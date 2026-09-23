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'બોસ'નો મેસેજ આવ્યો અને એકાઉન્ટન્ટે 3 કરોડ ટ્રાન્સફર કરી દીધા, અમદાવાદના કંપની માલિક સાથે આ રીતે થઈ છેતરપિંડી

સામેની વ્યક્તિએ માત્ર બોસનું નામ વાપર્યું નહોતું, પરંતુ બોસ જે રીતે વાત કરતા તેવી જ ભાષા અને સ્ટાઇલમાં વાત કરી હતી, જેથી કર્મચારીને વિશ્વાસ બેસ્યો.

સાયબર ક્રાઈમની વધતી ઘટના
સાયબર ક્રાઈમની વધતી ઘટના (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 23, 2026 at 7:19 AM IST

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અમદાવાદઃ અમદાવાદ ગ્રામ્યના ચાંગોદર વિસ્તારમાં કંપનીના એકાઉન્ટન્ટ સાથે કરોડોની સાઇબર છેતરપિંડીનો ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. કંપનીમાં કામ કરતા હાર્દિકભાઈ પટેલને તેમના બોસના નામ અને પ્રોફાઇલવાળા વોટ્સએપ નંબર પરથી મેસેજ આવ્યો હતો. બોસની વાતચીત કરવાની સ્ટાઇલ અને ભાષામાં જ મેસેજ થતાં હાર્દિકભાઈને કોઈ શંકા ગઈ નહોતી. આથી તેમણે કંપનીના ખાતામાંથી સીધા ₹3 કરોડનું ટ્રાન્ઝેક્શન કરી દીધું હતું.

જોકે થોડા સમય બાદ જ્યારે હાર્દિકભાઈએ બોસને ફોન કરીને પેમેન્ટ અંગે જાણ કરી ત્યારે સમગ્ર મામલો સામે આવ્યો હતો. બોસે આવું કોઈ પેમેન્ટ કરવાનું કહ્યું જ ન હોવાનું જણાવતાં હાર્દિકભાઈને પોતાની સાથે સાઇબર ફ્રોડ થયો હોવાનો ખ્યાલ આવ્યો હતો.

બોસની ભાષા અને સ્ટાઇલમાં જ બનાવી વિશ્વાસની જાળ

પ્રાથમિક તપાસ મુજબ, 18 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ ચાંગોદર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલી ‘પ્યોર એન્ડ ક્યોર’ કંપનીમાં કામ કરતા હાર્દિકભાઈ પટેલના ફોન પર મેસેજ આવ્યો હતો. મેસેજ કરનાર વ્યક્તિએ બોસના નામ અને પ્રોફાઇલ ફોટાનો ઉપયોગ કર્યો હતો.સામેની વ્યક્તિએ માત્ર બોસનું નામ વાપર્યું નહોતું, પરંતુ બોસ જે રીતે વાત કરતા હતા તેવી જ ભાષા અને સ્ટાઇલમાં વાત કરી હતી. જેના કારણે હાર્દિકભાઈને મેસેજ ખરેખર બોસ તરફથી જ આવ્યો હોવાનો વિશ્વાસ થયો હતો.

સાયબર છેતરપિંડીની ઘટનામાં પોલીસની ત્વરીત કાર્યવાહી (Etv Bharat Gujarat)

બોસે કોઈ મેસેજ કર્યો ન હોવાનું જણાવ્યું

ત્યારબાદ તેમને કંપનીના ખાતામાંથી ₹3 કરોડ ટ્રાન્સફર કરવાની સૂચના આપવામાં આવી હતી. બોસના જ નામ અને ઓળખથી મેસેજ આવતા તેમણે તેને રૂટિન બિઝનેસ પેમેન્ટ માનીને ટ્રાન્ઝેક્શન કરી દીધું હતું. પરંતુ પેમેન્ટ બાદ જ્યારે તેમણે બોસને ફોન કરીને જાણ કરી ત્યારે બોસે કોઈ મેસેજ કર્યો ન હોવાનું જણાવ્યું હતું. આ સાથે જ કંપનીને પોતાની સાથે મોટી સાઇબર છેતરપિંડી થઈ હોવાનું સ્પષ્ટ થયું હતું.

ફરિયાદ થતાં જ બેંકિંગ સિસ્ટમ એક્ટિવ કરી

ઘટનાની જાણ થતાં ચાંગોદર પોલીસ અને અમદાવાદ ગ્રામ્ય LCBની ટીમે તાત્કાલિક કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી. પોલીસ દ્વારા સંબંધિત બેંક ખાતાઓમાં ટ્રાન્ઝેક્શનની વિગતો મેળવવામાં આવી અને રકમ આગળ ટ્રાન્સફર ન થાય તે માટે ખાતાઓ ફ્રીઝ કરવાની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી હતી.

