અરવલ્લીમાં પ્લેન ક્રેશની અફવા ફેલાઈ: AIથી બનાવેલા નકલી વીડિયોએ સોશિયલ મીડિયામાં મચાવી સનસનાટી
પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે વાયરલ થયેલો વીડિયો સંપૂર્ણપણે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) ટેકનોલોજીની મદદથી તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો.
Published : July 10, 2026 at 8:44 AM IST
અરવલ્લી: અરવલ્લી જિલ્લાના શામળાજી નજીક આવેલા ગુજરાત-રાજસ્થાન બોર્ડર પર પ્લેન ક્રેશ થયાની અફવાએ સોશિયલ મીડિયામાં ભારે ચર્ચા જગાવી હતી. રતનપુર બોર્ડર પાસે પ્લેન તૂટી પડ્યાનો દાવો કરતો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર ઝડપથી વાયરલ થયો હતો. વીડિયોમાં ધુમાડાના ગોટેગોટા, આગની જ્વાળાઓ અને ક્રેશ થયેલા વિમાન જેવા દૃશ્યો દર્શાવવામાં આવ્યા હતા, જેના કારણે અનેક લોકોમાં ભય અને ગૂંચવણ ફેલાઈ હતી.
પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે વાયરલ થયેલો વીડિયો સંપૂર્ણપણે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) ટેકનોલોજીની મદદથી તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો. હકીકતમાં શામળાજી-રતનપુર બોર્ડર વિસ્તારમાં પ્લેન ક્રેશ જેવી કોઈ ઘટના બની જ નહોતી. છતાં સોશિયલ મીડિયામાં વધુ વ્યૂ અને લોકપ્રિયતા મેળવવાના હેતુથી આ ભ્રામક વીડિયો બનાવી વાયરલ કરવામાં આવ્યો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
આ નકલી વીડિયોને સોશિયલ મીડિયામાં અત્યાર સુધીમાં 8 લાખથી વધુ લોકો જોઈ ચૂક્યા છે, જ્યારે હજારો લોકોએ તેને શેર પણ કર્યો હતો. વીડિયો વાયરલ થતાં અનેક લોકોએ તેને સાચો માની પોતાના પરિચિતોને મોકલ્યો હતો, જેના કારણે અફવાઓ વધુ ઝડપથી ફેલાઈ હતી.
સ્થાનિક લોકો અને જવાબદાર નાગરિકોએ આવા ભ્રામક વીડિયો સામે સાવચેત રહેવાની અપીલ કરી છે. કોઈપણ ઘટના અંગે સોશિયલ મીડિયામાં મળતી માહિતી પર તરત વિશ્વાસ ન રાખી, અધિકૃત અને વિશ્વસનીય સ્ત્રોતો પાસેથી તેની પુષ્ટિ કર્યા બાદ જ માહિતી શેર કરવી જોઈએ.
તાજેતરના સમયમાં AI ટેકનોલોજીના વધતા ઉપયોગ સાથે નકલી વીડિયો અને તસવીરો બનાવી લોકોને ગેરમાર્ગે દોરવાના બનાવોમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. આવા ભ્રામક કન્ટેન્ટના કારણે માત્ર અફવાઓ જ નહીં પરંતુ કાયદો-વ્યવસ્થા અને જાહેર શાંતિ પર પણ અસર પડી શકે છે.
નાગરિકોને અપીલ કરવામાં આવે છે કે કોઈપણ વાયરલ વીડિયો કે સંદેશો શેર કરતા પહેલાં તેની સત્યતા ચકાસે અને અફવાઓ ફેલાવવામાં સહભાગી ન બને. સોશિયલ મીડિયાનો જવાબદારીપૂર્વક ઉપયોગ કરવો આજના સમયમાં અત્યંત જરૂરી બન્યો છે.