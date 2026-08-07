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નવસારી: 120 કરોડના ટાઈડલ ડેમનો પાળો તૂટ્યો, પૂર્ણા નદીએ બદલ્યું વહેણ

ગત મહિનાના વિનાશક પૂરમાં ડેમના દક્ષિણ તરફનો કાચી માટીનો પાળો તૂટી જતાં પૂર્ણા નદીએ વહેણ બદલ્યું.

120 કરોડના ટાઈડલ ડેમનો પાળો તૂટ્યો, પૂર્ણા નદીએ બદલ્યું વહેણ
120 કરોડના ટાઈડલ ડેમનો પાળો તૂટ્યો, પૂર્ણા નદીએ બદલ્યું વહેણ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 7, 2026 at 8:20 PM IST

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નવસારી: પૂર્ણા નદી પર અંદાજે 120 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે બની રહેલા ટાઈડલ રેગ્યુલેટરી ડેમને લઈને ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા થયા છે. ગત મહિનામાં આવેલા વિનાશક પૂરના કારણે ડેમના દક્ષિણ તરફ બનાવવામાં આવેલો કાચી માટીનો પાળો તૂટી જતાં પૂર્ણા નદીએ પોતાનું વહેણ બદલી નાખ્યું હતું. જેના કારણે નવસારી તાલુકાના વિરાવળ ગામની નદી કિનારાની ખેતીની કિંમતી જમીનનું ભારે ધોવાણ થયું છે. પોતાની મહેનતની જમીન અને ખેતીના સાધનો ગુમાવનારા ખેડૂતો હવે તંત્ર અને કોન્ટ્રાક્ટર સામે રોષ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે અને જમીનના બદલામાં જમીન તેમજ થયેલા નુકસાનનું યોગ્ય વળતર આપવાની માંગ કરી રહ્યા છે.

રાજ્ય સરકાર દ્વારા પૂર્ણા નદીમાં દરિયાઈ ખારાશ અટકાવવા, શહેરને પીવાનું પાણી અને ખેડૂતોને સિંચાઈ માટે મીઠા પાણીની સુવિધા મળે તે હેતુથી વિરાવળ અને કસ્બા ગામ વચ્ચે ટાઈડલ રેગ્યુલેટરી ડેમનું નિર્માણ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ કામ સમયસર પૂર્ણ ન થતાં આ ચોમાસામાં ખેડૂતોને મોટું નુકસાન સહન કરવું પડ્યું છે. ડેમના નિર્માણ દરમિયાન દક્ષિણ તરફ એપ્રોચ રોડ માટે બનાવવામાં આવેલો આશરે 30 મીટર લાંબો માટીનો પાળો 24 જુલાઈના ઘોડાપૂરમાં તૂટી ગયો હતો. ત્યારબાદ પૂર્ણા નદીએ નવું વહેણ પકડી લેતાં વિરાવળ ગામની ત્રણથી ચાર વીઘા જેટલી ખેતીની જમીન ધોવાઈ ગઈ હતી. ખેતરોમાં રાખેલા ખેતીના સાધનો, વૃક્ષો અને અન્ય સંપત્તિ પણ પૂરના પાણીમાં તણાઈ ગઈ હતી.

ગ્રામીણોનો આક્ષેપ સાથે તંત્રને રજૂઆત (Etv Bharat Gujarat)

ગ્રામીણોનો આક્ષેપ સાથે તંત્રને રજૂઆત

સ્થાનિક ખેડૂતો અને ગામના આગેવાનોનો આક્ષેપ છે કે કોન્ટ્રાક્ટરે યોગ્ય રીતે પ્રોટેક્શન વોલનું નિર્માણ ન કરતાં આજે ખેડૂતોને પોતાની પેઢીઓથી સંભાળેલી જમીન ગુમાવવાનો વારો આવ્યો છે. સમગ્ર મામલે ખેડૂતો દ્વારા જિલ્લા કલેક્ટરને લેખિત રજૂઆત કરીને જમીનના બદલામાં જમીન અને થયેલા નુકસાનનું વળતર ચૂકવવાની માંગ કરવામાં આવી છે.

120 કરોડના ટાઈડલ ડેમનો પાળો તૂટ્યો, પૂર્ણા નદીએ બદલ્યું વહેણ (Etv Bharat Gujarat)

બીજી તરફ ડ્રેનેજ વિભાગના કાર્યપાલક ઈજનેર એ. એલ. જાલાનીએ જણાવ્યું છે કે પૂરના કારણે એપ્રોચ રોડ પાસે ઓવરટોપિંગ થતાં માટીનો પાળો તૂટી ગયો હતો. વિભાગ દ્વારા હવે તાત્કાલિક એપ્રોચ રોડનું પુનઃનિર્માણ કરીને ગેબિયન પથ્થરો વડે પ્રોટેક્શન વોલ બનાવવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે. જોકે તેમણે ખેતીની જમીનનું ધોવાણ થયાના ખેડૂતોના દાવાને નકારી કાઢતાં માત્ર ગોચરની જમીનને નુકસાન થયાનું જણાવ્યું છે.

પૂર્ણા નદી
પૂર્ણા નદી (Etv Bharat Gujarat)

ખેડૂતોના આક્ષેપો અને અધિકારીઓના દાવા વચ્ચે સ્પષ્ટ વિરોધાભાસ જોવા મળી રહ્યો છે. હવે સમગ્ર મામલે નિષ્પક્ષ તપાસ થાય, સમયમર્યાદા બાદ પણ અધૂરું રહેલું ડેમનું કામ અને સંભવિત બેદરકારી માટે જવાબદાર કોન્ટ્રાક્ટર સામે કાર્યવાહી થાય તેમજ નુકસાન ભોગવનારા ખેડૂતોને યોગ્ય ન્યાય મળે તેવી લોકમાગ ઉગ્ર બની રહી છે.

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