રાજ્યમાં પેટ્રોલ-ડીઝલની અછતની અફવા, જુઓ શું છે અલગ અલગ જિલ્લાઓની સ્થિતિ
Published : March 23, 2026 at 9:16 PM IST
મહેસાણા: છેલ્લા કેટલાક કલાકોથી મહેસાણા શહેર સહિત સમગ્ર જિલ્લામાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની અછત સર્જાશે તેવી અફવાઓએ જોર પકડ્યું છે. આ અફવાઓને કારણે શહેરના અનેક પેટ્રોલ પંપો પર વાહનચાલકોની લાંબી કતારો જોવા મળી રહી છે. લોકોમાં ફેલાયેલા ગભરાટને પગલે મહેસાણા પેટ્રોલ પંપ એસોસિએશનના પ્રમુખે સોશિયલ મીડિયા અને જનતાને સંબોધતા મહત્વનું નિવેદન આપ્યું છે અને અફવાઓથી દૂર રહેવા અપીલ કરી છે.
પેટ્રોલ પંપો પર યુદ્ધ જેવી સ્થિતિ: કલાકોનું વેઇટિંગ
મહેસાણાના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી મળી રહેલા ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ અનુસાર, સવારથી જ પેટ્રોલ પંપો પર ટૂ-વ્હીલર અને ફોર-વ્હીલર વાહનોનો ભારે ધસારો જોવા મળી રહ્યો છે. જે સ્થિતિ અગાઉ માત્ર સીએનજી પંપો પર જોવા મળતી હતી, તેવી જ ગંભીર સ્થિતિ અત્યારે પેટ્રોલ અને ડીઝલ પંપો પર સર્જાઈ છે. લોકોને ડર છે કે જો તે અત્યારે ઇંધણ નહીં ભરાવે તો આવનારા દિવસોમાં વાહનો થંભી જશે. આ ચિંતાને કારણે વાહનચાલકો પોતાની ગાડીઓની ટાંકી ફુલ કરાવવા માટે કલાકો સુધી લાઈનમાં ઉભા રહેવા મજબૂર બન્યા છે. કેટલાક પંપો પર તો ટ્રાફિક જામની સ્થિતિ પણ સર્જાઈ છે.
એસોસિએશનના પ્રમુખે શું કહ્યું?
પેટ્રોલ અને ડીઝલની અછતની વાતોને સદંતર નકારતા મહેસાણા પેટ્રોલ પંપ એસોસિએશનના પ્રમુખે જણાવ્યું હતું કે, "છેલ્લા 4-5 કલાકથી અમદાવાદ અને મહેસાણાના પેટ્રોલ પંપો પર જે લાઈનો લાગી છે તે માત્ર અફવાને કારણે છે. ખરેખર ઇંધણનો કોઈ જ પુરવઠો ઘટ્યો નથી કે અછત સર્જાઈ નથી."
તેમણે વધુમાં સ્પષ્ટતા કરતા ઉમેર્યું કે:
પુરવઠો યથાવત છે: સરકાર કે ઓઈલ કંપનીઓ તરફથી સપ્લાયમાં કોઈ કાપ મૂકવામાં આવ્યો નથી. પૂરતા પ્રમાણમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલ ઉપલબ્ધ છે.
અફવાનું કારણ: અમદાવાદમાં અંદાજે 210 પેટ્રોલ પંપો છે, તેમાંથી માત્ર 3 કે 4 પંપો પર ટેકનિકલ કારણોસર કે સ્ટોક પૂરો થવાને કારણે કામગીરી બંધ હતી, જેને લોકોએ મોટી અછત માની લીધી અને ગભરાટ ફેલાયો.
સરકારી આદેશો: સરકાર તરફથી પેટ્રોલ-ડીઝલના વેચાણ પર કોઈ મર્યાદા કે ઓછો જથ્થો આપવાના કોઈ આદેશ મળ્યા નથી.
