જૂનાગઢનું 'કામઢું તંત્ર'! 6 મહિના પહેલા બનેલા રોડ પર ફરી રોડ બનાવ્યો, સ્થાનિકોમાં નારાજગી

જૂનાગઢના નેહરુ પાર્ક વિસ્તારમાં આજથી 6 મહિના પૂર્વે બનેલા રોડ પર તંત્ર દ્વારા ફરી રોડ બનાવાતા લોકોમાં તંત્રની કામગીરી પ્રત્યે નારાજગી જોવા મળી રહી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 7, 2026 at 4:20 PM IST

જૂનાગઢ: જૂનાગઢના નહેરુ પાર્ક વિસ્તારમાં અમૃત પેલેસ એપાર્ટમેન્ટ થી ઝાંઝરડા રોડ તરફ જવાના માર્ગ પર છ મહિના પૂર્વે બનેલા રોડ પર આજે ફરીથી રોડ બનાવવામાં આવતા સ્થાનિકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.

છ મહિના પૂર્વે રોડ બનાવતી વખતે કોઈ પણ પ્રકારની તકેદારી ન રાખતા આ વિસ્તારના આંતરિક માર્ગોમાં ગટર અને વરસાદી પાણીનો ભરાવો થતા અંતે ચોમાસા પહેલા કોન્ટ્રાક્ટરે ફરીથી રોડ પર રોડ બનાવવાનું કામ શરૂ કર્યું છે, જેને લઈને આ વિસ્તારમાં રહેતા લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.

6 મહિના પહેલા બનેલા રોડ પર ફરી રોડ બનાવ્યો, સ્થાનિકોમાં નારાજગી (Etv Bharat Gujarat)

રોડ પર રોડ

જુનાગઢ એસટી ડેપોના પાછળના વિસ્તાર એવા નેહરુનગર રોડ પર અમૃત પેલેસ એપાર્ટમેન્ટ થઈ ઝાંઝરડા રોડ તરફ જવાના માર્ગ પર આજથી છ મહિના પૂર્વે નવો રોડ બનાવવામાં આવ્યો હતો. પહેલા રોડ બનાવતી વખતે કોન્ટ્રાક્ટર અને એન્જિનિયરોની ગફલતના કારણે આ માર્ગ જમીનના લેવલ કરતાં નીચો બનતા ત્યાં વરસાદી અને ગટરનું પાણી સતત ભરાયેલું રહેતું હતું. જેને કારણે આ વિસ્તારના લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળતો હતો, અને કોન્ટ્રાક્ટરની આ ભૂલને કારણે સ્થાનિક લોકોની મુશ્કેલીને ધ્યાને રાખીને ફરી એક વખત કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા રોડની ઉપર નવો રોડ બનાવવાનું કામ આજ સવાર થી શરૂ થયું છે. જેને કારણે પણ હવે સ્થાનિકોમાં વધારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. સિમેન્ટના એક રોડ ઉપર બીજો સિમેન્ટનો રોડ કઈ રીતે ટકશે તેને લઈને પણ સ્થાનિકો સવાલો ઊભા કરી રહ્યા છે.

કોન્ટ્રાક્ટર અને એન્જિનિયરોની ગફલતના કારણે આ માર્ગ જમીનના લેવલ કરતાં નીચો બન્યો હોવાનો આરોપ
કોન્ટ્રાક્ટર અને એન્જિનિયરોની ગફલતના કારણે આ માર્ગ જમીનના લેવલ કરતાં નીચો બન્યો હોવાનો આરોપ (Etv Bharat Gujarat)

ચોમાસા દરમિયાન સૌથી મહત્વનો માર્ગ

ચોમાસાના સમય દરમિયાન ઝાંઝરડા રોડ પર આવેલું બેઠું ગરનાળુ વરસાદી પાણીમાં ભરાઈ જાય છે, જેને કારણે ઝાંઝરડા રોડથી જુનાગઢ શહેર અને જુનાગઢ શહેરથી ઝાંઝરડા રોડ તરફ જવા માટે આ રોડ સૌથી મહત્વનો રોડ છે. વધુમાં આ રોડ પર જ ખાનગી શાળા પણ આવેલી છે. જેથી વેકેશનના સમયને બાદ કરતા વિદ્યાર્થીઓની અને સ્કૂલ વાહનોની અવરજવર પણ ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં રહેતી હોય છે. જેને લઈને આ રોડ બનાવતા પૂર્વે કોઈ પણ પ્રકારની તકેદારી રાખવામાં આવી ન હતી. જેથી આજે નવા બનેલા રોડ પર ફરી એક વખત નવો રોડ બનાવવાની સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે, જે જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને કોન્ટ્રાક્ટરો માટે હાસ્યાસ્પદ સ્થિતિનું નિર્માણ પણ કરી રહ્યું છે.

