ઉનાની પાવન હોસ્પિટલમાં વૃદ્ધના મોત બાદ વિવાદ, પરિવાર અને ડૉક્ટર વચ્ચે ઘર્ષણ
ઉનાની પાવન ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન વૃદ્ધનું મોત થતા વિવાદ થયો છે. પરિવારજનોએ સારવારમાં બેદરકારીનો આક્ષેપ લગાવી હોબાળો કર્યો હતો.
Published : August 5, 2026 at 8:40 AM IST
ગીર સોમનાથ: ઉનાની પાવન ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન વૃદ્ધનું મોત થતા વિવાદ થયો છે. પરિવારજનોએ સારવારમાં બેદરકારીનો આક્ષેપ લગાવી હોબાળો કર્યો હતો. આ ઘટના બાદ ઉના સરકારી હોસ્પિટલમાં પોસ્ટમોર્ટમી પ્રક્રિયા દરમિયાન તબીબ અને આગેવાન વચ્ચે બોલાચાલી થતા વાતાવરણ તણાવપૂર્ણ બન્યું હતું. જોકે, પોલીસે સ્થિતિ કાબુમાં લઇને પોસ્ટમોર્ટમ બાદ મૃતદેહ પરિવારને સોપ્યો હતો.
હોસ્પિટલમાં વૃદ્ધના મોત બાદ વિવાદ
ઉના શહેરની પાવન ખાનગી હોસ્પિટલમાં ગુંદાળા ગામના 68 વર્ષીય મેપાભાઈ ચૌહાણનું સારવાર દરમિયાન મોત થતાં વિવાદ ઉભો થયો છે. મૃતકના પરિવારજનોએ સારવારમાં બેદરકારીના આક્ષેપો સાથે હોસ્પિટલમાં હોબાળો મચાવ્યો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં દલિત સમાજના આગેવાનો પણ હોસ્પિટલ ખાતે દોડી આવ્યા હતા. મોડી રાત સુધી ચાલેલી ચર્ચા અને વિવાદ બાદ હોસ્પિટલ તંત્ર દ્વારા સારવાર સંબંધિત ઓરિજિનલ ફાઈલ પરિવારજનોને સોંપવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ સમાજના આગેવાનોએ મૃતદેહનું પોસ્ટમોર્ટમ કરાવવાની માંગ ઉઠાવી હતી.
મૃતકના પરિવારજનો અને દલિત સમાજના આગેવાનો ઉના સરકારી હોસ્પિટલ પહોંચ્યા હતા. અહીં પોસ્ટમોર્ટમની પ્રક્રિયાને લઈને ફરજ પરના તબીબ ડૉ. કિશન પરમાર અને દલિત સમાજના આગેવાન કાનજીભાઈ સાંખટ વચ્ચે વાતચીત દરમિયાન ઉગ્ર બોલાચાલી થઇ હતી. બોલાચાલી ઉગ્ર બનતા બન્ને વચ્ચે હાથાપાઇ પણ થઇ હતી. ઘટનાની જાણ થતાં જ ઉના પોલીસનો કાફલો તાત્કાલિક સરકારી હોસ્પિટલ ખાસે દોડી આવ્યો હતો અને પરિસરમાં ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી પરિસ્થિતિને કાબુમાં લીધી હતી.
પાવન હોસ્પિટલના ડૉ. મેહુલ સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, મેપાભાઈ ચૌહાણને 1 ઓગસ્ટે હાર્ટ એટેક બાદ ગંભીર હાલતમાં હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. સારવાર દરમિયાન તમામ જરૂરી અને નિયમસરના પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ 3 ઓગસ્ટની વહેલી સવારે તેમનું મોત થયું હતું. દર્દીની ગંભીર સ્થિતિ અને હાર્ટ એટેકના જોખમ અંગે પરિવારને અગાઉથી જાણ કરવામાં આવી હતી. સારવારમાં બેદરકારી તેમજ અન્ય લગાવવામાં આવેલા તમામ આક્ષેપો તેમણે ફગાવ્યા હતા.
અંતે ઉના સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે પોસ્ટ મોર્ટમ પૂર્ણ થયા બાદ પરિવારજનોએ મૃતદેહ સ્વીકારી અંતિમવિધિ માટે ગુંદાળા ગામે લઈ ગયા હતા.
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