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રાજકોટમાં સસ્તી વિદેશ ટૂરના નામે 50 લાખની છેતરપિંડી, ટ્રાવેલ સંચાલક દંપતી પૈસા પડાવીને ફરાર

રાજકોટના કાલાવાડ રોડ પર આવેલી ‘ફેસ્ટિવ હોલીડે’ નામની ટ્રાવેલ એજન્સીના સંચાલકો દ્વારા છેલ્લા 6 મહિનાથી લોકોને વિદેશ ટુરના પેકેજનું લોભામણું આમંત્રણ આપવામાં આવતું હતું.

રાજકોટમાં સસ્તી વિદેશ ટૂરના નામે 50 લાખની છેતરપિંડી,
રાજકોટમાં સસ્તી વિદેશ ટૂરના નામે 50 લાખની છેતરપિંડી, (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 26, 2026 at 10:06 PM IST

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રાજકોટ: રાજકોટમાં વિદેશ પ્રવાસના નામે મોટી છેતરપિંડીનો મામલો સામે આવ્યો છે. ‘ફેસ્ટિવ હોલીડે’ નામની ટ્રાવેલ કંપનીના સંચાલક દંપતીએ 9 લોકો સાથે મળીને લગભગ ₹50 લાખની છેતરપિંડી આચરી છે. પોલીસે આ મામલે ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ, રાજકોટના કાલાવાડ રોડ પર આવેલી ‘ફેસ્ટિવ હોલીડે’ નામની ટ્રાવેલ એજન્સીના સંચાલકો દ્વારા છેલ્લા 6 મહિનાથી લોકોને વિદેશ ટુરના પેકેજનું લોભામણું આમંત્રણ આપવામાં આવતું હતું. સંચાલક દંપતીએ યુરોપ, થાઈલેન્ડ અને દુબઈના સસ્તા પેકેજ, વીઝા અને ફ્લાઇટની ખાતરી આપીને લોકો પાસેથી પૈસા ઉઘરાવ્યા હતા.

9 ફરિયાદીઓએ કુલ ₹50 લાખ જેટલી રકમ કંપનીમાં જમા કરાવી હતી. પરંતુ નક્કી કરેલી તારીખે જ્યારે ટિકિટ અને વીઝા માંગવામાં આવ્યા ત્યારે સંચાલકોનો કોઈ સંપર્ક થયો નહીં. ઓફિસ પણ બંધ મળી આવી હતી. પોતાની સાથે છેતરપિંડી થઈ હોવાનું સમજાતા તમામ પીડિતોએ ભેગા મળીને રાજકોટ પોલીસનો સંપર્ક કર્યો હતો. ફરિયાદના આધારે રાજકોટ સાયબર ક્રાઈમ અને આર્થિક ગુના શાખાએ ‘ફેસ્ટિવ હોલીડે’ના સંચાલક અને તેમના પત્ની વિરુદ્ધ વિશ્વાસઘાત અને છેતરપિંડીની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે.

રાજકોટમાં સસ્તી વિદેશ ટૂરના નામે 50 લાખની છેતરપિંડી, (ETV Bharat Gujarat)

આરોપીઓએ લોકોને બોગસ વાઉચર, નકલી હોટલ બુકિંગ અને બનાવટી વીઝાના દસ્તાવેજો પણ આપ્યા હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે. પોલીસનું કહેવું છે કે, આ દંપતીએ આવી જ રીતે અન્ય લોકોને પણ છેતર્યા હોવાની શક્યતા છે. એટલે વધુ પીડિતો સામે આવે તેવી શક્યતા છે.

પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપીઓનો છેતરપિંડીનો તરીકો ખૂબ જ વ્યવસ્થિત હતો.

  • લોભામણા પેકેજ: માર્કેટ કરતા 30% થી 40% સસ્તા વિદેશ ટુરના પેકેજ બતાવવામાં આવતા.
  • ઈન્સ્ટોલમેન્ટમાં પૈસા: એકસાથે આખી રકમ ન માંગતા હપ્તામાં પૈસા લેવામાં આવતા જેથી લોકોને વિશ્વાસ બેસે.
  • નકલી દસ્તાવેજ: વીઝા પ્રોસેસ ચાલુ છે તેમ કહીને નકલી ઈમેલ અને વાઉચર આપવામાં આવતા. છેલ્લે જ્યારે જવાની તારીખ નજીક આવતી ત્યારે ફોન સ્વિચ ઓફ કરીને ઓફિસ બંધ કરી દેવામાં આવતી હતી.

છેતરપિંડીનો ભોગ બનેલા એક ફરિયાદીએ કહ્યું કે, તેમણે દીકરીના લગ્ન માટે યુરોપ ટુરનું બુકિંગ કરાવ્યું હતું. ₹6.5 લાખ આપ્યા બાદ આજે તેમનું સપનું તૂટી ગયું છે. બીજા એક પરિવારે રિટાયરમેન્ટ બાદ થાઈલેન્ડ જવાનું સપનું જોયું હતું. પરંતુ સંચાલકોએ તેમની વર્ષોની બચત લઈ લીધી. તમામ પીડિતો હાલ પોલીસ પાસે ન્યાયની માંગ કરી રહ્યા છે.

ACP બી. જે. ચૌધરીએ જણાવ્યું કે, રાજકોટમાં ફેસ્ટિવ હોલીડે નામની ટ્રાવેલ એજન્સીના સંચાલકોએ વિદેશ પ્રવાસના નામે 9 લોકો સાથે લગભગ 50 લાખ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરી છે. અમે આ મામલે ગુનો નોંધીને તપાસ શરૂ કરી દીધી છે. આરોપીઓની શોધખોળ ચાલુ છે. નાગરિકોને અપીલ છે કે કોઈપણ ટ્રાવેલ પેકેજ બુક કરાવતા પહેલા કંપનીની ઓફિસ, લાયસન્સ અને પાછલા રેકોર્ડની ચકાસણી જરૂરથી કરવી. આરોપીઓને પકડવા માટે 3 ટીમો બનાવવામાં આવી છે. તેમના બેંક ખાતા, ઓફિસના દસ્તાવેજો અને ફોન લોકેશનની તપાસ ચાલુ છે.ટૂંક સમયમાં આરોપીઓને ઝડપી લેવામાં આવશે તેવો વિશ્વાસ પોલીસે વ્યક્ત કર્યો છે.

પોલીસે નાગરિકોને પણ સાવચેત રહેવાની અપીલ કરી છે. વિદેશ પ્રવાસ માટે બુકિંગ કરાવતા પહેલા IATA રજિસ્ટર્ડ એજન્સી છે કે કેમ, ગૂગલ રિવ્યુ શું છે અને ઓફિસનું ભૌતિક સરનામું છે કે નહીં તેની ચકાસણી કરવી.સસ્તા પેકેજના નામે અજાણ્યા લોકોને મોટી રકમ ન આપવી.

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