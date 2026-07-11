ETV Bharat / state

મોરબી જિલ્લામાં ટ્રાન્સમિશન લાઇન-ટાવરના વળતર માટે ‘માર્કેટ રેટ કમિટી’ની રચના માટે રોડમેપ તૈયાર

જિલ્લા કલેક્ટર સ્વપ્નિલ ખરેની અધ્યક્ષતામાં ટ્રાન્સમિશન સર્વિસ પ્રોવાઇડર્સના પ્રતિનિધિઓ સાથે બેઠક યોજીને ‘માર્કેટ રેટ કમિટી’ (MRC)ની રચના માટે રોડમેપ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે.

મોરબી જિલ્લામાં ટ્રાન્સમિશન લાઇન-ટાવરના વળતર માટે ‘માર્કેટ રેટ કમિટી’ની રચના માટે રોડમેપ તૈયાર
મોરબી જિલ્લામાં ટ્રાન્સમિશન લાઇન-ટાવરના વળતર માટે ‘માર્કેટ રેટ કમિટી’ની રચના માટે રોડમેપ તૈયાર (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 11, 2026 at 8:45 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

મોરબી: મોરબી જિલ્લામાંથી પસાર થતી વિવિધ વીજ લાઇનોના કારણે અસરગ્રસ્ત ખેડૂતોના હિતોનું રક્ષણ કરવા અને તેમને જમીનનું યોગ્ય વળતર અપાવવા માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા લાવવામાં આવેલા નવા ઠરાવ અન્વયે મોરબી જિલ્લા વહીવટી તંત્રે હકારાત્મક અભિગમ અપનાવ્યો છે.

જિલ્લા કલેક્ટર સ્વપ્નિલ ખરેની અધ્યક્ષતામાં ટ્રાન્સમિશન સર્વિસ પ્રોવાઇડર્સના પ્રતિનિધિઓ સાથે બેઠક યોજીને ‘માર્કેટ રેટ કમિટી’ (MRC)ની રચના માટે રોડમેપ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે.

આ બેઠકમાં રાજ્ય સરકારના ઊર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગ દ્વારા તા. ૦૪/૦૭/૨૦૨૬ના રોજ જારી કરવામાં આવેલા નવા ઠરાવ અન્વયે મોરબી જિલ્લામાં માર્કેટ રેટ કમિટીની રચના કરવાની પ્રક્રિયા અંગે વિસ્તૃત ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. ટ્રાન્સમિશન સર્વિસ પ્રોવાઇડર કંપનીઓના પ્રતિનિધિઓને સરકારના નવા નીતિ-નિયમો વિશે વિગતવાર જાણકારી આપવામાં આવી અને વહેલી તકે પારદર્શક રીતે પ્રક્રિયા શરૂ કરવા સર્વાનુમતે સમજૂતી સાધવામાં આવી. આગામી દિવસોમાં ખેડૂતોના પ્રતિનિધિઓને પણ આ કમિટીમાં સામેલ કરવામાં આવશે.

જિલ્લા કલેક્ટરની સીધી દેખરેખ હેઠળ કાર્ય કરનારી ‘માર્કેટ રેટ કમિટી’માં જમીન માલિકોના પ્રતિનિધિઓ તેમજ ટ્રાન્સમિશન સર્વિસ પ્રોવાઇડર કંપનીઓના સભ્યોનો સમાવેશ કરવામાં આવશે. આ કમિટી અસરગ્રસ્ત જમીનોના બજારભાવ નક્કી કરવા અને વળતર સંબંધિત તમામ મુદ્દાઓનું ન્યાયિક અને સુવિચારિત નિરાકરણ લાવવાની જવાબદારી ઉપાડશે.

વહીવટી તંત્રે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, જમીન મૂલ્યાંકનની આખી પ્રક્રિયામાં ખેડૂતોને કોઈ આર્થિક નુકસાન ન થાય અને તેમના હિતોને સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, મોરબી જિલ્લામાં અદાણી, રિલાયન્સ, પાવરગ્રીડ HVDC સહિતની વિવિધ કંપનીઓની અલગ-अલગ વોલ્ટેજ ક્ષમતાની વીજલાઇનો પસાર થઈ રહી છે, જેના કારણે આ કમિટી મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે.

બેઠકમાં ઉપસ્થિત અધિકારીઓ:

જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક મુકેશ પટેલ, નિવાસી અધિક કલેક્ટર એસ.જે. ખાચર, મોરબી પ્રાંત અધિકારી પ્રવિણસિંહ જૈતાવત, હળવદ પ્રાંત અધિકારી ધાર્મિક ડોબરીયા તેમજ સંબંધિત વિભાગના અધિકારીઓ અને વિવિધ ટ્રાન્સમિશન સર્વિસ પ્રોવાઇડર કંપનીઓના ટેકનિકલ પ્રતિનિધિઓ.

TAGGED:

SET UP MARKET RATE COMMITTEE
TRANSMISSION LINE
TOWER COMPENSATION IN MORBI
MORBI
MARKET RATE COMMITTEE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.