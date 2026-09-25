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વડોદરામાં માર્ગ સલામતી માટે જાગૃતિ રેલી, હેલ્મેટ-સીટબેલ્ટ સહિત ટ્રાફિક નિયમોના પાલન માટે અપીલ

વડોદરામાં માર્ગ સલામતીને લઇને નાગરિકોમાં જાગૃતિ ફેલાવવા માટે જાગૃતિ રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

વડોદરામાં માર્ગ સલામતી માટે જાગૃતિ રેલી
વડોદરામાં માર્ગ સલામતી માટે જાગૃતિ રેલી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 25, 2026 at 7:30 AM IST

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વડોદરા: વડોદરામાં માર્ગ સલામતીને લઇને નાગરિકોમાં જાગૃતિ ફેલાવવા માટે જાગૃતિ રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પોલીસ ભવન ખાતે પોલીસ કમિશનરની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલી આ રેલીમાં ડેપ્યુટી મેયર આદિત્ય પટેલ સહિતના અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. રેલી દરમિયાન વાહનચાલકોને ટ્રાફિક નિયમોનું પાલન કરવા અને હેલ્મેટ તથા સીટબેલ્ટનો ફરજિયાત ઉપયોગ કરવા અપીલ કરવામાં આવી હતી.

વડોદરા શહેરમાં માર્ગ સલામતી અને ટ્રાફિક નિયમોના પાલન અંગે નાગરિકોમાં જાગૃતિ વધારવાના હેતુથી માર્ગ સલામતી જાગૃતિ રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પોલીસ ભવન ખાતે પોલીસ કમિશનરની અધ્યક્ષતામાં આ રેલી યોજાઈ હતી. રેલીમાં ડેપ્યુટી મેયર આદિત્ય પટેલ સહિત પોલીસ અને વિવિધ વિભાગોના અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. માર્ગ સલામતીને લઈને લોકોમાં નિયમો અંગે વધુ જાગૃતિ આવે અને વાહનચાલકો ટ્રાફિકના નિયમોનું જવાબદારીપૂર્વક પાલન કરે તે માટે રેલી મારફતે સંદેશ આપવામાં આવ્યો હતો.

વડોદરામાં માર્ગ સલામતી માટે જાગૃતિ રેલી (ETV Bharat Gujarat)

ટ્રાફિક નિયમોનું પાલન કરવા અપીલ

જાગૃતિ રેલી દરમિયાન વાહનચાલકોને રસ્તા પર વાહન ચલાવતી વખતે ટ્રાફિક નિયમોનું પાલન કરવા અપીલ કરવામાં આવી હતી. ખાસ કરીને વાહન ચલાવતી વખતે હેલ્મેટ અને સીટબેલ્ટના ઉપયોગ અંગે નાગરિકોને જાગૃત કરવામાં આવ્યા હતા. બે પૈડાંના વાહનચાલકો માટે હેલ્મેટનો ઉપયોગ અને કાર સહિતના ચાર પૈડાંના વાહનોમાં સીટબેલ્ટનો ઉપયોગ માર્ગ સલામતીના મહત્વના પાસાં તરીકે સમજાવવામાં આવ્યો હતો. નાગરિકોને પોતાના તેમજ અન્ય લોકોના જીવનની સલામતીને ધ્યાનમાં રાખીને ટ્રાફિક નિયમોનું પાલન કરવા અપીલ કરવામાં આવી હતી.

માર્ગ સલામતી માટે માત્ર પોલીસ તંત્રના પ્રયાસો પૂરતા નથી, પરંતુ સરકારી વિભાગો, વિવિધ એજન્સીઓ અને NGO સહિતના સંગઠનોના સંકલિત પ્રયાસો પણ જરૂરી છે. આ જ દિશામાં વિવિધ વિભાગો અને સંસ્થાઓના સંકલન સાથે માર્ગ સલામતી અંગે જાગૃતિ ફેલાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. રેલી દરમિયાન લોકોને માર્ગ પર જવાબદારીપૂર્વક વાહન ચલાવવા અને ટ્રાફિક નિયમોને પોતાની દૈનિક આદતનો ભાગ બનાવવા અંગે સંદેશ આપવામાં આવ્યો હતો.

વડોદરા શહેરમાં રસ્તા પર વાહનચાલકો અને અન્ય નાગરિકોની સુરક્ષા માટે ટ્રાફિક નિયમોનું પાલન મહત્વનું છે. વાહન ચલાવતી વખતે હેલ્મેટ અને સીટબેલ્ટનો ઉપયોગ, ટ્રાફિક વ્યવસ્થાના નિયમોનું પાલન અને માર્ગ પર સાવચેતી રાખવા અંગે જાગૃતિ ફેલાવવામાં આવી હતી. રેલીના માધ્યમથી નાગરિકોને માર્ગ સલામતીને ગંભીરતાથી લેવા અને પોતાની સાથે અન્ય લોકોની સુરક્ષાનું પણ ધ્યાન રાખવા માટે અપીલ કરવામાં આવી હતી.

આ જાગૃતિ રેલીમાં ઉપસ્થિત અધિકારીઓ અને સંબંધિત સંસ્થાઓ દ્વારા સુરક્ષિત માર્ગ વ્યવસ્થા માટે સંકલિત પ્રયાસોનો સંદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. નાગરિકો પણ ટ્રાફિક નિયમોનું પાલન કરે અને માર્ગ સલામતી માટે પોતાની જવાબદારી સમજે તે માટે અપીલ કરવામાં આવી હતી. માર્ગ પર નિયમોનું પાલન અને સાવચેતી રાખવાથી સુરક્ષિત ટ્રાફિક વ્યવસ્થા માટે નાગરિકોની ભાગીદારી મહત્વપૂર્ણ બની શકે છે.

વડોદરા પોલીસ કમિશનર નરસિંહા કોમારે જણાવ્યું હતું કે, સંકલ્પ અભિયાન હેઠળ માર્ગ સુરક્ષા અને જનજાગૃતિ માટે મોટરસાઇકલ રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં પોલીસ, આરટીઓ, વીએમસી અને અન્ય સંબંધિત વિભાગો માર્ગોને સુરક્ષિત બનાવવા સંકલ્પબદ્ધ બન્યા છે. તેમણે વાહનચાલકોને ટ્રાફિક નિયમોનું ચુસ્ત પાલન કરી પોતાની અને અન્ય નાગરિકોની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા અપીલ કરી હતી. જો તંત્ર અને નાગરિકો સાથે મળીને કાર્ય કરશે, તો અકસ્માતો તેમજ તેમાં થતા મૃત્યુ અને ઇજાના કિસ્સાઓમાં મોટો ઘટાડો થશે અને વડોદરા માર્ગ સુરક્ષા બાબતે એક આદર્શ શહેર બનશે.

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