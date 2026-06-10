ભાવનગરમાં 2 ઈલેક્ટ્રીક વાહન સહિત RTOએ કરી 44 સામે કાર્યવાહી, જાણો કેમ ?
જો આપ ભાવનગરમાં રહો છો અને આપ એવા બાળકના વાલી છો, જે ઈલેક્ટ્રીક વાહન લઈને શાળાએ જાય છે, તો RTOના આ નિયમથી અવગત થવું પડશે
Published : June 10, 2026 at 4:13 PM IST
ભાવનગર: શહેરમાં શાળાઓનો પ્રારંભ થતાની સાથે જ RTO વિભાગ દ્વારા શાળાઓની આસપાસ ચેકિંગ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે. પેટ્રોલની ક્રાઇસીસ વચ્ચે ઇલેક્ટ્રીક વાહનોનો ઉપયોગ વધ્યો છે, અને ખાસ કરીને શાળાના બાળકો દ્વારા પણ ઈલેક્ટ્રીક વાહનો ઉપયોગ થતો જોવા મળી રહ્યો છે. જો કે RTO વિભાગ દ્વારા વાહનોમાં વધુ વિદ્યાર્થી ભરવામાં આવતા હોય તેમજ નિયમભંગ થતા હોય તેવા અલગ-અલગ બનાવમાં કેસો કરીને કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
શાળાઓની આસપાસ RTO દ્વારા ચેકીંગ
ભાવનગર શહેરના કાળિયાબીડ વિસ્તાર સહિત બે દિવસ સુધી RTO વિભાગ દ્વારા વાહન ચેકિંગ ડ્રાઈવનું આયોજન કર્યું હતું. ત્યારે RTO વિભાગ દ્વારા શાળાઓની ચાલતી રીક્ષાઓ સહિત ટુ વ્હીલર લઈને આવતા વિદ્યાર્થીઓ વગેરેને નિયમ ભંગ બદલ ઝડપીને કાર્યવાહી કરી છે. RTO ઇન્સ્પેક્ટર એમ.ટી .મકવાણાના જણાવ્યા પ્રમાણે બે દિવસમાં 44 જેટલા કેસ કરીને આશરે બે લાખથી વધુનો દંડ વસૂલવામાં આવ્યો છે.
RTO દ્વારા ક્યાં કારણોસર કરાઈ કાર્યવાહી
ભાવનગર શહેરમાં RTOની કાર્યવાહીને લઈને ઇન્સ્પેક્ટર એમ.ટી.મકવાણાએ જણાવ્યું હતું કે, શૈક્ષણિક કાર્ય શરૂ થયું છે, ત્યારે કલેક્ટર સાહેબની સૂચના મુજબ શાળાઓની આસપાસ સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. જેમાં પરિવહન કરતાં વાહનમાં પરમીટ ભંગ, યાંત્રિક ખામીઓ, પીયુસી, લાઇસન્સ સહિત વાહનોમાં લિમિટ કરતાં વધુ વિદ્યાર્થીઓ ભરવામાં આવ્યા હોય તેવા વાહનો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. આગામી દિવસોમાં પણ ડ્રાઈવ શરૂ રાખવામાં આવશે.
ઇલેક્ટ્રીક વાહનોમાં પણ નિયમો
RTO ઇન્સ્પેક્ટર એમ.ટી.મકવાણાએ વધુમં જણાવ્યું હતું કે, ઇલેક્ટ્રીક વાહનમાં કેટેગરી આવે છે. જેમાં 25 KM કરતા વધુ ગતિએ જતા હોય, જેનું વજન 60 કિલો થી વધુ હોય અને બેટરીની કેપેસિટી 250 વોટથી વધુ હોય તેવા બધા જ વાહનો માટે લાયસન્સ કમ્પલસરી છે. ટેસ્ટિંગ એજન્સી એપૃવ કરી હોય અને સરકારે તેને એપ્રુવલ કર્યું હોય તેવી એજન્સીના વાહનોમાં પણ ક્રાઈટેરિયા મુજબ લાયસન્સ હોવું જરૂરી છે. જો કે બે દિવસની ડ્રાઇવમાં RTO દ્વારા બે ઇલેક્ટ્રીક વાહનો સામે પણ કાર્યવાહી કરી હતી.