રોડ પર તંત્ર દ્વારા ફરી રોડ બનાવાતા લોકોમાં તંત્રની કામગીરી પ્રત્યે નારાજગી
રોડ પર તંત્ર દ્વારા ફરી રોડ બનાવાતા લોકોમાં તંત્રની કામગીરી પ્રત્યે નારાજગી (Etv Bharat Gujarat)

આજથી છ મહિના પૂર્વે જ્યારે આ રોડ બનાવવામાં આવ્યો ત્યારે કોન્ટ્રાક્ટર અને એન્જિનિયરો દ્વારા લેવલનું કોઈ પણ પ્રકારનું કામ થયું નહીં. માત્ર સિમેન્ટની પટ્ટી બનાવી દીધી જેથી ચોમાસામાં વરસાદી પાણીનો ભરાવો થયો કોન્ટ્રાક્ટર અને એન્જિનિયરની આ ભૂલને કારણે અમારા વિસ્તારને ચાર મહિનાથી વરસાદી પાણી અને ગટરના પાણીની સમસ્યાથી ખૂબ જ મુશ્કેલી થઈ રહી છે. - વજુભાઈ પટેલ, સ્થાનિક

રોડ પર રોડ બનાવાતા સ્થાનિકોમાં તંત્રની કામગીરી પ્રત્યે નારાજગી
રોડ પર રોડ બનાવાતા સ્થાનિકોમાં તંત્રની કામગીરી પ્રત્યે નારાજગી (Etv Bharat Gujarat)

જુનાગઢ કોર્પોરેશનના જ આ વિસ્તારના નિરીક્ષક તરીકે કામ કરી રહેલા જયેશભાઈ દોશી સમગ્ર રોડ કોન્ટ્રાક્ટર પોતાના ખર્ચે નવો બનાવી રહ્યો છે, જેની પાછળ જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને કોઈ પણ પ્રકારનો ખર્ચ થનાર નથી, પરંતુ જે તે સમયે કામ કરતી વખતે લેવલ ન રહેતા રોડનું અન્ય રોડની સરખામણી લેવલ ન જળવાતા અહીં પાણી ભરાતું હતું.

નહેરુ પાર્ક વિસ્તારમાં થોડા મહિના પહેલા બનેલા રોડ પર રોડ બનાવાયો
નહેરુ પાર્ક વિસ્તારમાં થોડા મહિના પહેલા બનેલા રોડ પર રોડ બનાવાયો (Etv Bharat Gujarat)

જે પ્રકારે કોર્પોરેશને સિમેન્ટના રોડ બનાવ્યા છે, તેમાં લેવલનું કોઈ પણ પ્રકારે ધ્યાન રાખ્યું નથી, જેથી આ સમસ્યા ઊભી થાય છે, તો આજ વિસ્તારમાં ભાડે રહેતા ધર્મેન્દ્રભાઈ ચાવડાએ પણ એવી વ્યથા ઠાલવી હતી કે તેમના ભાડાના મકાનમાં ભુગર્ભ ગટરનું કનેક્શન આપવાનું સ્થાનિક કોન્ટ્રાક્ટરો ભૂલી ગયા. હવે તેમના ભાડાના મકાન પાસેથી કોંક્રીટનો પાકો રોડ બની ગયો, હવે જો તેમને ભુગર્ભ ગટરનું કનેક્શન આપવામાં આવે તો નવા બનેલા રોડને તોડવો પડે, આવી બેદરકારી કોર્પોરેશન અને કોન્ટ્રાક્ટરો રાખી રહ્યા છે. - રામભાઈ મોવલીયા, સ્થાનિક

કોન્ટ્રાક્ટરે ફરીથી રોડ પર રોડ બનાવવાનું કામ શરૂ કર્યું
કોન્ટ્રાક્ટરે ફરીથી રોડ પર રોડ બનાવવાનું કામ શરૂ કર્યું (Etv Bharat Gujarat)

અમારે પાછલા ચાર મહિનાથી વગર વરસાદે અને માવઠાના સમયમાં રોડ પર ઘૂંટણસમા પાણીમાં થી પસાર થવું પડ્યું હતું. આ સમસ્યા કોન્ટ્રાક્ટરની બેદરકારી અને એન્જિનિયરોની નિષ્કાળજીને કારણે ઉભી થઈ છે, હવે જ્યારે રોડની માથે નવો સિમેન્ટનો રોડ થઈ રહ્યો છે, તે કેવો બનશે અને સમસ્યા વધશે કે ઘટશે તે વરસાદ પડે અથવા તો ગટરનું પાણી રોડ ઉપર આવે ત્યારબાદ ખબર પડે. - અશ્વિનભાઈ, સ્થાનિક

સ્થાનિક કોર્પોરેટરે આપી વિગતો

આ વિસ્તારના સ્થાનિક કોર્પોરેટર વર્ષાબેન દોષીએ ઈટીવી ભારત સાથે કરેલી ટેલીફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, ''કોન્ટ્રાક્ટરની ભૂલને કારણે રોડના લેવલ કરવામાં ગફલત રહી ગઈ, જેને કારણે આ વિસ્તારમાં પાણી ભરાતું હતું. લોકોની આ સમસ્યા હતી તે સ્વયમ તેમણે જોઈ છે લોકોની અનેકવારની ફરિયાદને કારણે કોન્ટ્રાક્ટરની આ ભૂલ સામે આવતા કોર્પોરેશનને કોન્ટ્રાક્ટર પાસે આ જ માર્ગ પર તેની ભૂલ સુધારીને ફરીથી લેવલવાળો રોડ બનાવવામાં આવે તે પ્રકારની ડિમાન્ડ રજૂ કરી હતી, જેને કારણે કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા આજ સવારથી જ આ માર્ગ પર લેવલ સાથે રોડની ઉપર નવો રોડ બનાવવાનું કામ શરૂ થઈ ગયું છે''.

