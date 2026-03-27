ETV Bharat / state

નેશનલ હાઇવે પર સળિયા ચોરીનું નેટવર્ક ઝડપાયું, સુરત જિલ્લા LCBએ 54 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો

નેશનલ હાઇવે પર ટ્રકના ડ્રાઇવરોને લાલચ આપી લોખંડના સળિયા ચોરી કરવાનું આંતરરાજ્ય રેકેટ સુરત જિલ્લા LCB અને પેરોલ ફર્લો સ્કવોર્ડે ઝડપી પાડ્યું છે.

નેશનલ હાઇવે પર સળિયા ચોરીનું નેટવર્ક ઝડપાયું
નેશનલ હાઇવે પર સળિયા ચોરીનું નેટવર્ક ઝડપાયું (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 27, 2026 at 7:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: નેશનલ હાઇવે પર ટ્રકના ડ્રાઇવરોને લાલચ આપી લોખંડના સળિયા ચોરી કરવાનું આંતરરાજ્ય રેકેટ સુરત જિલ્લા LCB અને પેરોલ ફર્લો સ્કવોર્ડે ઝડપી પાડ્યું છે. મોટા બોરસરા ગામની સીમમાં દરોડા પાડી પોલીસે કૂલ 54.44 લાખનો મુદ્દામાલ કબ્જે કર્યો છે.

નેશનલ હાઇવે સળિયા ચોરીનું નેટવર્ક ઝડપાયું

પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે, આ સમગ્ર નેટવર્કનો મુખ્ય સૂત્રધાર રઈશ શેખ છે.તે હાઈવે પરથી પસાર થતા સળિયા ભરેલા ટ્રેલરોના ચાલકોને વિશ્વાસમાં લઈ અથવા લાલચ આપી મોટા બોરસરાની ખુલ્લી જગ્યામાં બોલાવતો હતો જ્યાં અંધારામાં સળિયા ઉતારી લેવામાં આવતા હતા. પોલીસે આ ઘટનામાં બે રાજસ્થાની શખ્સોને દબોચી લીધા છે, જ્યારે રઈશ શેખ સહિત ત્રણ શખ્સો હાલ ફરાર છે. પોલીસે સ્થળ પરથી રૂ. 16 લાખની કિંમતના 32 ટન ચોરીના સળિયા, રૂ. 23 લાખના ટ્રેલરમાં ભરેલા સળિયા. (કિંમત રૂ. 15 લાખ) અને ટ્રક ટ્રક મળી કુલ 54.54 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે લેવાયો છે.

નેશનલ હાઇવે પર સળિયા ચોરીનું નેટવર્ક ઝડપાયું (ETV Bharat Gujarat)

કોસંબાના PI રાકેશ મારૂએ જણાવ્યું હતું કે, આ ઘટનામાં મુખ્ય સૂત્રધાર રઈશ શેખ ટ્રક ડ્રાઈવરોને પૈસાની લાલચ આપી નિર્જન સ્થળે સળિયા ઉતરાવતો હતો. આ ચોરીનો માલ સ્થાનિક ભંગારના વેપારીઓ અને સસ્તા લોખંડના ગ્રાહકોને અંધારામાં વેચી દેવામાં આવતો હતો.પોલીસે 54.44 લાખના મુદ્દામાલ સહિત બે શખ્સને ઝડપી લીધા છે જ્યારે મુખ્ય સૂત્રધાર રઇશ શેખ સહિત ત્રણ શખ્સ ફરાર છે જેમને પકડવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે.

સુરત LCBએ બે આરોપીની ધરપકડ કરી છે
સુરત LCBએ બે આરોપીની ધરપકડ કરી છે (ETV Bharat Gujarat)

આ પ્રકારની ચોરી લોજિસ્ટિક્સ અને કન્સ્ટ્રક્શન ક્ષેત્ર માટે મોટું નુકસાન સાબિત થતી હોય છે.સુરત જિલ્લા LCB ટીમે બાતમીના આધારે આ ગેંગનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે. હાલમાં પોલીસ રઈશ શેખ અને સળિયા ખરીદવા આવેલા અજાણ્યા ગ્રાહકની શોધખોળ કરી રહી છે. આ કેસમાં સંડોવાયેલા અન્ય ડ્રાઈવરો સુધી પહોંચવા માટે પણ તપાસ તેજ કરવામાં આવી છે.ઉલ્લેખનીય છેકે સુરત જિલ્લામાં પસાર થતા નેશનલ હાઈવે 48 પર રાત્રિ દરમિયાન સળીયા ચોરી અને કેમિકલ ચોરીનું મોટા પાયે કૌભાડ છે

સુરત જિલ્લા LCBએ 54 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો
સુરત જિલ્લા LCBએ 54 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો (ETV Bharat Gujarat)

TAGGED:

ROD THEFT NETWORK
SURAT LCB POLICE
SALIYA CHORI KAUBHAND
NATIONAL HIGHWAY
ROD THEFT NETWORK SURAT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.