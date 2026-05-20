પાલનપુર રેલવે સ્ટેશન પર RPF જવાનની સતર્કતાએ મુસાફરનો જીવ બચાવ્યો, જુઓ દિલધડક CCTV વિડીયો
મુસાફરે ચાલતી ટ્રેનમાંથી ઉતરવાનો પ્રયાસ કર્યો તે દરમિયાન તેનુ સંતુલન બગડ્યું જેથી તે નીચે પટકાયો હતો જેને RPF જવાને સમયસૂચકતા દાખવી બચાવી લીધો હતો
Published : May 20, 2026 at 9:51 PM IST
પાલનપુર: પાલનપુર રેલવે સ્ટેશન ખાતે ફરજ બજાવતા આરપીએફ જવાનની બહાદુરીના સીસીટીવી વિડીયો સામે આવ્યા છે ટ્રેનમાંથી ઉતરતા સમયે પડી ગયેલા મુસાફરનો જીવ આ આરપીએફ જવાને બચાવ્યો છે.
બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાલનપુર રેલવે સ્ટેશન ખાતે એક આરપીએફ જવાને પોતાની ફરજ દરમ્યાન સતર્કતા અને બહાદુરી પૂર્વક એક મુસાફરનો જીવ બચાવ્યો હોવાના સીસીટીવી વિડીયો સામે આવ્યા છે. મુસાફરે ચાલતી ટ્રેનમાંથી ઉતરવાનો પ્રયાસ કર્યો તે દરમિયાન તેનુ સંતુલન બગડ્યું જેથી તે નીચે પટકાયો જોકે આ મુસાફર ટ્રેન નીચે આવી જાય અને દુર્ઘટના સર્જાય તે પહેલા જ પ્લેટફોર્મ ઉપર હાજર આરપીએફ જવાને તેનો જીવ બચાવી લીધો છે.
સિકંદરાબાદ એક્સપ્રેસ ચાલુ ટ્રેનમાંથી ઉતરતા સમયે મુસાફરે પોતાનું સંતુલન ગુમાવ્યું હતું અને જે બાદ તે નીચે પટકાયા બાદ ટ્રેન નીચે આવી જાય તેવી પરિસ્થિતિ ઉભી થઈ હતી જોકે હાજર આરપીએફ જવાન કૈલાશચંદ વર્માએ એક પણ ક્ષણની રાહ જોયા વિના તાત્કાલિક દોડી જઈ મુસાફરને ટ્રેન અને પ્લેટફોર્મ વચ્ચેથી ખેંચીને બહાર કાઢી લેતા મુસાફરનો જીવ બચી ગયો છે.
પાલનપુર રેલવે સ્ટેશન પ્લેટફોર્મ ઉપર હાજર આરપીએફ કોન્સ્ટેબલ કૈલાશચંદ વર્માની બહાદુરી અને સતર્કતાના કારણે એક મુસાફરનો જીવ બચી ગયો છે. બચાવની આ સમગ્ર ઘટના રેલવે સ્ટેશન ખાતે લાગેલા સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ હતી. કોન્સ્ટેબલ દ્વારા પોતાનો જીવ જોખમમાં મુકી અન્ય મુસાફરનો જીવ બચાવવા માટેની દિલધડક કામગીરીની હાજર મુસાફરો અને રેલવે સ્ટાફે બિરદાવી હતી.
નોંધનીય છે કે ક્યારેક ચાલતી ટ્રેનમાંથી ઉતરતા સમયે મુસાફરો ટ્રેન નીચે આવી જતા મોતને ભેટતા હોવાની ઘટનાઓ ઘટતી હોય છે. ત્યારે આ પ્રકારની ઉતાવળ ક્યારેક તમારો જીવ લઈ શકે છે.
