીનો અભિષેક કરે છે. મોટી સંખ્યામાં ભક્તો એકસાથે ઘીનો ચઢાવો કરતા હોવાથી અનેક સ્થળોએ ઘી એકત્રિત થાય છે અને માર્ગો પર ઘી વહેતું જોવા મળે છે. આ દૃશ્ય રૂપાલની પલ્લીને વિશિષ્ટ બનાવે છે. જોકે, દર વર્ષે ચઢાવવામાં આવતા ઘીનો ચોક્કસ જથ્થો અલગ હોઈ શકે છે.
ખીજડાના લાકડાની પલ્લી અને પાંચ જ્યોતની પરંપરા
રૂપાલની પલ્લી તૈયાર કરવાની પ્રક્રિયા પણ ધાર્મિક દૃષ્ટિએ વિશેષ મહત્ત્વ ધરાવે છે. પરંપરા મુજબ ખીજડાના લાકડામાંથી પલ્લી તૈયાર કરવામાં આવે છે. પલ્લી આશરે આઠથી નવ ફૂટ ઊંચી હોવાનું પ્રવાસન સંબંધિત વર્ણનોમાં જણાવવામાં આવે છે. તેમાં પાંચ સ્થળોએ પવિત્ર જ્યોત રાખવાની પરંપરા છે.
પલ્લી જ્યારે નગરયાત્રાએ નીકળે છે, ત્યારે પરંપરાગત માર્ગ પરનાં 27 સ્થળોએ રોકાય છે. આ સ્થળોએ ભક્તો માતાજીના દર્શન કરીને ઘીનો ચઢાવો કરે છે. માતાજીના જયઘોષ, ભક્તિગીતો અને ધાર્મિક વાતાવરણ વચ્ચે પલ્લીની યાત્રા આગળ વધે છે. રાત્રિના સમયે નીકળતી આ પલ્લીનો નજારો શ્રદ્ધાળુઓ માટે વિશેષ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બને છે.
સમગ્ર ગામની સહભાગિતાથી જીવંત રહી છે પરંપરા
રૂપાલની પલ્લી માત્ર ધાર્મિક વિધિ પૂરતી સીમિત નથી, પરંતુ તે ગામની સામૂહિક આસ્થા અને એકતાનું પ્રતીક પણ છે. પલ્લીની તૈયારી, નગરયાત્રાના માર્ગની વ્યવસ્થા, શ્રદ્ધાળુઓની સુવિધાઓ અને ધાર્મિક આયોજનમાં ગામના લોકોની સહભાગિતા જોવા મળે છે.
પલ્લીના દિવસે રૂપાલમાં મેળા જેવો માહોલ સર્જાય છે. ગામની શેરીઓ અને ચોકમાં ભક્તોની ભીડ જોવા મળે છે. વર્ષોથી ચાલી આવતી આ પરંપરામાં વિવિધ પેઢીઓ જોડાતી રહી છે, જેના કારણે ધાર્મિક આસ્થા સાથે ગામની સાંસ્કૃતિક ઓળખ પણ જળવાઈ રહી છે.
મા વરદાયિનીનું મંદિર શ્રદ્ધાનું કેન્દ્ર
રૂપાલ ગામમાં આવેલું મા વરદાયિનીનું મંદિર ભક્તો માટે આસ્થાનું મુખ્ય કેન્દ્ર છે. ખાસ કરીને નવરાત્રિ દરમિયાન અહીં દર્શન માટે શ્રદ્ધાળુઓની અવરજવર વધે છે. આસો સુદ નોમના દિવસે પલ્લી નીકળતી હોવાથી આ દિવસનું ધાર્મિક મહત્વ વિશેષ બની જાય છે. ભક્તો માટે પલ્લી માત્ર નગરયાત્રા નથી, પરંતુ માતાજી પ્રત્યેની શ્રદ્ધા વ્યક્ત કરવાનો અને વર્ષોથી ચાલી આવતી પરંપરા સાથે જોડાવાનો અવસર છે. માતાજીના જયઘોષ અને ઘીના અભિષેક વચ્ચે સમગ્ર ગામ ભક્તિમય બની જાય છે.
ગુજરાતની આગવી ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક ઓળખ
ગુજરાતની ધાર્મિક પરંપરાઓમાં રૂપાલની પલ્લીનું આગવું સ્થાન છે. પાંડવો સાથે જોડાયેલી પૌરાણિક માન્યતા, ખીજડાના લાકડાની પલ્લી, પાંચ જ્યોતની પરંપરા અને ઘીના વિશાળ અભિષેકનું અનોખું દૃશ્ય આ ઉત્સવને વિશેષ બનાવે છે. દર વર્ષે મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ રૂપાલ પહોંચતા હોવાથી આ ઉત્સવ ધાર્મિક પ્રવાસન માટે પણ મહત્ત્વ ધરાવે છે. આ પરંપરા નવી પેઢી સુધી પહોંચે અને ગામની સાંસ્કૃતિક વિરાસત જળવાઈ રહે તે દૃષ્ટિએ પણ તેનું વિશેષ મહત્ત્વ છે.
આમ, રૂપાલની પલ્લી એ મા વરદાયિની પ્રત્યેની અતૂટ શ્રદ્ધા, પૌરાણિક લોકમાન્યતા, ઘીના અભિષેક અને સામૂહિક એકતાનો અનોખો સંગમ છે. આસો સુદ નોમના દિવસે નીકળતી આ પલ્લી ગુજરાતની એવી આગવી પરંપરા છે, જેના દર્શન માટે ભક્તો દર વર્ષે આતુરતાથી રાહ જુએ છે.
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