વાંસદામાં આંગડિયા પેઢીમાંથી 12.50 લાખની લૂંટ, ગ્રાહક બની આવેલા ત્રણ શખ્સોએ કરી ચોરી
વાંસદામાં આંગડિયા પેઢીમાં ગ્રાહક બની આવેલા ત્રણ શખ્સોએ ચોરી કરી હતી.
Published : July 21, 2026 at 7:15 AM IST
નવસારી: વાંસદામાં આંગડિયા પેઢીમાં ગ્રાહક બનીને આવેલા ત્રણ શખ્સ ચોરી કરીને ફરાર થઇ ગયા હતા. નવસારી જિલ્લાના વાંસદા તાલુકા મથકે આંગડિયા પેઢીમાં 12.50 લાખની ચોરીની ઘટના બની છે. બનાવની જાણ થતા જ પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને CCTV કેમેરાના આધારે વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી.
વાંસદા આંગડિયા પેઢીમાં ચોરી
બનાવની વિગત જોઇએ તો વાંસદામાં રમેશકુમાર અંબાલાલ આંગડિયા પેઢીમાંથી ત્રણ અજાણ્યા શખ્સોએ ગ્રાહક બની પ્રવેશ કર્યો હતો અને 12.50 લાખની રોકડ રકમની ચોરી કરીને ફરાર થઇ ગયા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં જ વાંસદા ટાઉન પોલીસ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી તાત્કાલિક તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો હતો. પોલીસ પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ, ત્રણેય શખ્સો ગ્રાહક હોવાનું જણાવી આંગડિયા પેઢીમાં પ્રવેશ્યા હતા, તેમણે પૈસા ગણવાના બહાને પેઢીના સંચાલકને વાતોમાં વ્યસ્ત રાખ્યા હતા.
દરમિયાન સંચાલકનું ધ્યાન થોડા સમય માટે બીજી તરફ જતાં જ આરોપીઓએ ટેબલ પર રાખેલા રૂ. 12.50 લાખની રોકડ રકમ નજર ચૂકવી ઉઠાવી લીધી હતી. ચોરીને અંજામ આપ્યા બાદ ત્રણેય શખ્સો સ્થળ પરથી ઝડપથી ફરાર થઈ ગયા હતા. બનાવની જાણ થતાં જ આંગડિયા પેઢીના સંચાલકે વાંસદા ટાઉન પોલીસને જાણ કરી હતી. પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચી તપાસ શરૂ કરી અને પેઢીમાં લાગેલા CCTV કેમેરાના ફૂટેજ કબજે કરી આરોપીઓની ઓળખ મેળવવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ઉપરાંત આસપાસના વિસ્તારોના CCTV ફૂટેજ પણ તપાસવામાં આવી રહ્યા છે.
વાંસદા પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર જયદીપસિંહ ચાવડાએ જણાવ્યું કે, ઘટનાની માહિતી મળતાની સાથે જ પોલીસની ટીમો સક્રિય થઈ ગઈ હતી. આરોપીઓ સફેદ રંગની કારમાં ફરાર થયા હોવાની પ્રાથમિક માહિતીના આધારે તાલુકાની તમામ સરહદો અને મુખ્ય માર્ગો પર નાકાબંધી કરવામાં આવી છે. આરોપીઓને ઝડપી પાડવા માટે પોલીસની પાંચ અલગ-અલગ ટીમો કાર્યરત કરવામાં આવી છે અને સઘન સર્ચ ઓપરેશન ચાલુ છે.
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