પબ્લિક પેનિક (Panic) થી બચવા વિનંતી
એસોસિએશનના પ્રમુખે નાગરિકોને વિનંતી કરી છે કે તેઓ સોશિયલ મીડિયા પર વહેતા થયેલા મેસેજ અથવા અફવાઓ પર વિશ્વાસ ન કરે. જ્યારે લોકો ગભરાટમાં આવીને એકસાથે પંપો પર પહોંચે છે, ત્યારે પંપ સંચાલકો માટે પણ વ્યવસ્થા જાળવવી મુશ્કેલ બને છે. તેમણે ડીલરોને સહકાર આપવા અને જરૂર હોય તેટલું જ ઇંધણ ભરાવવા માટે અપીલ કરી છે જેથી કોઈ પણ પ્રકારની અરાજકતા ન સર્જાય. તંત્ર દ્વારા પણ લોકોને શાંતિ જાળવવા અને અફવાઓ ન ફેલાવવા સૂચના આપવામાં આવી છે. મહેસાણામાં હાલમાં પેટ્રોલ-ડીઝલનો જથ્થો પૂરતો છે અને સપ્લાય ચેઈનમાં કોઈ અવરોધ નથી.
અમદાવાદમાં પેટ્રોલ પંપ પર જોવા મળેલી લાંબી લાઈનોને લઈને હવે સ્પષ્ટતા
અમદાવાદમાં પેટ્રોલ પંપ પર જોવા મળેલી લાંબી લાઈનોને લઈને હવે સ્પષ્ટતા સામે આવી છે. પેટ્રોલિયમ ડીલર્સ એસોસિએશને જણાવ્યું છે કે આ પરિસ્થિતિ વાસ્તવિક અછત નહીં પરંતુ અફવાઓના કારણે ઊભી થઈ છે. અરવિંદ ઠક્કર, ફેડરેશન ઓફ ગુજરાત પેટ્રોલિયમ ડીલર એસોસિએશનના પ્રમુખે જણાવ્યું હતું કે શહેરમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલનો પૂરતો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે. સરકાર અને ઓઇલ કંપનીઓ તરફથી નિયમિત સપ્લાય મળી રહ્યો છે અને કોઈ પ્રકારની તંગી નથી. સરકાર તરફથી પેટ્રોલ અથવા ડીઝલ મર્યાદિત પ્રમાણમાં વેચવા અંગે કોઈપણ પ્રકારની સૂચના આપવામાં આવી નથી. એટલે કે, લોકો માટે ઈંધણ મેળવવામાં કોઈ સત્તાવાર પ્રતિબંધ કે મર્યાદા લાગુ કરવામાં આવી નથી.
એસોસિએશન મુજબ, અમદાવાદના માત્ર ત્રણથી ચાર પેટ્રોલ પંપ પર તાત્કાલિક રીતે સ્ટોક ખૂટી જવાથી લોકોમાં ગભરાટ ફેલાયો હતો, જેના કારણે અન્ય પંપ પર પણ ભીડ અને લાંબી લાઈનો જોવા મળી. આ સ્થિતિ સંપૂર્ણપણે “પેનિક બાયિંગ”ના કારણે સર્જાઈ હોવાનું જણાવાયું છે.
અરવિંદ ઠક્કરએ નાગરિકોને અપીલ કરી છે કે તેઓ કોઈપણ પ્રકારની અફવાઓ પર વિશ્વાસ ન કરે અને ગભરાટમાં આવીને અનાવશ્યક રીતે ઈંધણ ભરાવવા દોડધામ ન કરે. તેમણે ખાતરી આપી કે સમગ્ર શહેરમાં સપ્લાય ચેઇન યથાવત છે અને ટૂંક સમયમાં પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણપણે સામાન્ય થઈ જશે.આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે હાલની પરિસ્થિતિમાં વાસ્તવિક અછત કરતાં અફવાઓ અને ગેરસમજ જ મુખ્ય કારણ છે, જેને કારણે લોકોમાં પેનિક સર્જાયો છે.
