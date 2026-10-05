પાલનપુરમાં ખેડૂતોની મહારેલી બાદ ચક્કાજામ, ઠેર ઠેર ટ્રાફિક જામની સ્થિતિ; અંતે કલેક્ટરે આવેદન સ્વીકાર્યું
પાલનપુરમાં મહારેલી લઇને કલેક્ટર કચેરી પહોંચેલા ખેડૂતોની વાત કલેક્ટર સાંભળવા ન આવ્યા હોવાના આક્ષેપ સાથે આક્રોશ વ્યક્ત કરી બે કલાક સુધી ચક્કાજામ કર્યો હતો.
Published : October 5, 2026 at 9:51 PM IST|
Updated : October 5, 2026 at 10:52 PM IST
પાલનપુર: પાલનપુરમાં ખેડૂતોનો હાઇવોલ્ટેજ ડ્રામા જોવા મળ્યો હતો. મહારેલી લઇને કલેક્ટર કચેરી પહોંચેલા ખેડૂતોની વાત કલેક્ટર સાંભળવા ન આવ્યા હોવાના આક્ષેપ સાથે આક્રોશ વ્યક્ત કરી બે કલાક સુધી ચક્કાજામ કરી દેતા પાલનપુરમાં વાહનોની લાંબી કતારો લાગી ગઇ હતી. આખરે કલેક્ટરે રોડ પર આવીને આવેદન સ્વીકાર્યું હતું.
પાલનપુરમાં ખેડૂતોની જનઆક્રોશ રેલી
પાલનપુરના જોડનાપુરા પાટીયા નજીક ભારતીય કિસાન સંઘની આગેવાનીમાં ખેડૂતોની મહાસભા મળી હતી. ખેડૂતોના વિવિધ પ્રશ્નોના ઉકેલ વર્ષોથી ન આવતા આખરે ખેડૂતોએ એકત્ર થઇને જોડનાપુરાથી પાલનપુર કલેક્ટર કચેરી સુધી મહારેલી કાઢી હતી. આ મહારેલીમાં મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો જોડાયા હતા. સાથે જ પોતાના શિક્ષણના પ્રશ્નોને લઇને વિદ્યાર્થીઓએ પણ મહારેલીમાં જોડાઇને પોતાનો આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો હતો.
જોડનાપુરાથી નીકળેલી આ મહારેલી એરોમા સર્કલ ખાતે પહોંચતા જ ખેડૂતો રોડ પર ઊંઘી ગયા હતા અને રોડને ચક્કાજામ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જોકે, પોલીસની સમજાવટ બાદ આ મહારેલી કલેકટર કચેરી તરફ આગળ વધી હતી પરંતુ કલેક્ટર કચેરી પહોંચતા કલેકટર ખેડૂતોની વાત સાંભળવા માટે નીચે ન આવતા ખેડૂતોમાં ભારે આક્રોશ જોવા મળ્યો હતો. ભારતીય કિસાન સંઘના પ્રદેશ પ્રમુખ આર.કે.પટેલ સહિત ખેડૂતોએ કલેક્ટર સામે નારાજગી વ્યક્ત કરી પાલનપુરના કોઝી વિસ્તારમાં ભારે ચક્કાજામ કરી દીધો હતો. પોલીસ અધિકારીઓની ભારે મહેનત અને સમજાવટ બાદ પણ ખેડતો પોતાની જીદ ઉપર મક્કમ રહેતા આખરે જિલ્લા પોલીસવડા પણ ખેડૂતોને સમજાવવા માટે પહોંચા હતા. જોકે ખેડૂતો કલેક્ટર અહીંયા આવીને જ તેમનું આયોજન સ્વીકારે તે માંગ ઉપર અડગ રહ્યા હતા.
કોઝી વિસ્તારમાં બે કલાક સુધી ચક્કાજામ
પાલનપુરના કોઝી વિસ્તારમાં બે કલાક સુધી ચક્કાજામ કરી દેવામાં આવતા શહેરના તમામ માર્ગો પર વાહનોની લાંબી કતારો લાગી ગઈ હતી. વાહનોમાં બેઠેલા વાહનચાલકો અને મુસાફરો અકળાયા હતા. એટલું જ નહીં હાઇવે ઉપર પણ વાહનોની લાંબી લાઈનો જોવા મળી હતી. કલાકો સુધીના ટ્રાફિકજામ બાદ આખરે જિલ્લા પોલીસ વડા અને કલેક્ટર વચ્ચેની વાતચીત બાદ કલેક્ટર આવેદનપત્ર સ્વીકારવા માટે જોરાવર પેલેસના ગેટ ખાતે પહોંચ્યા હતા. ખેડૂતોની જીદ બાદ કલેક્ટરએ ખુદ આવીને આવેદનપત્ર સ્વીકારતા જ ખેડૂતો શાંત થતા આખરે ચક્કાજામ સમેટાયો હતો.
ભારતીય કિસાન સંઘના પ્રદેશ પ્રમુખ આર. કે. પટેલે કહ્યું કે, ખેડૂતોના પ્રશ્નો લઈને કલેક્ટર કચેરી પહોંચ્યા હતા પરંતુ અમારી વાત ન સાંભળતા આ ચક્કાજામ કરવાની ફરજ પડી હતી. જોકે કલેકટરે આવીને આવેદનપત્ર સ્વીકારી લીધું છે અને આગામી દિવસોમાં જો અમારી માંગો સ્વીકારવામાં નહીં આવે તો આનાથી પણ વધુ ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે. સાથે જ ચક્કાજામને કારણે જનતાને પડેલી મુશ્કેલીઓ બાબતે માફી પણ માંગી હતી.
બનાસકાંઠાના કલેક્ટર મિહિર પટેલે જણાવ્યું હતું કે, ખેડૂતોના જે કોઇ પ્રશ્નો હશે તે સરકારમાં રજૂ કરાશે અને તેમના પ્રશ્નોનું વહેલી તકે નીરાકરણ લાવવા માટે વહીવટી તંત્ર દ્વારા પ્રયાસ કરાશે.
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