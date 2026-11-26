ભાવનગરમાં દારુ ઘુસાડવા હવે રો રો ફેરીનો ઉપયોગ, 28.92 લાખના મુદ્દામાલ સાથે એક શખ્સ ઝડપાયો
ઘોઘા પોલીસ વોચમાં હતી ત્યારે મળેલી બાતમીના પગલે મુંબઈથી દારુ ભરીને આવી રહેલા ટ્રકને ઝડપી લેવામાં આવ્યો હતો.
Published : November 26, 2026 at 1:22 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લામાં દારૂ ઘુસાડવા માટે હવે બુટલેગર રો રો ફેરીનો પણ ઉપયોગ કરવા લાગ્યા છે. ઘોઘા પોલીસ વોચમાં હતી ત્યારે મળેલી બાતમીના પગલે મુંબઈથી દારુ ભરીને આવી રહેલા ટ્રકને ઝડપી લેવામાં આવ્યો હતો. પોલીસે ટ્રક સાથે એક શખ્સને ઝડપી લીધો છે જ્યારે વધુ ચાર સામે ગુન્હો નોંધી તેને પકડવા માટે તજવીજ હાથ ધરી છે.
ક્યાંથી આવતો હતો દારૂ?
ભાવનગર ઘોઘા પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં હતી ત્યારે મળેલી બાતમીના પગલે વોચમાં ગોઠવાઇ હતી. ઘોઘા પોલીસ ઘોઘા જકાતનાકા પાસે વોચમાં રહેતા રો રો ફેરી મારફત આવેલો ટ્રક MH 04 LQ 0272ને ઉભો રાખીને તપાસ કરતા તેમાંથી વિદેશી દારૂ અને બિયરનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો. પોલીસે ટ્રક મુદ્દામાલ અને ટ્રક ડ્રાઇવરને ઝડપીને ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
પકડાયેલો શખ્સ અને વધુ લોકો સામે ગુન્હો દાખલ
ભાવનગર જિલ્લાની ઘોઘા પોલીસ ઘોઘા જકાતનાકા ઉપરથી પકડેલા ટ્રકના દારૂના જથ્થાને કબજે કર્યા બાદ તેના ડ્રાઇવર સેફઅલી ખાન, મોહમ્મદ મુસા ખાનને ઝડપી લીધો હતો. કાંદીવલી ઇસ્ટ મુંબઈના રહેવાસી ડ્રાઇવરને ઝડપ્યા બાદ ગુન્હામાં સામેલ દમણના વિપુલભાઈ, દમણના યોગેશ ઉર્ફે શિવ તેમજ ટ્રક માલિક ગંગાધર શીલકે અને દારૂ મંગાવનાર શખ્સ સામે ધોરણસર ગુનો દાખલ કરીને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
પકડાયેલો કુલ મુદામાલ ટ્રક સાથે
ઘોઘા પોલીસે ઝડપેલા ટાટા કંપનીના ટ્રક સહિત દારૂનો જથ્થો કબજે લીધો છે જેમાં જોઈએ તો ઇમ્પીરીયલ બ્લુ હેન્ડ પિકડ ગ્રેઇન વિસ્કી 180 MLની કુલ 4,128 બોટલ જેની કિંમત 11,35,200 તેમજ કિંગફિશિર સ્ટ્રોંગ પ્રીમિયમ બિયર 500 ML જેની બોટલ 4,440 અને તેની કિંમત 9,96,800ની ઝડપી લીધી છે. પોલીસે આ સાથે ટ્રક MH 04 LQ 0272ની કિંમત 7,50,000 તેમજ એક મોબાઈલ 10000 કિંમતનો ગણી કુલ 28,92,000નો મુદ્દામાલ કબ્જે લઈ ધોરણસર ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. જો કે કુલ દારૂ 21.42 લાખનો થવા જાય છે.
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