નડીયાદ, કપડવંજ સહિતના વિવિધ શહેરોમાં પેટ્રોલ પંપો પર વાહનોની લાંબી લાઈનો
ખેડા જીલ્લાના નડીયાદ, કપડવંજ સહિતના વિવિધ શહેરોમાં પેટ્રોલ પંપો પર વાહનોની લાંબી લાઈનો જોવા મળી હતી. પેટ્રોલની અછતની અફવા ફેલાતા બપોર બાદથી પેટ્રોલ પંપો પર લોકોની ભારે ભીડ જામવા લાગી હતી. ધીમે ધીમે વાત ફેલાતા તમામ પેટ્રોલ પંપો પર એક સાથે મોટી સંખ્યામાં લોકોએ વધારાનું પેટ્રોલ લેતાં ઘણા પેટ્રોલ પંપો પર પેટ્રોલનો સ્ટોક ખલાસ થઈ જવા પામ્યો હતો. જીલ્લાના શહેરોની સાથે જ જીલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોના પેટ્રોલ પંપો પર પણ આ જ સ્થિતિ સર્જાઈ હતી.પેટ્રોલ પંપ માલિકો દ્વારા લોકોને અફવા પર ધ્યાન ન આપવા અપીલ કરવામાં આવી હતી.તેમજ પેટ્રોલ ડીઝલની કોઈ શોર્ટ સપ્લાય ન હોવાનું અને રેગ્યુલર સપ્લાય મળી રહેતો હોવાનું જણાવાયું હતું. રાજ્યમાં સર્જાયેલી પરિસ્થિતિને લઈ નાયબ મુખ્યમંત્રી દ્વારા પણ રાજ્યમાં પેટ્રોલ ડીઝલનો પૂરતો જથ્થો હોવાની સ્પષ્ટતા કરી અફવાઓથી દૂર રહેવા અપીલ કરાઈ છે.
પેટ્રોલ લેવા આવ્યા છીએ પણ પંપ પર સ્ટોક નથી: ગ્રાહક
પેટ્રોલ પંપ પર પેટ્રોલ લેવા પહોંચેલા ગ્રાહક નિરવભાઈએ જણાવ્યું હતું કે પેટ્રોલ પંપ પર પેટ્રોલ લેવા આવ્યા છીએ પણ પંપ પર સ્ટોક નથી. એટલે અમે બીજા પેટ્રોલ પંપે જઈએ છીએ અમારે જરૂરિયાત હોવાને કારણે તો ઘણી લાઈનો જોવા મળે છે.અમને જાણવા મળ્યું હતું કે પેટ્રોલ મળવાનું નથી એટલે અમારે જરૂર હોવાથી પેટ્રોલ લેવા આવ્યા છીએ.
ખોટી અફવા ફેલાઈ છે, શોર્ટ સપ્લાય જેવી વાત જ નથી: પેટ્રોલ પંપ માલિક
પેટ્રોલ પંપ માલિક નિલેશભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે આજે બપોરે બે વાગ્યા પછી ખોટી અફવા ફેલાઈ છે કે પેટ્રોલ ડીઝલ નથી મળવાનું. હકીકતમા પેટ્રોલ ડીઝલનો પૂરતો જથ્થો છે. રેગ્યુલર આવે છે સૌ નાગરિકોને વિનંતી છે કે ખોટી અફવામાં પડવાની જરૂર નથી.બધાને જરૂરિયાત પ્રમાણે પેટ્રોલ ડીઝલ મળવાનું છે. રેગ્યુલર સપ્લાય ચાલુ છે. કંપની તરફથી પણ કોઈ શોર્ટ સપ્લાય જેવી વાત જ નથી. રેગ્યુલર સપ્લાય મળે છે બધાને પેટ્રોલ ડીઝલ મળશે.
