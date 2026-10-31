સરદાર પટેલની 151મી જન્મજયંતીએ સોમનાથમાં 'રન ફોર યુનિટી'નું ભવ્ય આયોજન, 3 હજારથી વધુ નાગરિકો દોડમાં જોડાયા
સોમનાથ મંદિરના પટાંગણથી શંખ સર્કલ અને હમીરજી સર્કલ સુધી 2 કિ.મી.ની એકતા દોડ યોજાઈ
Published : October 31, 2026 at 6:01 PM IST
ગીર સોમનાથ: જિલ્લામાં અખંડ ભારતના શિલ્પી અને લોહપુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 151મી જન્મજયંતી નિમિત્તે રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ નિમિત્તે ગીર સોમનાથ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા વિશ્વપ્રસિદ્ધ સોમનાથ મંદિરના પટાંગણ ખાતેથી 'રન ફોર યુનિટી'નું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં જિલ્લાના મહાનુભાવો, અધિકારીઓ, પોલીસ જવાનો, વડીલો, યુવાનો અને બાળકો સહિત 3 હજારથી વધુ નાગરિકોએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો.
સોમનાથ મંદિરના પટાંગણથી શરૂ થયેલી આ એકતા દોડ શંખ સર્કલ સુધી પહોંચી હતી અને ત્યાંથી પરત હમીરજી સર્કલ સુધી અંદાજે બે કિલોમીટરનું અંતર પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું હતું. રાજ્યસભાના સાંસદ માનસિંહભાઈ પરમાર, ધારાસભ્ય ભગવાનભાઈ બારડ, વેરાવળ-પાટણ સંયુક્ત નગરપાલિકાના પ્રમુખ નરેશભાઈ ગોહેલ તથા જિલ્લા કલેક્ટર જીતેન્દ્રસિંહ વાઘેલાએ લીલી ઝંડી આપી દોડને પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું. રાષ્ટ્રીય એકતાના શપથ સાથે શરૂ થયેલી આ દોડમાં મોટી સંખ્યામાં નાગરિકોએ જોડાઈને દેશની એકતા અને અખંડિતતાનો સંદેશ આપ્યો હતો.
આ પ્રસંગે રાજ્યસભાના સાંસદ માનસિંહભાઈ પરમારે એકતા દિવસની શુભેચ્છાઓ પાઠવતાં જણાવ્યું હતું કે, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે દેશનાં 562 દેશી રજવાડાંઓને એકત્રિત કરીને અખંડ ભારતના નિર્માણમાં ઐતિહાસિક ભૂમિકા ભજવી હતી. આવા મહાન રાષ્ટ્રપુરુષની જન્મજયંતી નિમિત્તે જિલ્લા વહીવટી તંત્રના સહયોગથી પોલીસ વિભાગ દ્વારા એકતા દોડનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ વર્ષ 2047 સુધીમાં ભારતને વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવાનો સંકલ્પ કર્યો છે, ત્યારે આ સંકલ્પને સાકાર કરવામાં યુવા પેઢીનું યોગદાન પણ મહત્વપૂર્ણ બની રહેશે. 'એક ભારત, શ્રેષ્ઠ ભારત'ની ભાવનાને આવા આયોજનોથી વધુ બળ મળશે.
જિલ્લા કલેક્ટર જીતેન્દ્રસિંહ વાઘેલાએ જણાવ્યું હતું કે, દેશની એકતા, અખંડિતતા અને સુરક્ષાનો સંદેશ જન-જન સુધી પહોંચાડવા તેમજ યુવા પેઢીમાં રાષ્ટ્રપ્રેમ, સામાજિક સમરસતા અને રાષ્ટ્રીય એકતાની ભાવનાને પ્રબળ બનાવવા માટે 'રન ફોર યુનિટી'નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક જયદીપસિંહ જાડેજાએ જણાવ્યું હતું કે, 'એક દોડ દેશ કે નામ'ના સૂત્રને સાર્થક કરતાં સોમનાથ મંદિરના પટાંગણથી શંખ સર્કલ અને ત્યાંથી હમીરજી સર્કલ સુધી બે કિલોમીટરની એકતા દોડ યોજવામાં આવી છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીની ઉપસ્થિતિમાં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે યોજાઈ રહેલી રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણીની કડીરૂપે જિલ્લા પોલીસ તંત્ર દ્વારા આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, આ એકતા દોડ માત્ર શારીરિક તંદુરસ્તી પૂરતી મર્યાદિત ન રહેતાં દેશની એકતા, અખંડિતતા, ભાઈચારો અને રાષ્ટ્રીય ગૌરવ પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતાનું પ્રતીક બની હતી. ત્રણ હજારથી વધુ નાગરિકોની સહભાગિતાએ સરદાર પટેલના રાષ્ટ્રનિર્માણના વિચારો અને એકતાના સંદેશને જનમાનસ સુધી પહોંચાડ્યો હતો.
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