રાજકોટમાં લૂંટ વીથ મર્ડરથી હાહાકાર, ફાયરિંગમાં એકનું મોત, એક કરોડની લૂંટ બાદ પોલીસે કરી શહેરની નાકાબંધી
રાજકોટ શહેરના આજીડેમ વિસ્તારમાં તન્વી ગોલ્ડમાં લૂંટારૂઓએ ફાયરિંગ કરીને લૂંટ ચલાવી છે. ફાયરિંગમાં ઘાયલ લાલજી સરધારાનું મોત નીપજ્યું છે.
Published : October 14, 2026 at 11:54 PM IST
રાજકોટઃ શહેરમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાને પડકારતી ચકચારી ઘટના સામે આવી છે. ફરી એકવાર રાજકોટ શહેરમાં લૂંટની ઘટનાથી હાહાકાર મચી ગયો છે. શહેરના આજીડેમ વિસ્તારમાં આવેલી તન્વી ગોલ્ડમાં ત્રાટકેલા લૂંટારૂઓએ ફાયરિંગ કરીને અંદાજિત એક કરોડથી વધુની લૂંટની ઘટનાને અંજામ આપ્યો છે.
શું હતી સમગ્ર ઘટના?
સાંજના સમયે તન્વી ગોલ્ડના શોરૂમ ખાતે ચાર જેટલા અજાણ્યા શખ્સો ગ્રાહકના સ્વાંગમાં આવ્યા હતા. તેમણે લાલજી સરધારા પર અચાનક ફાયરિંગ કરી દીધું હતું. ફાયરિંગ કરીને ગભરાટ ફેલાવ્યા બાદ લૂંટારુઓએ શોરૂમમાંથી આશરે એક કિલો સોનું અને ત્રણ કિલો ચાંદીના દાગીના લૂંટી લીધા હતા. લૂંટાયેલા મુદ્દામાલની કિંમત અંદાજે એક કરોડ રૂપિયાથી વધની હોવાની પ્રાથમિક માહિતી મળી રહી છે. લૂંટને અંજામ આપ્યા બાદ ચારેય લૂંટારુઓ હથિયારો સાથે ફરાર થઈ ગયા હતા.
ફાયરિંગમાં લાલજી સરધારાનું મોત
આજીડેમ વિસ્તારમાં આવેલી તન્વી ગોલ્ડમાં ત્રાટકેલા લૂંટારૂઓએ ધડાધડ ફાયરિંગ કર્યું હતું. આ ફાયરિંગમાં લાલજી સરધારાને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી. ફાયરિંગમાં ઘાયલ થયેલા લાલજી સરધારાને સારવાર માટે મધુરમ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. ગંભીર રીતે ઘાયલ થયેલા લાલજી સરધારાનું હોસ્પિટલમાં મોત નીપજ્યું છે.
1 કિલો સોનું, 3 કિલો ચાંદી સહિત 1 કરોડની લૂંટ
લૂંટારૂઓએ તન્વી ગોલ્ડમાંથી એક કિલો સોનું અને ત્રણ કિલો ચાંદી સહિત અંદાજિત એક કરોડ રૂપિયાથી વધુની લૂંટ ચલાવી છે. ફરી એકવાર રાજકોટ શહેરમાં એક કરોડ જેટલી મોટી લૂંટની ઘટનાથી પોલીસ એક્શનમાં આવી ગઈ છે અને લૂંટારૂઓને ઝડપી પાડવા તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે.
પોલીસે કરી રાજકોટ શહેરની નાકાબંધી
શહેરમાં એક કરોડની લૂંટની ઘટના બાદ રાજકોટ શહેર પોલીસ એક્શનમાં આવી ગઈ છે. લૂંટની ઘટનાની જાણ થતા જ રાજકોટ પોલીસ કમિશનર, JCP અને DCP સહિતનો પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો. પોલીસે CCTV ફૂટેજની મદદથી લૂંટારૂઓને ઝડપી પાડવા માટે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. સાથે જ લૂંટારૂઓ શહેરની બહાર ન ભાગી જાય તે માટે સમગ્ર શહેરની નાકાબંધી કરી દેવામાં આવી છે.
પોલીસ કમિશનરે સમગ્ર શહેર અને શહેર બહાર જતા તમામ મુખ્ય માર્ગો પર સઘન વાહન ચેકિંગ શરૂ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. આ ઉપરાંત જિલ્લા પોલીસને પણ આ લૂંટ અંગે જાણ કરીને સતર્ક રહેવા સૂચના આપવામાં આવી છે. હાલ પોલીસની ક્રાઈમ બ્રાન્ચ, SOG સહિતની અલગ-અલગ 5 ટીમો આરોપીઓને પકડવા માટે કામે લાગી છે અને સમગ્ર વિસ્તારના CCTV ફૂટેજની ઝીણવટભરી તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
રાજકોટ ગોલ્ડ ડીલર એસોસિયેશનનું બંધનું એલાન
રાજકોટ શહેરમાં લૂંટની વધી રહેલી ઘટનાઓથી જ્વેલર્સ આલમમાં ફફડાટનો માહોલ છવાયો છે. આજીડેમ વિસ્તારમાં થયેલી લૂંટની ઘટનાને પગલે રાજકોટ ગોલ્ડ ડીલર એસોસિયેશને બંધનું એલાન આપ્યું છે. એક દિવસનું બંધ પાળીને તમામ જ્વેલર્સ પોતાની દુકાન બંધ રાખશે અને મૃતક લાલજી સરધારાને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરશે.
નાયબ મુખ્યમંત્રી અને ગૃહ રાજ્ય મંત્રી હર્ષ સંઘવીની રાજકોટ જિલ્લાની મુલાકાતની પૂર્વ સંધ્યાએ રાજકોટ શહેરમાં લૂંટની ઘટનાથી ચકચાર મચી ગઈ છે. હાલ રાજકોટ શહેર પોલીસે લૂંટારૂઓને ઝડપી પાડવા માટે કવાયત તેજ કરી છે. CCTV અને ટેક્નિકલ સર્વેલન્સ તથા હ્યુમન સર્વેલન્સની મદદથી રાજકોટ પોલીસ લૂંટારૂઓને દબોચવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.
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