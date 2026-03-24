જૂનાગઢમાં પેટ્રોલ ખુટી પડ્યાની અફવાએ લોકોને પેટ્રોલ પંપે દોડાવ્યા, લોકોની ભારે ભીડને કારણે પોલીસ બોલાવવી પડી
ગુજરાતમાં ઇંધણની કટોકટીની વાત વાયુવેગે ફેલાતા પેટ્રોલ પંપ પર લોકોની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી.
Published : March 24, 2026 at 9:54 AM IST
જૂનાગઢ: ઇરાન-ઇઝરાયેલ અને અમેરિકા યુદ્ધની અસરને કારણે ગુજરાતમાં અનેક જગ્યાએ ઇંધણ કટોકટીની વાત વાયુવેગે ફેલાઇ જતા પેટ્રોલ પંપ પર લોકોની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી. જૂનાગઢમાં પણ પેટ્રોલ પંપ પર લોકોએ એકથી દોઢ કલાક સુધી પેટ્રોલ ભરાવવા માટે બાઇક લઇને લાઇનમાં ઉભુ રહેવું પડ્યું હતું જેને કારણે અફરા તફરીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. સરકારના આશ્વાસન છતા લોકોની પેટ્રોલ પંપ પર ભીડ ઓછી થઇ નહતી.
પેટ્રોલ ખૂટી પડ્યાની અફવાએ પેટ્રોલ પંપ પર લોકોની ભીડ
સાંજે પાંચ વાગ્યાની આસપાસ રાજ્યભરમાં ઇંધણની અછતની અફવાને કારણે પેટ્રોલ પંપ પર ઠેર ઠેર લોકો ઉમટી પડ્યા હતા. અમદાવાદથી લઇને જૂનાગઢ જેવા નાના શહેરોમાં પણ પેટ્રોલ ખુટી પડ્યું હોવાની અફવાને કારણે પેટ્રોલ ભરાવવા માટે મોડી રાત સુધી લોકો લાઇનમાં લાગેલા જોવા મળ્યા હતા.
રાજ્યની સરકારે કરેલી વિનંતી પણ બે અસર
રાજ્ય સરકાર અને વિભાગના સચિવે પણ માધ્યમો સમક્ષ આવીને એ વાતનો સ્વીકાર કરવો પડ્યો કે ગુજરાતમાં આગામી 25 દિવસ સુધી પેટ્રોલ અને ડીઝલ નો જથ્થો પૂરતો છે ત્યાર બાદ પણ બફર સ્ટોકનું નિયંત્રણ પણ કરેલું છે જેથી આવનારા 25 દિવસ સુધી પેટ્રોલ કે અન્ય ક્રૂડની કોઈ પ્રકારની અછત ઊભી થશે નહીં. આવું આશ્વાસન અને ભરોસો અપાવ્યો હતો પરંતુ સરકારના આ ભરોસા પર વાયુવેગે આગળ વધી રહેલી અફવા સૌથી અસરકારક સાબિત થઈ અને લોકો સરકારના તમામ દાવાની વચ્ચે પેટ્રોલ ખુટી પડ્યું છે તે વાતને લઈને પોતાના વાહનો પેટ્રોલ પંપ સુધી હંકારીને પેટ્રોલ કે ડીઝલ ભરાવવા માટે પહોંચી ગયા.
પેટ્રોલ હોવા છતા પેટ્રોલ આપતા નથી
ગ્રાહકો અને પેટ્રોલ પંપ ના સંચાલકોએ પેટ્રોલની સ્થિતિની લઈને વિગતો આપવા જણાવ્યું હતું કે, જે રીતે સમાચાર માધ્યમોમાં ચાલી રહ્યું છે કે પેટ્રોલ અને ડીઝલનો જથ્થો ખૂટી પડવાની સ્થિતિમાં છે તેને પરિણામે લોકો પણ પેટ્રોલ અને ડીઝલ ભરવા માટે પેટ્રોલ પંપ પર પહોંચી ગયા છે. પેટ્રોલ ભરાવા આવેલા મુકેશ ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે, તેઓ માધ્યમોમાં ચાલી રહેલા સમાચારોને લઈને પેટ્રોલ ભરવા આવ્યા છે પણ અહીં પેટ્રોલ પંપ પર ખૂબ મોટી લાઈન થવાને કારણે પેટ્રોલ વિતરણ વ્યવસ્થા બંધ કરી દેવામાં આવી છે. પેટ્રોલ પંપના સંચાલક સાથે તેમણે વાત કરી તો તેમને એવી વિગતો મળી કે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકો એકઠા થયા છે જેથી પોલીસને બોલાવવામાં આવી છે અને પોલીસ રક્ષણ હેઠળ પેટ્રોલ પંપમાંથી પેટ્રોલ વિતરણ કરવાની વ્યવસ્થા શરૂ થશે. અન્ય એક ગ્રાહક શાંતિભાઈએ પણ પેટ્રોલ ખૂટી પડ્યું છે આવી વાત જ્યારે માધ્યમોથી તેમના સુધી પહોંચી ત્યારે તેઓ પણ પોતાની બાઈક લઈને પેટ્રોલ ભરાવા માટે આવી ગયા હોવાનું જણાવ્યું હતું.
પેટ્રોલ પંપ સંચાલકનો પ્રતિભાવ
જૂનાગઢમાં પેટ્રોલ પંપ સંચાલક તરીકે કામ કરતા ભાવેશ વેકરીયાએ ETV ભારત સાથે વાતચીત કરતા જણાવ્યું હતું કે, તેમના પેટ્રોલ પંપ પર પણ પાછલા બે કલાકથી વાહનોની લાઈન સતત જોવા મળે છે તેમાં કોઈપણ પ્રકારનો ઘટાડો થયો નથી, તેમના પેટ્રોલ પંપમાં રાત્રિના એકાદ વાગ્યા સુધી ચાલે તેટલો પેટ્રોલ અને ડીઝલનો જથ્થો છે. એક વાગ્યા બાદ પેટ્રોલ અને ડીઝલ ખૂટી ગયા પછી પેટ્રોલનુ વિતરણ બંધ કરી દેવામાં આવશે.