DySP તપનસિંહ ડોડીયા, ધંધુકા ડિવિઝન, અમદાવાદ ગ્રામ્યએ જણાવ્યું હતું કે, ફરિયાદ મળ્યા બાદ પોલીસ ટીમે તાત્કાલિક બેંકિંગ ચેનલ મારફતે રકમ ફ્રીઝ કરાવવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. ₹3 કરોડમાંથી ₹2.94 કરોડ ફ્રીઝ કરાવવામાં આવ્યા હતા, જેમાંથી કોર્ટના હુકમના આધારે ₹2.88 કરોડ ફરિયાદીને પરત અપાવવામાં આવ્યા છે.

હાલ બાકીની રકમ રિકવર કરવાની કાર્યવાહી પણ ચાલી રહી છે. DySP ડોડીયાના જણાવ્યા મુજબ આશરે ₹6 લાખની રકમ બાકી છે, જેને પણ રિકવર કરીને ફરિયાદીને પરત અપાવવા માટે પોલીસ કાર્યવાહી કરી રહી છે.

ગુંટૂરથી મધ્યપ્રદેશ અને જમ્મુ-કાશ્મીર સુધી પહોંચ્યા પૈસાના તાર

પોલીસની તપાસમાં છેતરપિંડીની રકમ એક જ ખાતામાં અટકી નહોતી. પૈસા અલગ-અલગ રાજ્યોના બેંક ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર થયા હોવાનું સામે આવ્યું છે. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, મુખ્ય એકાઉન્ટ આંધ્રપ્રદેશના ગુંટૂર જિલ્લાના ગોકુલ ગુરુવર્ધન નામના વ્યક્તિનું હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ ખાતામાંથી આગળ મધ્યપ્રદેશના અવધેશ યાદવના ખાતા અને જમ્મુ-કાશ્મીરના એક વ્યક્તિના ખાતામાં રકમ ટ્રાન્સફર થઈ હતી.

આથી હવે પોલીસની તપાસ માત્ર કંપનીમાંથી ₹3 કરોડ કેવી રીતે ટ્રાન્સફર થયા ત્યાં અટકી નથી. જે ખાતાઓમાં રકમ પહોંચી છે, તે ખાતાધારકોની ભૂમિકા શું છે, તેઓ પોતે આ સાઇબર ગુનામાં સામેલ છે કે તેમના ખાતાનો અન્ય લોકો દ્વારા ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, તે દિશામાં તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

‘મ્યૂલ એકાઉન્ટ’ છે કે ખાતાધારકોની સીધી સંડોવણી?

DySP તપનસિંહ ડોડીયાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, પોલીસ ટીમ બહારના રાજ્યોમાં પણ તપાસ માટે ગઈ છે. બેંકિંગ વિગતો, ટ્રાન્ઝેક્શન ચેઇન અને ખાતાધારકો અંગેની માહિતી મેળવ્યા બાદ સ્પષ્ટ થશે કે આ ખાતાઓ મ્યૂલ એકાઉન્ટ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાયા હતા કે પછી ખાતાધારકો પોતે જ સમગ્ર ગુનામાં સામેલ હતા.

આ કેસમાં હવે પોલીસ માટે સૌથી મહત્વની કડી એ છે કે, કંપનીના બોસની ઓળખ અને વાતચીતની સ્ટાઇલની માહિતી ઠગો સુધી કેવી રીતે પહોંચી. બોસના નામ અને પ્રોફાઇલ ફોટાવાળા નંબરથી મેસેજ કરનાર વ્યક્તિએ કંપનીના પેમેન્ટની ચોક્કસ માહિતી કેવી રીતે મેળવી અને કરોડોની રકમ કયા નેટવર્ક મારફતે આગળ મોકલવામાં આવી, તેની તપાસ ચાલી રહી છે.

પોલીસ દ્વારા અલગ-અલગ બેંક ખાતાઓ, ટ્રાન્ઝેક્શનની ચેઇન અને સંભવિત સાઇબર નેટવર્ક અંગે માહિતી એકત્ર કરવામાં આવી રહી છે. બહારના રાજ્યોમાં પણ પોલીસ ટીમો તપાસ કરી રહી હોવાથી આગામી તપાસમાં આ સમગ્ર નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા વધુ લોકોના નામ સામે આવે છે કે નહીં તે મહત્વનું રહેશે.

આ કેસે ફરી એક વખત બતાવ્યું છે કે, માત્ર વોટ્સએપ પર દેખાતા નામ, ફોટો કે પ્રોફાઇલના આધારે વ્યક્તિની ઓળખની ખાતરી કરવી જોખમી બની શકે છે, ખાસ કરીને કંપનીના મોટા નાણાકીય ટ્રાન્ઝેક્શન વખતે. અહીં એકાઉન્ટન્ટને મેસેજ કરનાર વ્યક્તિએ બોસની ઓળખ અને વાતચીતની શૈલીનો ઉપયોગ કરીને વિશ્વાસ જીત્યો અને ત્યારબાદ કરોડોનું પેમેન્ટ કરાવી લીધું હતું.

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