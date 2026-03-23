પેટ્રોલ-ડીઝલ પર અફવાઓ ખોટી: રાજ્યમાં પૂરતો જથ્થો, નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની જનતાને અપીલ

નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ જનતાને અફવાઓથી દૂર રહેવા અપીલ કરી છે.

નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 23, 2026 at 6:58 PM IST

ગાંધીનગર: રાજ્યમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની અછત અંગે સોશિયલ મીડિયામાં ફેલાઈ રહેલી અફવાઓ વચ્ચે સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે કોઈપણ પ્રકારની તંગી નથી. નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ જનતાને અફવાઓથી દૂર રહેવા અપીલ કરી છે.

આ મુદ્દે આજે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની અધ્યક્ષતામાં મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં રાજ્યમાં ઈંધણના વર્તમાન જથ્થા, સપ્લાય ચેઇન અને વિતરણ વ્યવસ્થાની વિગતવાર સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી.

અફવાઓ અંગે સ્પષ્ટતા કરતા તેમણે જણાવ્યું કે રાજ્યમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલનો પૂરતો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે અને નાગરિકોએ ગભરાવાની જરૂર નથી. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલપણ આ મુદ્દે દર બે દિવસે ખાસ રિવ્યુ લઈ રહ્યા છે, જેથી સ્થિતિ સંપૂર્ણ નિયંત્રણમાં રહે.

નાયબ મુખ્યમંત્રીએ નાગરિકોને ખાસ અપીલ કરી છે કે સોશિયલ મીડિયામાં ફેલાતી ખોટી માહિતી પર વિશ્વાસ ન કરે અને આવી અફવાઓને આગળ પણ ન ફેલાવે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે “રાજ્યમાં ઈંધણ પૂરતા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ છે, માટે સંગ્રહખોરી કે પેનિક કરવાની કોઈ જરૂર નથી.”

ઈંધણ સપ્લાય અંગે વધુ માહિતી આપતા તેમણે જણાવ્યું કે રાજ્યના તમામ પેટ્રોલ પંપ પર નિયમિત પુરવઠો જળવાઈ રહે તે માટે તંત્ર સતત મોનિટરિંગ કરી રહ્યું છે. જ્યાં ક્યાંય ટેકનિકલ અથવા લોજિસ્ટિક્સ સંબંધિત સમસ્યા ઉભી થાય, ત્યાં તાત્કાલિક પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે.

તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે જો ક્યાંય ઈંધણની તંગી અથવા અફવાઓ ફેલાવવાની ઘટના સામે આવે તો તંત્ર તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવા માટે સજ્જ છે. સમગ્ર રાજ્યમાં ઈંધણની વ્યવસ્થા સુચારુ છે અને પરિસ્થિતિ પર ઝીણવટભરી નજર રાખવામાં આવી રહી છે.

આથી સરકારનો સ્પષ્ટ સંદેશ છે, અફવાઓથી દૂર રહો, પેનિક ન કરો અને નિયમિત રીતે જ ઈંધણનો ઉપયોગ કરો.

