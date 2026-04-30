'ધ બર્નિંગ કાર' ચાલતી કારમાં લાગી આગ, 5 લોકો જીવતા ભડથું, વૈષ્ણોદેવીથી પરત ફરી હતા તમામ
Published : April 30, 2026 at 9:36 AM IST
અલવર: લક્ષ્મણગઢ પોલીસ સ્ટેશનના હદમાં આવતા મૌજપુર નજીક દિલ્હી મુંબઈ એક્સપ્રેસ વે પર બુધવારે રાત્રે એક મોટી કરૂણાંતિકા સર્જાઈ હતી. ચાલતી કારમાં આગ લાગવાની ઘટના સામે આવી હતી, જેમાં પાંચ લોકોનો જીવતા સળગી ગયા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. કારના ચાલકે જેમતેમ કરીને કારમાંથી બહાર નીકળીને પોતાનો જીવ બચાવ્યો. એવું જણાવાઈ રહ્યું છે કે તમામ મૃતકો મધ્યપ્રદેશના શ્યોપુરના રહેવાસી હતા અને વૈષ્ણો દેવીથી દર્શન કરીને ઘરે પરત ફરી રહ્યા હતા.
દુર્ઘટનાની માહિતી મળતાં, લક્ષ્મણગઢ પોલીસની ટીમ અને વહીવટી અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતાં. પોલીસે પીડિતોના પરિવારોને જાણ કરી છે. આ દુર્ઘટનાને કારણે એક્સપ્રેસ વે પર થોડા સમય માટે ટ્રાફિક પણ ખોરવાઈ ગયો હતો. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, કારમાં આગ લાગવાનું ચોક્કસ કારણ તપાસ બાદ જ જાણી શકાશે.
એવું જાણવા મળ્યું છે કે, આ દુર્ઘટનામાં ભોગ બનેલાઓમાં ત્રણ મહિલા, એક યુવતી અને એક પુરુષનો સમાવેશ થાય છે. કારનો ડ્રાઈવર વિનોદ કુમાર મેહર આ ઘટનામાં 80 ટકા દાઝી ગયો હતો અને હાલમાં તેની સારવાર ચાલી રહી છે.