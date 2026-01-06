‘માર્ગ સુરક્ષા માસ’ની ઉજવણી, સુરેન્દ્રનગરમાં લાઇસન્સ વગર મોપેડ લઈ શાળાએ આવતા વિદ્યાર્થીઓ ઉપર કાર્યવાહી કરવા આદેશ
Published : January 6, 2026 at 8:25 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: હાલ સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં ‘માર્ગ સુરક્ષા માસ’ની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે જેમાં ખાસ કરીને હાઇવે ઉપર સર્જાતા અકસ્માતો અટકે અને વાહન ચલાવતા વાહન ચાલકોમાં અવરનેસ આવે, અકસ્માતોની સંખ્યામાં ઘટાડો થાય, તે પ્રકારના આશ્રય સાથે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં માર્ગ સલામતી માસનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે.
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા ટ્રાફિક પોલીસ તેમજ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા RTO વિભાગ અને શિક્ષણ વિભાગ માર્ગ સુરક્ષા માસમાં જોડાયું છે. અકસ્માતોની સંખ્યામાં ઘટાડો થાય અને અકસ્માતોમાં જે વાહન ચાલકોના જીવ જઈ રહ્યા છે તેનો દર નીચે આવે તે પ્રકારના પ્રયાસો શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. જે અંતર્ગત શહેરી વિસ્તારોમાં રેલી યોજી અને વિવિધ પ્રકારના જાગૃતિ અંગેના કાર્યક્રમો યોજવામાં આવી રહ્યા છે.
વિદ્યાર્થીઓ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ વગર મોપેડ અથવા અન્ય વાહનો લઈ શાળાએ આવે તો શાળા સંચાલકો દ્વારા વિદ્યાર્થી ઉપર કાર્યવાહી
સુરેન્દ્રનગર ટ્રાફિક પોલીસ આરટીઓ અને શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા માર્ગ સલામતી દાખવવા માટેની જાગૃતતા આવે તે માટે શાળા કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા બાળકો સાથે સેમિનાર કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યું હતું. આ સેમિનારમાં સુરેન્દ્રનગર શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા મહત્વનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. ખાસ કરી શહેરમાં પ્રાથમિક શાળામાં અભ્યાસ કરતા બાળકો હોય છે તે પોતે મોપેડ સહિતના અન્ય વાહનો લઇ અને શાળાએ શિક્ષણ કાર્ય માટે આવતા હોય છે ત્યારે કેટલાક બાળકો અકસ્માત સર્જી પોતાની અને અન્ય લોકોની જિંદગી જોખમમાં મૂકતા હોય છે. હવે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે કે, સરકાર દ્વારા આપવામાં આવતું ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ હોય તો જ વિદ્યાર્થીઓએ શાળાએ મોપેડ અથવા અન્ય વાહન લઈને આવું અને તમામ પ્રકારના ટ્રાફિક નિયમોનું પાલન કરવું. જો વિદ્યાર્થીઓ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ વગર મોપેડ અથવા અન્ય વાહનો લઈ શાળાએ આવે તો શાળા સંચાલકો દ્વારા વિદ્યાર્થી ઉપર કાર્યવાહી કરવામાં આવે તે પ્રકારના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે. જો શાળા સંચાલકો વિદ્યાર્થીઓ પર કાર્યવાહી નહીં કરે તો શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા સંચાલકોને દંડ ફટકારવામાં આવશે અને કાયદેસરની કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવશે તેવો નિર્ણય શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા માર્ગ સલામતી માસ દરમિયાન કરવામાં આવ્યો છે.
ગુજરાત રાજ્યમાં 1 કરોડ 72 લાખ લોકોના અલગ-અલગ માર્ગ અકસ્માતને લઈ મોત નિપજ્યા છે. અગાઉ દિવસોમાં અકસ્માતના કારણે થતા મૃત્યુનો દર નીચો આવે અને વાહનચાલકો સલામતી સાથે ટ્રાફિક નિયમનનું પાલન કરી અને વાહન ચલાવે તે પ્રકારની તકેદારી રાખવા પણ જરૂરી સૂચનો આપવામાં આવ્યા છે.
