RSSની સમન્વય બેઠકમાં ‘મિશન Gen Z’થી જનહિતના પ્રોજેક્ટ સુધી મંથન, સરકારના 6 વિભાગના મંત્રીઓ પણ જોડાશે
આ બે દિવસીય બેઠક દરમિયાન સરકારના વિવિધ 6 વિભાગોના મંત્રીઓ સંઘની અલગ-અલગ ભગીની સંસ્થાઓ સાથે બેઠક કરશે.
Published : August 25, 2026 at 4:31 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના મણિનગર સ્થિત ડો. હેડગેવાર ભવન ખાતે આજથી RSSની ગુજરાત પ્રાંતની બે દિવસીય સમન્વય બેઠકનો પ્રારંભ થયો છે. આ બેઠકમાં સંઘ અને સરકાર વચ્ચે વિવિધ મુદ્દાઓ પર સંકલન વધારવા માટે મહત્વપૂર્ણ ચર્ચા કરવામાં આવશે. બેઠકના પ્રથમ દિવસે RSSના રાષ્ટ્રીય સહ સરકાર્યવાહક અરુણ કુમાર ઉપરાંત સંઘની વિવિધ ભગીની સંસ્થાઓના પ્રમુખો અને અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા છે. સાથે જ ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્મા અને રાજ્ય સરકારના મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણી, ઋષિકેશ પટેલ તથા નાણા મંત્રી કનુ દેસાઈ સહિતના નેતાઓ પણ ડો. હેડગેવાર ભવન ખાતે પહોંચ્યા છે.
આ બે દિવસીય બેઠક દરમિયાન સરકારના વિવિધ 6 વિભાગોના મંત્રીઓ સંઘની અલગ-અલગ ભગીની સંસ્થાઓ સાથે બેઠક કરશે. દરેક સંસ્થા સાથે જોડાયેલા પ્રશ્નો, સામાજિક મુદ્દાઓ અને સરકાર સમક્ષ રજૂ કરવાના પ્રશ્નો અંગે સીધો સંવાદ કરવામાં આવશે. સંઘ સાથે સંકળાયેલી સંસ્થાઓના પ્રશ્નો સરકાર સુધી પહોંચે અને સરકારની યોજનાઓ તથા કામગીરી અંગે સંઘના સામાજિક સંગઠનો સાથે વધુ સારો સમન્વય સ્થાપિત થાય તે બેઠકનો મુખ્ય ઉદ્દેશ માનવામાં આવે છે.
બેઠકમાં અલગ-અલગ 6 વિષયોને લઈને વિશેષ મંથન કરવામાં આવશે. રાજ્યની સાંપ્રત સ્થિતિ ઉપરાંત સરકારના મહત્વના પ્રોજેક્ટ્સ અને રાજ્યની જનતાને સીધી અસર કરતા તથા જનતાને સ્પર્શતા વિવિધ મુદ્દાઓ પણ ચર્ચાના કેન્દ્રમાં રહેશે. સરકારની વિવિધ યોજનાઓનો લાભ લોકો સુધી કેવી રીતે વધુ અસરકારક રીતે પહોંચાડી શકાય, સામાજિક ક્ષેત્રમાં ઉભા થતા પ્રશ્નો અને સરકાર તથા સામાજિક સંસ્થાઓ વચ્ચે વધુ અસરકારક સંકલન કેવી રીતે થઈ શકે તેવા મુદ્દાઓ પર પણ ચર્ચા થવાની શક્યતા છે.
આ બેઠકનું વધુ એક મહત્વનું પાસું છે Gen Z એટલે કે નવી યુવા પેઢી સાથે સંઘ અને તેની વિચારધારાને જોડવાનો પ્રયાસ. બદલાતા ડિજિટલ યુગમાં યુવાનોની વિચારસરણી, તેમની પસંદગી અને સોશિયલ મીડિયા સહિતના માધ્યમો દ્વારા યુવા પેઢી સુધી કેવી રીતે પહોંચવું તે મુદ્દે અગાઉ પણ RSSમાં ચર્ચા થઈ ચૂકી છે. હવે સરકાર અને સંઘ વચ્ચેની આ સમન્વય બેઠકમાં Gen Zને આકર્ષવા અને યુવાનો સાથે વધુ અસરકારક સંવાદ સ્થાપિત કરવા અંગે પણ મંથન થવાનું છે.
RSS માટે આવી સમન્વય બેઠક નવી નથી. સરકાર અને સંઘ વચ્ચે વિવિધ સામાજિક અને જાહેર મુદ્દાઓ અંગે સંકલન રહે અને સંઘ સાથે જોડાયેલી સંસ્થાઓના પ્રશ્નો સરકાર સુધી પહોંચે તે માટે દર વર્ષે આ પ્રકારની બેઠક યોજવામાં આવે છે. આ બેઠકોમાં સરકારની કામગીરી, સામાજિક ક્ષેત્રના પડકારો અને સંઘના વિવિધ સંગઠનો દ્વારા ઉઠાવવામાં આવતા મુદ્દાઓ અંગે પરસ્પર ચર્ચા થાય છે.
આ વખતે ગુજરાતમાં યોજાઈ રહેલી બેઠકમાં એક તરફ રાજ્યની વર્તમાન સ્થિતિ અને જનતાને સ્પર્શતા પ્રશ્નો ચર્ચામાં રહેશે, તો બીજી તરફ સરકારના મહત્વના પ્રોજેક્ટ્સ, વિવિધ વિભાગોની કામગીરી અને સામાજિક સંગઠનો સાથેના સમન્વયને વધુ મજબૂત બનાવવાનો પ્રયાસ થશે. એટલે આ બેઠક માત્ર સંગઠનાત્મક સમન્વય પૂરતી મર્યાદિત નહીં રહે, પરંતુ સરકાર અને સંઘ વચ્ચે આગામી સમયના સામાજિક તથા જનહિતના એજન્ડા અંગે પણ મહત્વપૂર્ણ ચર્ચાનું પ્લેટફોર્મ બની શકે છે.
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