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના પેટ્રોલ પંપ ઉપર લાંબી લાઈનો
પેટ્રોલ અને ડીઝલનો પૂરતો જથ્થો ન હોવાનો અફવા ઉડી હોવાના કારણે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના પેટ્રોલ પંપ ઉપર લાંબી લાઈનો જોવા મળી રહી છે. વાહનચાલકો પોતાના વાહનોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલ ભરાવવા માટે પેટ્રોલ પંપ ઉપર આવી રહ્યા છે અને તેમનો ઘસારો પણ જોવા મળી રહ્યો છે. ખાસ કરીને યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિ ચાલી રહી છે ત્યારે પહેલા સિલિન્ડર અને ગેસની સર્જાઈ હતી અને હવે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની અછત હોવા ની વાત પ્રસરતા લોકોની કતારો પેટ્રોલપંપ ઉપર નજરે પડી રહી છે.
જે વાહનચાલકોને સીમિત પેટ્રોલની જરૂર હોય તે પણ પોતાની વાહનોની ટાંકીમાં વપરાશથી વધુ પેટ્રોલ ભરી રહ્યા છે હાલના તબક્કામાં સુરેન્દ્રનગરના અંદાજિત શહેરી વિસ્તારોમાં જ આવેલા 20 થી વધુ પેટ્રોલ પંપ ઉપર આ પ્રકારની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે જરૂરિયાત કરતા વધુ સ્ટોકથી પેટ્રોલ અને ડીઝલનો જથ્થો વાહનોમાં ભરાવવામાં આવતા હોવાના કારણે અછત ન હોવા છતાં પણ અછત જેવી પરિસ્થિતિ સર્જાય તેવી શક્યતાઓ હાલ સ્પષ્ટ પણે વર્તાઈ રહી છે.
હાલના તબક્કામાં સુરેન્દ્રનગરમાં પૂરતું પેટ્રોલ અને ડીઝલનો જથ્થો હોય અને તમામ પેટ્રોલ પંપ ઉપર પેટ્રોલ અને ડીઝલનો પૂરતો જથ્થો હોવાના કારણે તમામ લોકોને પેટ્રોલ અને ડીઝલ વિતરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે હાલ કોઈ એવી અછત નથી તેવું તંત્ર દ્વારા પણ જણાવવામાં આવ્યું છે પરંતુ બીજી તરફ પેટ્રોલ અને ડીઝલ નહીં મળે તેવા સવાલો સાથે વાહન ચાલકો પોતાના વાહનોમાં પેટ્રોલ ડીઝલ ફૂલ કરાવી રહ્યા છે અને નજરે પણ પડી રહ્યા છે.
હાલના તબક્કામાં સુરેન્દ્રનગરના પેટ્રોલ પંપના માલિકો સાથે વાત કરવામાં આવતા તેમને જણાવ્યું હતું કે પેટ્રોલ અને ડીઝલની હાલ કોઈ અછત નથી પરંતુ લોકોનો ઘસારો સતત વધતો જાય છે જેને લઇને અગામી દિવસોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની અછત નહિ હોય તો પણ અછત સર્જાશે. કારણ કે જરૂરિયાતથી વધુ લોકો પેટ્રોલ અને ડીઝલ પોતાના વાહનોમાં ભરાવી રહ્યા છે જેને લઈને કુત્રિમ અછત ઊભી થાય તે પ્રકારની પરિસ્થિતિનું હાલ નિર્માણ થઈ રહ્યું છે.
