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જૂનાગઢનો ભવનાથ સાથે જોડતો માર્ગ છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી બિસ્માર હાલતમાં, 'ડિસ્કો' રસ્તાથી સ્થાનિકોના હાલ બેહાલ

જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની નવા માર્ગો બનાવવાને લઈને ઉદાસીન નીતિનો ભોગ વોર્ડ નંબર 9 ના લોકો બની રહ્યા છે.

જૂનાગઢનો ભવનાથ સાથે જોડતો માર્ગ છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી બિસ્માર હાલતમાં
જૂનાગઢનો ભવનાથ સાથે જોડતો માર્ગ છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી બિસ્માર હાલતમાં (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 19, 2026 at 10:36 PM IST

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જુનાગઢ: જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની નવા માર્ગો બનાવવાને લઈને ઉદાસીન નીતિનો ભોગ વોર્ડ નંબર 9 ના લોકો બની રહ્યા છે. ન માત્ર સ્થાનિક લોકો જ પરંતુ દેશ અને વિદેશમાંથી આવતા પ્રવાસીઓ પણ અતિ ખરાબ માર્ગને કારણે મુશ્કેલીમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. નાના વાહનચાલકોને ઓટો રીક્ષા સહિત કાર લઈને આ રોડ પરથી નીકળવું ખૂબ મુશ્કેલ છે. માર્ગ નવો બનાવવાની લઈને જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા તુરંત કોઈ કામગીરી થાય તેવી માંગ સ્થાનિક લોકો અને વાહન ચાલકો કરી રહ્યા છે.

પાછલા ત્રણ વર્ષથી એક માર્ગ આજે પણ અધૂરો
જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની અણઘણ નીતિ કહો કે માર્ગો ન બનાવવાની લઈને અણ આવડત કહો તમે જે કંઈ પણ માનો તે પરંતુ પાછલા ત્રણ વર્ષથી ગોધાવાવની પાટીથી ભવનાથ જવા સુધીનો માર્ગ એકદમ ખખડધજ હાલતમાં જોવા મળી રહ્યો છે. અહીં સ્થાનિક લોકો નાના નાના વ્યાપારિક સંકુલો અને સૌથી મહત્વના એવા સમગ્ર દેશમાંથી આવતા પ્રવાસીઓ આ માર્ગનો ઉપયોગ કરીને ઉપરકોટ અને ભવનાથ તેમજ રાજકોટ કે સોમનાથ તરફ જતા હોય છે. ત્યારે ખૂબ જ મહત્વનો આ આંતરિક માર્ગ જે વોર્ડ નંબર 09માં આવે છે. તે આજે પાછલા ત્રણ વર્ષથી કોઈ કારણોસર નવો બનતો નથી. જેને કારણે લોકોને અને વાહનચાલકોને પારાવાર મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ત્યારે આ વિસ્તારના સ્થાનિક લોકો અને વાહન ચાલકોએ તુરંત માર્ગનું નવીનીકરણ થાય તેવી માંગ કરી છે.

જૂનાગઢનો ભવનાથ સાથે જોડતો માર્ગ છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી બિસ્માર હાલતમાં (ETV Bharat Gujarat)

સ્થાનિક કોર્પોરેટર અને ડે મેયરે આપ્યુ નિવેદન
આ વિસ્તારના સ્થાનિક કોર્પોરેટર અને વર્તમાન જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ડે. મેયર આકાશ કટારાએ ETV ભારત સાથે કરેલી એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, કાળવા ચોકથી લઈને ગિરનાર દરવાજા સુધીનો એક સળંગ માર્ગ કોર્પોરેશન દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં પહેલા તબક્કામાં કાળવા ચોકથી લઈને ગોધાવાવની પાટી સુધીનો માર્ગ અડધો બની ચૂક્યો છે. અડધો આગામી દિવસમાં બનશે ત્યારે ગોધાવાવની પાટીથી ગિરનાર દરવાજા સુધીનો જે બાકી રહેતો અડધો માર્ગ આ કામ પૂરું થયા બાદ શરૂ થશે. આ માર્ગમાં આવતા ભૂગર્ભ ગટર પીવાના પાણીની લાઈન અને રાંધણ ગેસની પાઇપ લાઇન જેવા કામો પૂર્ણ થયા બાદ યુદ્ધના ધોરણે આ માર્ગના નવીનીકરણનું કામ પણ કોર્પોરેશન દ્વારા શરૂ કરી દેવામાં આવશે.

