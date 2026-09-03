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જૂનાગઢમાં નીકળતી કૃષ્ણ જન્મોત્સવ શોભાયાત્રાના રૂટમાં કરાયો ફેરફાર, જુઓ સમગ્ર રૂટની માહિતી

70 વર્ષ પછી પ્રથમ વખત શોભાયાત્રા અલગ સ્થળેથી પ્રસ્થાન કરશે.

ફાઈલ તસવીર
ફાઈલ તસવીર (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 3, 2026 at 3:55 PM IST

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જૂનાગઢ: કૃષ્ણ જન્મોત્સવ શોભાયાત્રા પ્રાચીન સમયથી જૂનાગઢ શહેરમાં આઠમના દિવસે કાઢવામાં આવે છે. જેમાં પરંપરાગત રીતે મોટી હવેલીના બાવાશ્રી દ્વારા શોભાયાત્રાને પ્રસ્થાન કરાવવામાં આવે છે. વર્ષોથી ઉપરકોટ નજીક આવેલા રામજી મંદિર મઠ ખાતેથી યાત્રા પ્રસ્થાન કરતી હોય છે. પરંતુ આ વખતે શોભાયાત્રા દેવવાડીથી શરૂ થઈને કાળવા ચોકમાં ગોદડ અખાડાની જગ્યાની સામે વિરામ લેશે. આ વ્યવસ્થા હવે આવનારા વર્ષોમાં પણ આ જ રૂટ પરથી શોભાયાત્રા નીકળશે.

જૂનાગઢમાં નીકળતી કૃષ્ણ જન્મોત્સવ શોભાયાત્રાના રૂટમાં કરાયો ફેરફાર
જૂનાગઢમાં નીકળતી કૃષ્ણ જન્મોત્સવ શોભાયાત્રાના રૂટમાં કરાયો ફેરફાર (ETV Bharat Gujarat)

કૃષ્ણ જન્મોત્સવ શોભા યાત્રાના સ્થળમાં ફેરફાર
પ્રાચીન સમયથી જૂનાગઢમાં કૃષ્ણ જન્મોત્સવ શોભાયાત્રા નીકળતી હોય છે. જેમાં હજારોની સંખ્યામાં જૂનાગઢ વાસીઓ ઉપસ્થિત રહેતા હોય છે. આઠમના દિવસે નીકળનારી આ શોભાયાત્રા સૌરાષ્ટ્રની બીજા નંબરની સૌથી મોટી શોભાયાત્રા હોવાનું પણ માનવામાં આવે છે. પ્રાચીન સમયથી શોભાયાત્રા ઉપરકોટ નજીક આવેલા રામજી મંદિર મઠ ખાતેથી પ્રસ્થાન કરતી હોય છે. પરંતુ આ વખતે પ્રસ્થાનના સ્થળમાં ફેરફાર કરીને દેવવાડી વિસ્તારમાંથી કૃષ્ણ જન્મોત્સવની શોભાયાત્રા નીકળશે. 70 વર્ષ પછી પ્રથમ વખત શોભાયાત્રા અલગ સ્થળેથી પ્રસ્થાન કરશે. જે કાળવા ચોકમાં આવેલા ગોદડ અખાડાની જગ્યા સામે સમાપ્ત થશે. અત્યાર સુધી જવાહર રોડ પર આવેલા સ્વામી મંદિર ચોકમાં શોભાયાત્રા વિરામ લેતી હતી તેમાં પણ હવે ફેરફાર કરાયો છે.

જૂનાગઢમાં નીકળતી કૃષ્ણ જન્મોત્સવ શોભાયાત્રાના રૂટમાં કરાયો ફેરફાર
જૂનાગઢમાં નીકળતી કૃષ્ણ જન્મોત્સવ શોભાયાત્રાના રૂટમાં કરાયો ફેરફાર (ETV Bharat Gujarat)

પાછલા ઘણા વર્ષોથી રામ જન્મોત્સવ અને જન્માષ્ટમીની શોભાયાત્રાનું આયોજન કરનાર હરિ ઓમ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટના અધ્યક્ષ દીપેન્દ્ર યાદવે ETV ભારતને આપેલી એક્સક્લુસિવ ટેલિફોનિક વિગતો અનુસાર, આ વખતે યાત્રાના પ્રસ્થાન સ્થળમાં ફેરફાર કરાયો છે. તેવી જ રીતે શોભાયાત્રાના વિરામ સ્થળમાં પણ ફેરફાર કરાયો છે. દેવવાડીથી શોભાયાત્રા શરૂ થઈને માંડવી ચોક દીવાન ચોક, પંચહાટડી રોડ, કાળવા ચોક, રાણાવાવ ચોક થઈને આ શોભાયાત્રા કાળવા ચોકમાં આવેલા ગોદડ અખાડાની જગ્યા સામે વિરામ લેશે. જ્યાં શોભાયાત્રામાં સામેલ કૃષ્ણ જન્મોત્સવના પ્રસંગોને ઉજાગર કરતા વિવિધ પ્રદર્શનને પણ બિરદાવવામાં આવશે.

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JANMASHTAMI PROCESSION
કૃષ્ણ જન્મોત્સવ શોભાયાત્રા
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