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પેટ્રોલનો અને ડીઝલનો જથ્થો પૂરતા પ્રમાણમાં કોઈ અછત નથી - કે.એસ.યાજ્ઞિક કલેક્ટર સુરેન્દ્રનગર
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં આવેલા તમામ પેટ્રોલ પંપ ઉપર પેટ્રોલ અને ડીઝલનો જથ્થો પૂરતા પ્રમાણમાં છે કોઈપણ પ્રકારની અછત નથી હાલમાં ખોટી અફવાઓના કારણે પેટ્રોલ પંપ ઉપર લાંબી લાઈનો લાગી છે અને કલાકો સુધી પેટ્રોલ અને ડીઝલ ભરાવા માટે વાહન ચાલકો ઉભા રહે છે પેટ્રોલ-ડીઝલ નહીં મળવાની માત્ર અફવા છે હાલમાં પૂરતા પ્રમાણમાં અને પૂરતો સ્ટોક સુરેન્દ્રનગરના પેટ્રોલ પંપ ઉપર ઉપલબ્ધ છે તમામ લોકોને વાહન ચાલકોને પૂરતા પ્રમાણમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલનો જથ્થો મળી જવાનો છે ત્યારે અફવાઓથી દૂર રહેવા અને જરૂરિયાત પ્રમાણે જ પેટ્રોલ અને ડીઝલના જથ્થાની ખરીદી કરવા માટે અપીલ કરવામાં આવી છે
સુરતમાં પેટ્રોલની અછતની અફવાએ મચાવ્યો હોબાળો: પંપો પર વાહનોની લાંબી કતારો
સુરત શહેરમાં આજે અચાનક 'પેટ્રોલ ખૂટી જશે' તેવી સોશિયલ મીડિયામાં વહેતી થયેલી એક પાયાવિહોણી અફવાએ ભારે અફરાતફરી મચાવી હતી. વરાછા, કાપોદ્રા અને હીરાબાગ જેવા ગીચ વિસ્તારોમાં પેટ્રોલ પંપો પર વાહનોની કિલોમીટરો લાંબી લાઈનો જોવા મળી હતી. ગભરાટમાં આવેલા લોકો કલાકો સુધી લાઈનમાં ઉભા રહી ટાંકી ફૂલ કરાવવા દોડાદોડી કરતા ટ્રાફિક જામની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી.
કાપોદ્રા વિસ્તારમાં આવેલા જિઓના પેટ્રોલ પંપ પર સ્થિતિ એટલી હદે વણસી હતી કે સંચાલકોએ તાત્કાલિક પોલીસની મદદ લેવી પડી હતી. ભીડને કાબૂમાં લેવા માટે પોલીસ અધિકારીઓએ લાઉડસ્પીકર દ્વારા લોકોને શાંતિ જાળવવા અને અફવા પર વિશ્વાસ ન કરવા અપીલ કરવી પડી હતી. આવી જ સ્થિતિ હીરાબાગના HP પંપ પર પણ જોવા મળી હતી, જ્યાં સવારથી જ અરાજકતા જેવો માહોલ હતો.
વહીવટી તંત્રના જણાવ્યા અનુસાર, મુખ્ય પેટ્રોલ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર અને કંપની વચ્ચે રૂપિયાની ક્રેડિટ અંગે આંતરિક વિવાદ ચાલી રહ્યો છે. આ બાબતને સોશિયલ મીડિયામાં 'પેટ્રોલની અછત' તરીકે જોડીને ખોટા મેસેજ વાયરલ કરવામાં આવ્યા હતા, જેના કારણે નાગરિકોમાં પેનિક ફેલાયું હતું.
"સુરત શહેર અને જિલ્લામાં પેટ્રોલ-ડીઝલનો પૂરતો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે. કોઈ પણ પ્રકારની અછત નથી. લોકોએ સોશિયલ મીડિયાની અફવાઓમાં દોરાઈને બિનજરૂરી લાઈનો લગાવવી નહીં. શાંતિ જાળવી જરૂરિયાત મુજબ જ ખરીદી કરવી." — વિજય રબારી, રેસીડેન્ટ એડિશનલ કલેકટર, સુરત
રેસીડેન્સ એડિશનલ કલેક્ટરે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે ડિસ્ટ્રિક્ટ એડમિનિસ્ટ્રેશન પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યું છે. સપ્લાય ચેઈન સુરક્ષિત છે અને આગામી દિવસોમાં પણ પૂરતો જથ્થો મળી રહેશે. નાગરિકોને ગેરમાર્ગે દોરતા મેસેજ ફોરવર્ડ ન કરવા પણ તાકીદ કરવામાં આવી છે.