જૂનાગઢનો ભવનાથ સાથે જોડતો માર્ગ છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી બિસ્માર હાલતમાં
જૂનાગઢનો ભવનાથ સાથે જોડતો માર્ગ છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી બિસ્માર હાલતમાં (ETV Bharat Gujarat)

સ્થાનિક લોકો અને વાહન ચાલકોએ વ્યક્ત કર્યો વસવસો
વોર્ડ નંબર 09માં રહેતા સ્થાનિક લોકો વાહનચાલકોએ પાછલા ત્રણ વર્ષથી પડી રહેલી પારાવાર મુશ્કેલીને કારણે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સામે વસવસો વ્યક્ત કર્યો હતો અને લાભુબેન પંડ્યાએ ETV ભારત સાથે કરેલી એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, પાછલા ત્રણ વર્ષથી આ રોડ કોઈ કારણોસર બનતો નથી. ખાડા પડે તેમા માટી નાખી અને પુરવામાં આવે ફરીથી ખાડા પડે અને ફરીથી આ જ પ્રકારે માટી નાખીને પુરવાનું કામ કરે છે. પરંતુ ત્રણ વર્ષથી નવો માર્ગ બનાવવા કોઈ જાગતુ નથી. ચોમાસામાં મહિલાઓ, બાળકો અને ખાસ કરીને તેમના જેવા વૃદ્ધ મહિલાઓને આ વિસ્તારમાંથી પસાર થવું ખૂબ મુશ્કેલ બને છે.

તો ભવનાથમાં રિક્ષાનો વ્યવસાય કરતા રાજુભાઈ રીક્ષા ચાલકે પણ ખરાબ માર્ગને લઈને પોતાનો પ્રતિભાવ આપતા જણાવ્યું હતું કે, અતિ ખરાબ માર્ગ હોવાને કારણે ભાડું મળતું નથી. જે મળે છે તે આ માર્ગ પરથી પેસેન્જરને લઈને ભવનાથ સુધી જવામાં રીક્ષામાં પાછલા વર્ષોની સરખામણીએ અનેક ગણો ખર્ચ વધી ગયો છે. જેથી કમાણીની સામે ખરાબ માર્ગોને કારણે રિક્ષામાં રીપેરીંગ નું કામ પણ ખૂબ વધી જાય છે. જેથી તેઓ પણ આ માર્ગ પરથી આવવાનું અને પ્રવાસીઓને લઈને મૂકવાનું કામ પણ કરવાનું ઓછું કરી દીધું છે.

તો અન્ય એક સ્થાનિક બટુકભાઈએ પણ જણાવ્યું હતું કે, જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના સ્થાનિક સત્તાધીશો, જિલ્લા વહીવટી તંત્ર, કમિશનર કોઈ પણ રાજકીય પાર્ટી સામાન્ય લોકો અને બહારથી આવતા પ્રવાસીઓને કંઈ ગણતા જ નથી. જાડી ચામડીના સત્તાધિશો આ માર્ગ બનાવવાને લઈને જરાય ઉત્સુક નથી જેથી પાછલા ત્રણ વર્ષથી આની આ સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે.

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TAGGED:

JUANAGADH ROAD ISSUE
JUNAGADH TO BHAVNAGARH ROAD
જુનાગઢથી ભવનાથ રોડ ખખડધ્વજ
JUNAGADH ROAD PROBLEMS
JUNAGADH ROAD PROBLEMS

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