મહેસાણામાં ઓવર સ્પીડિંગ કરતા વાહનચાલકો સામે RTOની કડક કાર્યવાહી, ચાલુ વર્ષે 5516 ચલણ ફટકારાયા
મહેસાણા RTO કચેરી દ્વારા માર્ગ અકસ્માતો નિવારવા અને ટ્રાફિક નિયમોના પાલન માટે કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
Published : November 2, 2026 at 7:28 PM IST
મહેસાણા: મહેસાણામાં ઓવર સ્પીડિંગ કરતા વાહનચાલકો સામે RTOએ લાલ આંખ કરી છે. ચાલુ વર્ષે ઇન્ટરસેપ્ટર વાન દ્વારા ઓવરસ્પીડિંગના 5516 ચલણ ફટકારવામાં આવ્યા છે. જિલ્લાના 9 બ્લેક સ્પોટ વિસ્તારોમાં ઇન્ટરસેપ્ટર વાન દ્વારા ખાસ ડ્રાઇવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
મહેસાણા RTO કચેરી દ્વારા માર્ગ અકસ્માતો નિવારવા અને ટ્રાફિક નિયમોના પાલન માટે કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને ઓવર સ્પીડિંગ કરતા વાહનચાલકો સામે ઇન્ટરસેપ્ટર વાન દ્વારા વિશેષ ડ્રાઇવ યોજીને ચલણ ફટકારવાની કામગીરી ચાલી રહી છે.
ઓવર સ્પીડિંગ અંગેની આંકડાકીય માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, વર્ષ 2024-25માં ઓવર સ્પીડિંગના કુલ 3,330 ચલણ ફટકારવામાં આવ્યા હતા. તેની સરખામણીમાં વર્ષ 2025-26માં આ આંકડો નોંધપાત્ર રીતે વધીને 9,455 સુધી પહોંચ્યો હતો. જ્યારે ચાલુ વર્ષે 17 ઓક્ટોબર 2026 સુધીની સ્થિતિમાં 5,516 જેટલા ચલણ ઇશ્યૂ કરવામાં આવ્યા છે.
9 બ્લેક સ્પોટ વિસ્તારમાં RTOની ખાસ ડ્રાઇવ
જિલ્લામાં હાલ કુલ 9 બ્લેક સ્પોટ (અકસ્માત સંભવિત વિસ્તારો) આવેલા છે. આ વિસ્તારોમાં જ આરટીઓ દ્વારા ડ્રાઇવ ચલાવવામાં આવે છે. તેમાં પણ વિશેષ કરીને મહેસાણા-પાલનપુર હાઇવે પર મેક્સિમમ ડ્રાઇવ યોજવામાં આવે છે.
ARTO વિનીતા યાદવે વાહનચાલકોને અપીલ કરતા જણાવ્યું હતું કે, દરેક માર્ગની એક નિયત ગતિ મર્યાદા હોય છે અને તે મર્યાદામાં જ વાહન ચલાવવું વધુ હિતાવહ છે. ઓવર સ્પીડિંગના કારણે વાહન પરથી ડ્રાઇવરનું નિયંત્રણ રહેતું નથી. જેથી વાહનચાલકોએ પોતાની અને અન્યોની સુરક્ષા માટે નિયત ગતિ મર્યાદામાં જ વાહન ચલાવવું જોઈએ જેથી સૌની સલામતી જળવાઈ રહે.
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